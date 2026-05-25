Így mentsd meg a pajzsmirigyed a megfelelő étrenddel

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 08:45
Hullik a hajad, hízol vagy állandóan ideges vagy? Könnyen lehet, hogy a pajzsmirigyed áll a háttérben, de a megfelelő étrend csodákra képes. Tudd meg, melyek azok az ételek, amik segítenek a hormonjaidnak!
Porosz Viktória
  • Magyarországon csaknem minden tizedik embert érint valamilyen pajzsmirigyprobléma, amely kezeletlenül az egész szervezet működését felboríthatja.
  • Pajzsmirigy-alulműködés esetén a lassú anyagcsere ellen jód, szelén, cink és vas bevitelével, valamint napi D3-vitaminnal harcolhatsz a legsikeresebben.
  • Pajzsmirigy-túlműködésnél a hirtelen súlyvesztés miatt a kalóriadús, fehérjegazdag étrendre kell odafigyelni.

A nyak elülső részén található, pillangó alakú pajzsmirigy apró mérete ellenére a testünk egyik legfontosabb szerve. Az általa termelt hormonok meghatározzák az anyagcserénk sebességét, szabályozzák a szívritmust, fenntartják a testhőt, sőt a testi és szellemi fejlődésért is felelnek. Magyarországon a pajzsmirigybetegségek valóságos népbetegségnek számítanak: a lakosság mintegy 10-15%-a érintett valamilyen formában. A pontos diagnózis felállítása és a gyógyszeres kezelés minden esetben szakorvos feladata, a megfelelő táplálkozás és a tudatos életmód óriási szerepet játszik a tünetek enyhítésében.

Pajzsmirigyet tápláló ételek
Mi történik pajzsmirigy-alulműködés esetén?

Alulműködés (hypothyreosis) során a szerv nem termel elegendő hormont, így az anyagcsere lelassul. Ez olyan tünetekkel jár, mint például a krónikus fáradtság, a megmagyarázhatatlan súlygyarapodás, a száraz bőr, a hajhullás, a töredező körmök és a lassú emésztés, székrekedés. A háttérben leggyakrabban egy autoimmun gyulladás, a Hashimoto-pajzsmirigygyulladás áll. Az alulműködéshez gyakran társul emelkedett vérzsírszint, inzulinrezisztencia, elhízás, nőgyógyászati panaszok (például a PCOS vagy a meddőség) vagy akár depresszió is.

A hormontermelést támogató legfontosabb tápanyagok

  • Jód: mivel hazánk kifejezetten jódszegény területnek számít, a jód pótlása elengedhetetlen, hiszen ez a pajzsmirigyhormonok közvetlen építőköve. Forrásai a tengeri halak és a jódozott só. Fontos azonban, hogy Hashimoto-betegség esetén a túlzott jódbevitel fokozhatja a gyulladást és ronthat az állapoton! 
  • Szelén: ez az ásványi anyag elengedhetetlen ahhoz, hogy a hormonok aktív formává alakuljanak a szervezetben. Legjobb forrása a brazil dió (paradió), amelyből már napi 1-2 szem fedezi a szükségletet. 
  • Cink és vas: mindkét elem szükséges a hormonszintézishez. A vörös húsok, a máj, a tojás és a tejtermékek rendszeres fogyasztásával mindkettő hatékonyan beépíthető az étrendbe. 
  • D-vitamin: az autoimmun pajzsmirigybetegeknél szinte kivétel nélkül alacsony D-vitamin-szint mérhető, pedig ez a vitamin közvetlenül hat a hormonszintézisre. A vérvizsgálatok során a 75–125 nmol/l közötti érték számít ideálisnak. Ennek fenntartásához a hazai orvosi konszenzus alapján felnőtteknek napi 2000 NE D3-vitamin pótlása javasolt, különösen a fényszegény őszi és téli hónapokban.

Mi a helyzet pajzsmirigy-túlműködés esetén?

Túlműködés (hyperthyreosis) esetén – aminek hátterében leggyakrabban az autoimmun Basedow–Graves-kór áll – a pajzsmirigyhormonok túltermelődnek, az anyagcsere pedig kórosan felgyorsul. Jellemző tünete az állandó idegesség, belső remegés, intenzív izzadás, szapora szívverés, alvászavarok, hasmenés és a hirtelen fogyás. Mivel a szervezet eleve túlpörög, érdemes korlátozni a koffein (kávé, energiaitalok) és az alkohol fogyasztását, mert ezek még tovább fokozzák a szorongást és a szívpanaszokat.

Diétás tanácsok túlműködésnél

Mivel a betegség súlyvesztéssel jár, itt az energia- és a minőségi fehérjebevitel növelése a cél. Ezzel párhuzamosan szigorúan kerülni kell a magas jódtartalmú ételeket (jódozott só, algák, tengeri herkentyűk). Mivel ez az állapot hosszú távon növeli a csontritkulás kockázatát, a kalciumban gazdag étrend (például a minőségi tejtermékek, az olajos magvak és a sötétzöld leveles zöldségek) és a D-vitamin-pótlás elengedhetetlen.
 

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

 Nézd meg videón, mire van szükség a pajzsmirigy egészséges működéséhez:

 

