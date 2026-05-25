"Orvosról-orvosra jártam" – Ha nem lép ki a Groovehouse-ból, sosem születik meg Judy gyermeke

A Groovehouse együttese a kétezres évek egyik legmeghatározóbb bandája volt, de még a mai napig is koncerteznek szerte Magyarországon. Judy karrierje azonban sokszor nem volt zökkenőmentes, arra is volt példa, hogy kilépett a zenekarból. Ám elmondása szerint ezt nem bánta meg, mivel akkor egy sokkal nagyobb árat kellett volna fizetnie. Judy drámai vallomást tett lapunknak.

Judy lánya, Maja édesanyjával jár a koncertekre, mivel háttértáncosként szerepel (Fotó: Szabolcs László)

Honnan is indult Judy karrierje?

Nekem az első gondolatom a szólókarrier volt. Amikor ez elkezdődött, akkor nagyon fiatal voltam, de most már úgy érzem, hogy számomra sokkal jobban illik az együttesben való szereplés. Megpróbáltam az egyedülit is, de nekem ez jobban bejött

– mesélte lapunknak a Groovehouse frontembere.

Ám ez az átmenet a szóló és a zenekar között közel sem volt olyan egyszerű. „Az elején nagyon nehezen adtam fel a függetlenségemet. Addig már megszoktam, hogy egyedül kell megküzdenem a kihívásokkal és utána furcsa volt, hogy mások is ott vannak velem. Ehhez kellett idő, de szerencsére sikerült jól alkalmazkodom a csapathoz” – jegyezte meg Judy.

Judy talán soha nem lett volna édesanya, ha nem lépett volna ki az együttesből (Fotó: Szabolcs László)

Judy megdöbbentő vallomást tett

Maja születése előtt, én kiváltam a zenekarból. Ez nem is feltétlen a szólókarrierem miatt volt, hanem azért is, mert menet közben kiderült, hogy terhes vagyok. Akkor már hosszú ideje azt éreztem, hogy mindig a zenét helyezem előtérbe, viszont szerettem volna egy családot, illetve valami újat kipróbálni. Az együttes akkor nagy sikerszériában volt és nem szerettek volna változtatni, mivel működött úgy, ahogy volt. Én viszont vágytam az újra, a jobbra és úgy éreztem, hogy ezt megtudom valósítani

– mondta lapunknak a Groovehouse énekesnője.

Így, hogy Maja születése előtt kilépett a zenekarból, minden idejét lányára tudta szánni. De mi lett volna, ha nem tette volna meg a sorsdöntő lépést Judy?

Ha nem lépek ki az együttesből, akkor Maja sem született volna meg. Én ezt most így érzem, mivel abban az időben tényleg nem álltam meg egy pillanatra sem. Akkor orvosról-orvosra jártam, hogy gyermekem legyen és ők is azt mondták, hogy lassítanom kellene. Aztán végül szerencsére ez is megoldódott

– árulta el az énekesnő.