Íme a top 5 legszebb magyar kastély, ahol a gyerekek sem fognak unatkozni

Egy kastély gyerekekkel ma már egyáltalán nem olyan program, amit csak a felnőttek élveznek. Egyre több hazai helyszínen figyelnek arra, hogy a családok ne csak termeket és bútorokat nézzenek, hanem közös élményt is kapjanak. Ha a kisebbeknek is jut felfedeznivaló, egy kastélylátogatásból emlékezetes tavaszi program lesz.
Sokan elsőre talán komoly, inkább felnőtteknek szóló programnak gondolnak egy ilyen kirándulást, pedig a kastély gyerekekkel is kifejezetten jó választás lehet tavasszal. A nagy parkok, a látványos terek, a különleges történetek és az egész napos közös felfedezés együtt olyan élményt adhatnak, ami az egész családnak emlékezetes marad. Most megmutatjuk az 5 legérdekesebb magyar kastélyt.
Ha olyan helyet keresel, ahol nagy eséllyel mindenki talál magának valami érdekeset a családi program során, Gödöllő remek választás. A kastély hivatalos oldala a tavaszi szünetre külön gyerek programokat is ajánl, arcfestést és hajfonatkészítést, kézműves programokat, illetve más, húsvéti eseményekkel is készülnek. A gödöllői kastélypark tavasszal különösen izgalmas része a kirándulásnak, ráadásul ingyenesen látogatható. Ez az a kastély, ahol Sissi története, a klasszikus főúri hangulat és a családbarát szervezés jól megfér egymás mellett.
Keszthelyt gyerekekkel ki ne hagyd. Itt található Európa egyik legnagyobb modellvasút kiállítása, ahol mozgás közben lehet látni a korhű állomásokat, pályákat és szerelvényeket. Sok gyereknél ez már önmagában elég ahhoz, hogy lelkesedéssel induljon el egy kastélyba. És ha mindig is vonzott, hogy milyen érzés lehetett régen egy hintón zötykölődni, akkor ezt a kastélyparkban most kipróbálhatod. A kastélylátogatás során megtekinthetjük a Hintókiállítást, a Vadászati Múzeumot és a berendezett főúri szobákat is.
A Nádasdy-kastélyban a gyerekekkel érkező családokra külön gondoltak. A kastélyban múzeumpedagógiai foglalkozások érhetők el, főként óvodásoknak és iskolásoknak. A kisebbek játékosan ismerkedhetnek meg a Nádasdy család életével, az alsósok interaktív sétán fedezhetik fel a grófi mindennapokat, a felsősök mélyebb bepillantást kapnak az arisztokrata világba, a középiskolások pedig a 19. század technikai újdonságait is megismerhetik.
Emellett játszószobák, terepasztal, digitális megoldások és a gyerekek számára is könnyen befogadható kiállítási elemek várják a családokat. Nádasdladányban az is sokat ad a programhoz, hogy a kastélypark önmagában is élmény, tavasszal pedig különösen jó, hogy a látogatás után vagy közben egy nyugodt sétára is jut idő.
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély már első pillantásra is megfogja a gyerekeket. A meseszerű épületben a kiállítást úgy alakították ki, hogy a családoknak is élményt adjon: a Vendégségben Wenckheiméknél tárlat interaktív, személyes történetekre és anekdotákra épít, így a kastély világa sokkal közelebb kerül a gyerekekhez is. A kiállítótérben több korosztálynak szóló interaktív eszközök segítik, hogy a látogatás ne csak nézelődés legyen, belépéskor pedig még karaktert is lehet választani, így akár az egykor itt élő gyerekek szemszögéből is végigjárható a kastély.
A családok kérésre ingyenes feladatlapot is kaphatnak a belépő mellé. A kastélyparkban játszótér várja a gyerekeket, ahol az egykori lakók életéből is visszaköszön néhány motívum, például a babaház, az egzotikus állatok vagy éppen a repülőgép világa.
Az egykori főnemesi rezidenciában látható Az Ördöglovas kastélya című állandó kiállítás, amely két olyan különleges alakot állít a középpontba, akik a maguk korában valódi hírességnek számítottak Európában. A kastély legismertebb tulajdonosa Sándor Móric volt, akit vakmerő lovasmutatványai miatt Ördöglovasként emlegettek, és neki köszönhető az is, hogy az egykori barokk épület elnyerte a ma is látható klasszicista formáját.
A bajnai kastély családos programként is remek, mert a kiállítást úgy alakították ki, hogy a gyerekeket is könnyű bevonni. A tárlatban több korosztálynak szóló interaktív eszközök segítik a figyelem fenntartását, a digitális tárlatvezető alkalmazásban pedig külön gyerekútvonal is elérhető. A belépő mellé ingyenes feladatlap jár, az ajándékboltban pedig olyan családi foglalkoztató füzetek is kaphatók, amelyek játékosan kapcsolódnak a kiállításhoz. Bajna azért lehet különösen jó választás, mert itt a digitális megoldások és a VR-elemek a nagyobb gyerekeket, kamaszokat is megszólítják.
