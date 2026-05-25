Így mentsd meg a pajzsmirigyed a megfelelő étrenddel

A nyak elülső részén található, pillangó alakú pajzsmirigy apró mérete ellenére a testünk egyik legfontosabb szerve. Az általa termelt hormonok meghatározzák az anyagcserénk sebességét, szabályozzák a szívritmust, fenntartják a testhőt, sőt a testi és szellemi fejlődésért is felelnek. Magyarországon a pajzsmirigybetegségek valóságos népbetegségnek számítanak: a lakosság mintegy 10-15%-a érintett valamilyen formában. A pontos diagnózis felállítása és a gyógyszeres kezelés minden esetben szakorvos feladata, a megfelelő táplálkozás és a tudatos életmód óriási szerepet játszik a tünetek enyhítésében.
Alulműködés (hypothyreosis) során a szerv nem termel elegendő hormont, így az anyagcsere lelassul. Ez olyan tünetekkel jár, mint például a krónikus fáradtság, a megmagyarázhatatlan súlygyarapodás, a száraz bőr, a hajhullás, a töredező körmök és a lassú emésztés, székrekedés. A háttérben leggyakrabban egy autoimmun gyulladás, a Hashimoto-pajzsmirigygyulladás áll. Az alulműködéshez gyakran társul emelkedett vérzsírszint, inzulinrezisztencia, elhízás, nőgyógyászati panaszok (például a PCOS vagy a meddőség) vagy akár depresszió is.
Túlműködés (hyperthyreosis) esetén – aminek hátterében leggyakrabban az autoimmun Basedow–Graves-kór áll – a pajzsmirigyhormonok túltermelődnek, az anyagcsere pedig kórosan felgyorsul. Jellemző tünete az állandó idegesség, belső remegés, intenzív izzadás, szapora szívverés, alvászavarok, hasmenés és a hirtelen fogyás. Mivel a szervezet eleve túlpörög, érdemes korlátozni a koffein (kávé, energiaitalok) és az alkohol fogyasztását, mert ezek még tovább fokozzák a szorongást és a szívpanaszokat.
Mivel a betegség súlyvesztéssel jár, itt az energia- és a minőségi fehérjebevitel növelése a cél. Ezzel párhuzamosan szigorúan kerülni kell a magas jódtartalmú ételeket (jódozott só, algák, tengeri herkentyűk). Mivel ez az állapot hosszú távon növeli a csontritkulás kockázatát, a kalciumban gazdag étrend (például a minőségi tejtermékek, az olajos magvak és a sötétzöld leveles zöldségek) és a D-vitamin-pótlás elengedhetetlen.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
