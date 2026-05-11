Íme a top 5 legszebb magyar kastély, ahol a gyerekek sem fognak unatkozni

Olyan kastélyokat válogattunk, ahol a klasszikus nézelődésen túl játékos vagy interaktív élmények is várnak.

Van köztük modellvasút, kastélypark, gyerekekre szabott látogatás és VR-elemekkel kiegészített kiállítás is.

Ha családi kirándulást tervezel, ezek a helyek jó eséllyel a gyerekeknek és a felnőtteknek is élménydús programot kínálnak.

Egy kastély gyerekekkel ma már egyáltalán nem olyan program, amit csak a felnőttek élveznek. Egyre több hazai helyszínen figyelnek arra, hogy a családok ne csak termeket és bútorokat nézzenek, hanem közös élményt is kapjanak. Ha a kisebbeknek is jut felfedeznivaló, egy kastélylátogatásból emlékezetes tavaszi program lesz.

A kastély gyerekekkel is jó tavaszi program lehet, ha a család könnyen megszervezhető, mégis tartalmas kirándulást keres.

Miért jó program a kastély gyerekekkel?

Sokan elsőre talán komoly, inkább felnőtteknek szóló programnak gondolnak egy ilyen kirándulást, pedig a kastély gyerekekkel is kifejezetten jó választás lehet tavasszal. A nagy parkok, a látványos terek, a különleges történetek és az egész napos közös felfedezés együtt olyan élményt adhatnak, ami az egész családnak emlékezetes marad. Most megmutatjuk az 5 legérdekesebb magyar kastélyt.

1. Gödöllői Királyi Kastély

Ha olyan helyet keresel, ahol nagy eséllyel mindenki talál magának valami érdekeset a családi program során, Gödöllő remek választás. A kastély hivatalos oldala a tavaszi szünetre külön gyerek programokat is ajánl, arcfestést és hajfonatkészítést, kézműves programokat, illetve más, húsvéti eseményekkel is készülnek. A gödöllői kastélypark tavasszal különösen izgalmas része a kirándulásnak, ráadásul ingyenesen látogatható. Ez az a kastély, ahol Sissi története, a klasszikus főúri hangulat és a családbarát szervezés jól megfér egymás mellett.

2. Festetics-kastély, Keszthely

Keszthelyt gyerekekkel ki ne hagyd. Itt található Európa egyik legnagyobb modellvasút kiállítása, ahol mozgás közben lehet látni a korhű állomásokat, pályákat és szerelvényeket. Sok gyereknél ez már önmagában elég ahhoz, hogy lelkesedéssel induljon el egy kastélyba. És ha mindig is vonzott, hogy milyen érzés lehetett régen egy hintón zötykölődni, akkor ezt a kastélyparkban most kipróbálhatod. A kastélylátogatás során megtekinthetjük a Hintókiállítást, a Vadászati Múzeumot és a berendezett főúri szobákat is.