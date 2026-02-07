3 fontos dolog, amit tudnod kell a Hashimoto-betegségről

A Hashimoto-betegség az egyik leggyakoribb autoimmun pajzsmirigyprobléma, sokan későn ismerik fel.

Fáradtság, hízás és hangulati zavarok is jelezhetik, ha a pajzsmirigy már nem bírja a terhelést.

Mutatjuk a három legfontosabb dolgot, amit mindenkinek tudnia kell a Hashimoto-betegségről.

A Hashimoto-betegség neve egyre gyakrabban bukkan fel egészségügyi cikkekben, mégis sokan csak annyit tudnak róla, hogy valami köze van a pajzsmirigyhez. Valójában egy összetett, hosszú távon ható autoimmun betegségről van szó, amely az egész szervezet működésére kihat. Összeszedtük azt a három legfontosabb dolgot, amit érdemes tudni róla – akkor is, ha friss a diagnózis, és akkor is, ha már régóta együtt élsz vele.

Hashimoto-betegség esetén a pajzsmirigy szerkezete is megváltozik.

Fotó: NMK-Studio / Shutterstock

1. A Hashimoto-betegség az immunrendszer zavara

A Hashimoto-betegség egy autoimmun folyamat, ami azt jelenti, hogy a szervezet védekező rendszere a saját pajzsmirigyét támadja meg. Ennek hatására krónikus gyulladás alakul ki, amely idővel hegesedéshez vezet és roncsolja a pajzsmirigyszövetet. A folyamat nem egyik napról a másikra zajlik, hanem lassan, szinte észrevétlenül, ezért sokáig rejtve maradhat.

A kiváltó oka pontosan nem ismert, de több tényező is szerepet játszhat. Gyakran megfigyelhető a családi halmozódás, vagyis genetikai hajlam is közrejátszhat. A nők érintettsége jóval magasabb, ami hormonális eredetre utal. Bizonyos esetekben a túlzott jódbevitel is ronthatja az állapotot. Nem ritka az sem, hogy a Hashimoto mellett más autoimmun betegségek is jelen vannak.

A Hashimoto-betegség leggyakoribb következménye a pajzsmirigy-alulműködés. Ilyenkor a szervezet kevesebb pajzsmirigyhormont kap, mint amennyire szüksége lenne, ez pedig szinte mindenre hatással van. A legtipikusabb panasz a tartós fáradtság, a hízás, a lelassult gondolkodás, a feledékenység és a hangulati mélypontok megjelenése.

Sokan panaszkodnak hajhullásra, száraz bőrre, hidegérzékenységre, székrekedésre, izom- és ízületi fájdalmakra, valamint alvászavarra. Ezek a tünetek önmagukban is gyakoriak, ezért sokan évekig nem jutnak el a pontos diagnózisig.