Erre minden utazónak érdemes lesz odafigyelni: alkoholtilalmat vezetnek be a trópusi szigeteken

Szigorú, országos alkoholtilalom lép életbe ezen a héten a népszerű karibi szigeteken.

Fotó: Alvaro Alonso Garcia / shutterstock

A Bahamák május 12-én, kedden, az általános választások idején vezetik be az ideiglenes tilalmat. A bahamai törvények szerint minden vállalkozásnak tilos alkoholt árusítania a közrend fenntartása érdekében, amíg a szavazóhelyiségek nyitva tartanak. A korlátozás 10 órán át, reggel 8-tól este 6-ig tart, és minden szárazföldi vállalkozásra és a hajóutak tulajdonában lévő magánszigetre vonatkozik.

A bahamai tisztviselők által kiadott közlemény figyelmeztetett, hogy bárki, aki alkoholt árul, tesz közzé vagy kínál eladásra ezekben az órákban, következményekkel nézhet szembe, mivel nem rendelkezik engedéllyel az üzleti engedélyekről szóló törvény rendelkezései értelmében.

A Royal Caribbean három hajója, köztük a Wonder of the Seas, az Oasis of the Seas és az Utopia of the Seas a választások napján a Bahamákon fog kikötni, illetve az MSC Seaside és a Princess Caribbean Princess hajója május 12-én érkezik Nassauba, az ország fővárosába. Bár az utasok a szárazföldön nem juthatnak alkoholhoz, a hajókon kedvük szerint fogyaszthatnak - írta a Daily Mail.