Ingyenes laborvizsgálatok 2026-ban: ezt írhatja ki a háziorvos

Az alapelv az, hogy a TB akkor fedezi a vizsgálatokat, ha a háziorvos indokoltnak látja. Ez lehet egy konkrét panasz, egy meglévő betegség kontrollja vagy akár egy általános állapotfelmérés. Ilyenkor nem egyetlen értéket néznek, hanem egy átfogó képet adó laborcsomag készül. Mutatjuk az ingyenes laborvizsgálatok listáját.

Ingyenes laborvizsgálatok – mit kérhet a háziorvos?

Az ingyenes laborvizsgálatok közül a leggyakoribb az úgynevezett nagyrutin labor. Ez az a csomag, amely első körben megmutatja, hogyan terhelődik a szervezet, és van-e olyan eltérés, ami további vizsgálatot igényel.

Ebben általában ezek szerepelnek:

teljes vérkép

gyulladásos értékek (CRP, süllyedés)

vércukorszint és vérzsírok (koleszterin, triglicerid)

májfunkciós értékek

vesefunkció

ionok (nátrium, kálium)

vizeletvizsgálat

Ezekből már jól látszik, ha gyulladás zajlik a szervezetben, ha felborul a cukoranyagcsere, vagy ha a máj és a vese nagyobb terhelést kap.

Nem csak alapvizsgálatok jöhetnek szóba

Vannak olyan értékek, amelyekről sokan azt gondolják, hogy csak szakorvos kérheti, pedig bizonyos helyzetekben a háziorvos is elindíthatja a vizsgálatokat. Ilyen például a HbA1c, amely az elmúlt hónapok vércukorszintjéről ad képet, vagy a TSH, amely a pajzsmirigy működésének alapvizsgálata. Fáradékonyság, hirtelen testsúlyváltozás vagy szívritmuszavar esetén ezek gyakran bekerülnek a kérhető vizsgálatok közé. A vasanyagcsere ellenőrzése is ide tartozik, ha a vérkép vagy a tünetek ezt indokolják. Ilyenkor a háttérben meghúzódó hiányállapotok is gyorsabban kiderülnek.

Két fontos vizsgálat, amiről kevesebb szó esik

A laborokon túl van két olyan fontos vizsgálat, amelyek kevesebb figyelmet kapnak. Az egyik a rejtett székletvér-vizsgálat, amely a vastagbélrák korai felismerésében segít. Ha az eredmény pozitív, a kivizsgálás automatikusan továbblép kolonoszkópiára. A másik a krónikus betegek rendszeres nagylaborja. Magas vérnyomás, cukorbetegség vagy pajzsmirigybetegség esetén a háziorvos időről időre részletesebb kontrollt kér, hogy a szövődmények még időben láthatóvá váljanak.