„Szívszorító látvány így látni egy családapát” – Kunu Máriót elnyelte az éjszaka? Botrányos koncertje után fellázadtak a rajongók – videó

Kunu Márió a hazai pop- és R&B szcéna fenegyereke legalább olyan tempóval szállítja a botrányokat, mint a slágereket, sőt... Ezúttal egy frissen feltöltött felvétel döbbentette meg az internet népét, amelyen az előadó felismerhetetlen állapotban próbálja teljesíteni a fellépését, miközben a közönség soraiban állók nem a zenétől, hanem a látványtól maradtak tátott szájjal. A közösségi médiában futótűzként terjedő képkockák egy olyan ember képét festik le, aki elvesztette a kontrollt a saját élete és karrierje felett.
A TikTokon keringő videóban szemmel látható, hogy az énekes nem volt ura önmagának a színpadon. Látszik, ahogy Márió rettenetesen izzad, tekintete zavart, és a mozgása is bizonytalan: dülöngélve próbálja tartani az ütemet, de a lábai nem mindig engedelmeskednek. A helyzet kínosságát fokozza az a pillanat, amikor az első sorban álló egyik rajongója, látva a bajt, egy papírtörlővel próbálna segíteni rajta, hogy letörölje az izzadtságot az arcáról. Az énekes azonban olyan állapotban volt, hogy még a felé nyújtott zsebkendőt sem tudta koordináltan megfogni. A Rajosan című gigaslágerét ebben a formában nehéz volt komolyan venni a hallgatóságnak.
„Ezért fizetni?! Mindenhol jó, de legjobb rottyon” – írta egy felháborodott rajongó, utalva arra, hogy nem ez az első alkalom, amikor az énekes vállalhatatlan állapotban jelenik meg egy haknin. Mások inkább sajnálattal, vegyes megvetéssel figyelték a produkciót:
Szívszorító látvány így látni egy családapát. Rettenetesen lecsúszott... És, mintha a hangja sem lenne a régi
– olvasható egy másik vélemény, amely rávilágít a probléma mélyebb gyökereire. Nem ez az első alkalom, hogy Kunu Márió vállalhatatlan állapotban jelent meg a színpadon. Nemrégiben láthattuk, amint másodpercek leforgása alatt pusztított el egy üveg vodkát két szám közötti szünetben. Bár mondhatnánk, hogy a mindennapokban nyugodt és eseménytelen életet él, azonban a mellékelt ábra mást mutat: 2025-ben kábítószer-birtoklás miatt adott ki ellene elfogatóparancsot a rendőrség, korábban zaklatási ügy és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt is szerepelt a hírekben. Idén pedig garázdaság miatt is körözték, miután egy bírósági tárgyaláson nem jelent meg.
A mostani TikTok-videó azonban sokak szerint minden eddiginél nyugtalanítóbb. Többen úgy vélik, az előadó fizikailag és mentálisan sincs jó állapotban, és már nem egyszerű botrányról, hanem komoly segítségkérésről lehet szó. A kommentelők között ugyan akadnak, akik gúnyolódnak rajta, mások inkább azt remélik, hogy Kunu Márió még időben összeszedi magát, mielőtt végleg maga alá temetné a hírnév és az éjszakai élet árnyoldala.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.