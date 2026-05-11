Dante Pokla nem csak fikció? Félelmetes jóslat látott napvilágot

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 12:30
Új értelmezést kapott az Isteni színjáték.

Különös elmélettel állt elő egy amerikai kutató Dante Isteni színjátékának egyik legismertebb részéről, a pokolleírásról. A tanulmány szerint Dante Pokla nemcsak vallási és irodalmi alkotás lehetett, hanem egy hatalmas aszteroida-becsapódás hatásait is meglepően pontosan írhatta le.

Dante Pokla egy aszteroida becsapódását írja le?
Dante Pokla és az aszteroida

A Marshall Egyetem kutatója, Dr. Timothy Burbery szerint Dante a 14. században olyan geológiai következményeket képzelt el a pokol kialakulásáról, amik sok szempontból hasonlítanak a modern meteoritbecsapódások ismert hatásaira. Az Isteni színjáték 1308 és 1321 között készült, és Dante túlvilági utazását mutatja be. Az Inferno részben a pokol egy kilenc körből álló, tölcsérszerű mélységként jelenik meg, amit a Föld belseje felé vezet.

A mű szerint a pokol akkor jött létre, amikor Lucifer lezuhant az égből, és hatalmas erővel becsapódott a Föld déli féltekéjébe. Dr. Burbery szerint Dante úgy írta le a bukott angyal zuhanását, mintha egy nagy sebességgel érkező aszteroida csapódott volna a bolygóba. A kutató szerint a pokol kilenc koncentrikus köre feltűnően hasonlít a nagy meteoritkráterek lépcsőzetes szerkezetére, amit például a Marson vagy más égitesteken is megfigyeltek már a csillagászok. 

A tanulmány arra is kitér, hogy Dante elképzelése több ponton emlékeztet a Chicxulub-kráterre, amit az a becsapódás hozott létre, ami a dinoszauruszok kihalásához vezetett. Ez a kráter mintegy 200 kilométer széles. A kutató hangsúlyozta: Dante természetesen nem tudhatott a modern meteoritikáról vagy az aszteroidák valódi természetéről. A középkorban még úgy hitték, hogy a hullócsillagok légköri jelenségek.

Dr. Burbery szerint azonban a költő ösztönösen olyan fizikai és geológiai folyamatokat képzelt el, amik évszázadokkal később tudományos magyarázatot kaptak. A tanulmány ugyanakkor nem állítja, hogy Dante tudományos előrejelzést készített volna, bár sokan jóslatként értelmezik az ott leírtakat. A kutató szerint az Inferno inkább egy különleges gondolatkísérletként értelmezhető, amiben Dante elképzelte, milyen következményei lennének egy hatalmas égi objektum becsapódásának, írja a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
