Ingyenes laborvizsgálatok 2026-ban: ezt írhatja ki a háziorvos

laborvizsgálat
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 14:15
háziorvosvérvétel
Egy egyszerű vérvétel sok kérdésre választ adhat, még akkor is, ha csak általános ellenőrzésre mész. Az ingyenes laborvizsgálatok lehetősége sokkal szélesebb, mint gondolnád. Mutatjuk, mit érdemes tudni, mikor és mit kérhetsz a háziorvosodtól!
Porosz Viktória
  • Az ingyenes laborvizsgálatok jóval többet mutatnak, mint egy sima vérkép. 
  • A háziorvos többféle vizsgálatot is kérhet, ha van rá indok. 
  • A beutaló általában 90 napig érvényes, érdemes időben lépni. 

Az alapelv az, hogy a TB akkor fedezi a vizsgálatokat, ha a háziorvos indokoltnak látja. Ez lehet egy konkrét panasz, egy meglévő betegség kontrollja vagy akár egy általános állapotfelmérés. Ilyenkor nem egyetlen értéket néznek, hanem egy átfogó képet adó laborcsomag készül. Mutatjuk az ingyenes laborvizsgálatok listáját.

ingyenes laborvizsgálatok háziorvosi beutalóval
Ingyenes laborvizsgálatokra is kérhetsz beutalót a háziorvostól.
Ingyenes laborvizsgálatok – mit kérhet a háziorvos?

Az ingyenes laborvizsgálatok közül a leggyakoribb az úgynevezett nagyrutin labor. Ez az a csomag, amely első körben megmutatja, hogyan terhelődik a szervezet, és van-e olyan eltérés, ami további vizsgálatot igényel.
Ebben általában ezek szerepelnek:

  • teljes vérkép 
  • gyulladásos értékek (CRP, süllyedés) 
  • vércukorszint és vérzsírok (koleszterin, triglicerid) 
  • májfunkciós értékek 
  • vesefunkció 
  • ionok (nátrium, kálium) 
  • vizeletvizsgálat 

Ezekből már jól látszik, ha gyulladás zajlik a szervezetben, ha felborul a cukoranyagcsere, vagy ha a máj és a vese nagyobb terhelést kap.

Nem csak alapvizsgálatok jöhetnek szóba

Vannak olyan értékek, amelyekről sokan azt gondolják, hogy csak szakorvos kérheti, pedig bizonyos helyzetekben a háziorvos is elindíthatja a vizsgálatokat. Ilyen például a HbA1c, amely az elmúlt hónapok vércukorszintjéről ad képet, vagy a TSH, amely a pajzsmirigy működésének alapvizsgálata. Fáradékonyság, hirtelen testsúlyváltozás vagy szívritmuszavar esetén ezek gyakran bekerülnek a kérhető vizsgálatok közé. A vasanyagcsere ellenőrzése is ide tartozik, ha a vérkép vagy a tünetek ezt indokolják. Ilyenkor a háttérben meghúzódó hiányállapotok is gyorsabban kiderülnek.

Két fontos vizsgálat, amiről kevesebb szó esik

A laborokon túl van két olyan fontos vizsgálat, amelyek kevesebb figyelmet kapnak. Az egyik a rejtett székletvér-vizsgálat, amely a vastagbélrák korai felismerésében segít. Ha az eredmény pozitív, a kivizsgálás automatikusan továbblép kolonoszkópiára. A másik a krónikus betegek rendszeres nagylaborja. Magas vérnyomás, cukorbetegség vagy pajzsmirigybetegség esetén a háziorvos időről időre részletesebb kontrollt kér, hogy a szövődmények még időben láthatóvá váljanak.

Amit már nem a háziorvos dönt el

Az alapellátásnak megvannak a határai. A nagyon célzott, speciális vizsgálatok már szakorvosi területhez tartoznak. Ide sorolhatók például a részletes hormonpanelek, az inzulinrezisztencia-vizsgálatok egy része, a tumormarkerek vagy az autoimmun és genetikai tesztek. Ezekhez általában további kivizsgálás és beutalás szükséges.

Meddig érvényes a beutaló?

A laborbeutaló jellemzően 90 napig érvényes. A lényeg, hogy ezen belül időpontot foglalj, mert a rendszer ezt veszi figyelembe. Maga a vérvétel időpontja lehet későbbi is.

Miért érdemes élni vele?

Az ingyenes laborvizsgálatok célzott eszközök arra, hogy időben kiderüljenek az eltérések. Egy jól összeállított labor sok bizonytalanságot tisztáz, és segít abban, hogy ne akkor derüljön ki egy probléma, amikor már tüneteket is okoz. Ha van panaszod, vagy egyszerűen szeretnél tisztábban látni a saját állapotoddal kapcsolatban, érdemes beszélni róla a háziorvossal. Szinte már közhely, de nagyon is igaz, hogy a korai felismerés életet menthet.

Semmelweis oktatóvideóból megtudhatod mire számíts a vastagbéltükrözés során:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
