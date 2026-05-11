„Szívszorító látvány így látni egy családapát” – Kunu Máriót elnyelte az éjszaka? Botrányos koncertje után fellázadtak a rajongók – videó

Kunu Márió a hazai pop- és R&B szcéna fenegyereke legalább olyan tempóval szállítja a botrányokat, mint a slágereket, sőt... Ezúttal egy frissen feltöltött felvétel döbbentette meg az internet népét, amelyen az előadó felismerhetetlen állapotban próbálja teljesíteni a fellépését, miközben a közönség soraiban állók nem a zenétől, hanem a látványtól maradtak tátott szájjal. A közösségi médiában futótűzként terjedő képkockák egy olyan ember képét festik le, aki elvesztette a kontrollt a saját élete és karrierje felett.

Kunu Márió körözése után újfent hallatott magáról

Kunu Márió TikTok-videója sokkolta a rajongókat

A TikTokon keringő videóban szemmel látható, hogy az énekes nem volt ura önmagának a színpadon. Látszik, ahogy Márió rettenetesen izzad, tekintete zavart, és a mozgása is bizonytalan: dülöngélve próbálja tartani az ütemet, de a lábai nem mindig engedelmeskednek. A helyzet kínosságát fokozza az a pillanat, amikor az első sorban álló egyik rajongója, látva a bajt, egy papírtörlővel próbálna segíteni rajta, hogy letörölje az izzadtságot az arcáról. Az énekes azonban olyan állapotban volt, hogy még a felé nyújtott zsebkendőt sem tudta koordináltan megfogni. A Rajosan című gigaslágerét ebben a formában nehéz volt komolyan venni a hallgatóságnak.

„Ezért fizetni?! Mindenhol jó, de legjobb rottyon” – írta egy felháborodott rajongó, utalva arra, hogy nem ez az első alkalom, amikor az énekes vállalhatatlan állapotban jelenik meg egy haknin. Mások inkább sajnálattal, vegyes megvetéssel figyelték a produkciót:

Szívszorító látvány így látni egy családapát. Rettenetesen lecsúszott... És, mintha a hangja sem lenne a régi

– olvasható egy másik vélemény, amely rávilágít a probléma mélyebb gyökereire. Nem ez az első alkalom, hogy Kunu Márió vállalhatatlan állapotban jelent meg a színpadon. Nemrégiben láthattuk, amint másodpercek leforgása alatt pusztított el egy üveg vodkát két szám közötti szünetben. Bár mondhatnánk, hogy a mindennapokban nyugodt és eseménytelen életet él, azonban a mellékelt ábra mást mutat: 2025-ben kábítószer-birtoklás miatt adott ki ellene elfogatóparancsot a rendőrség, korábban zaklatási ügy és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt is szerepelt a hírekben. Idén pedig garázdaság miatt is körözték, miután egy bírósági tárgyaláson nem jelent meg.