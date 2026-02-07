Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
3 fontos dolog, amit tudnod kell a Hashimoto-betegségről

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 16:45
Fáradtság, hízás, feledékenység, hangulati hullámzások – sokan élnek együtt ezekkel anélkül, hogy tudnák, mi áll a háttérben. Megmutatjuk azt a 3 legfontosabb dolgot, amit tudni érdemes a Hashimoto-betegségről, erről az autoimmun pajzsmirigybetegségről.
  • A Hashimoto-betegség az egyik leggyakoribb autoimmun pajzsmirigyprobléma, sokan későn ismerik fel.
  • Fáradtság, hízás és hangulati zavarok is jelezhetik, ha a pajzsmirigy már nem bírja a terhelést.
  • Mutatjuk a három legfontosabb dolgot, amit mindenkinek tudnia kell a Hashimoto-betegségről.

A Hashimoto-betegség neve egyre gyakrabban bukkan fel egészségügyi cikkekben, mégis sokan csak annyit tudnak róla, hogy valami köze van a pajzsmirigyhez. Valójában egy összetett, hosszú távon ható autoimmun betegségről van szó, amely az egész szervezet működésére kihat. Összeszedtük azt a három legfontosabb dolgot, amit érdemes tudni róla – akkor is, ha friss a diagnózis, és akkor is, ha már régóta együtt élsz vele.

Hashimoto-betegség pajzsmirigy makett.
Hashimoto-betegség esetén a pajzsmirigy szerkezete is megváltozik.
Fotó: NMK-Studio /  Shutterstock 

1. A Hashimoto-betegség az immunrendszer zavara

A Hashimoto-betegség egy autoimmun folyamat, ami azt jelenti, hogy a szervezet védekező rendszere a saját pajzsmirigyét támadja meg. Ennek hatására krónikus gyulladás alakul ki, amely idővel hegesedéshez vezet és roncsolja a pajzsmirigyszövetet. A folyamat nem egyik napról a másikra zajlik, hanem lassan, szinte észrevétlenül, ezért sokáig rejtve maradhat.

A kiváltó oka pontosan nem ismert, de több tényező is szerepet játszhat. Gyakran megfigyelhető a családi halmozódás, vagyis genetikai hajlam is közrejátszhat. A nők érintettsége jóval magasabb, ami hormonális eredetre utal. Bizonyos esetekben a túlzott jódbevitel is ronthatja az állapotot. Nem ritka az sem, hogy a Hashimoto mellett más autoimmun betegségek is jelen vannak.

A Hashimoto-betegség leggyakoribb következménye a pajzsmirigy-alulműködés. Ilyenkor a szervezet kevesebb pajzsmirigyhormont kap, mint amennyire szüksége lenne, ez pedig szinte mindenre hatással van. A legtipikusabb panasz a tartós fáradtság, a hízás, a lelassult gondolkodás, a feledékenység és a hangulati mélypontok megjelenése.

Sokan panaszkodnak hajhullásra, száraz bőrre, hidegérzékenységre, székrekedésre, izom- és ízületi fájdalmakra, valamint alvászavarra. Ezek a tünetek önmagukban is gyakoriak, ezért sokan évekig nem jutnak el a pontos diagnózisig. 

A Hashimoto-betegség tünetei

A pajzsmirigy hormonjai alapvetően befolyásolják az anyagcserét és az energiaszintet. Hashimoto-betegség esetén a tünetek attól függnek, mennyire előrehaladott a gyulladás, enyhe esetekben semmilyen panaszt nem okoz.

A betegség korai szakaszában átmenetileg túlműködésre utaló jelek jelentkezhetnek, például:

  • a pajzsmirigy enyhe megnagyobbodása
  • szapora szívverés, belső nyugtalanság
  • fokozott izzadás, hőérzékenység
  • alvászavar, ingerlékenység
  • hajhullás
  • testsúlycsökkenés
  • emésztési panaszok
  • menstruációs ciklus megváltozása

Ahogy a pajzsmirigy hormontermelése csökken, egyre inkább az alulműködés tünetei kerülnek előtérbe. Ezek közül a leggyakoribbak:

  • állandó fáradtság, lelassultság
  • hideg végtagok, ödémásodás
  • hangulati mélypontok
  • száraz, érzékeny bőr
  • haj elvékonyodása, törékenysége
  • izom- és ízületi panaszok
  • székrekedés, emésztési nehézségek
  • testsúlynövekedés
  • memória- és koncentrációs zavarok
  • libidó csökkenése

Hashimoto-betegséghez más autoimmun problémák is társulhatnak, egyeseknél tejcukor- vagy gluténérzékenység is kialakulhat. 
A pajzsmirigy ultrahangos képe Hashimoto esetén jellegzetes lehet, de a gyulladás miatt gyakran nehéz megkülönböztetni a valódi göböket az úgynevezett álcsomóktól, ezért különösen fontos, hogy tapasztalt szakemberhez forduljunk.

A Hashimoto-betegség kezelése 

A Hashimoto-betegség nem gyógyítható gyógyszerrel, de jól kezelhető. Amikor a pajzsmirigy már nem termel elegendő hormont, hormonpótlás válik szükségessé. A megfelelően beállított kezelés mellett a betegek többsége teljes életet él, feltéve, hogy rendszeres ellenőrzés mellett tartja az értékeit.
Előfordulhat, hogy a gyulladásos időszakokban átmenetileg más kezelésre is szükség van, például a fájdalom vagy a nyaki duzzanat enyhítésére. Egyeseknél az életmód és az étrend módosítása is segíthet a közérzet javításában, bár ezek hatása egyénenként eltérő.

Ritka esetekben, amikor a panaszok tartósan fennmaradnak, vagy a pajzsmirigy jelentősen megnagyobbodik, esetleg daganat gyanúja merül fel, a pajzsmirigy eltávolítása jelenthet végleges megoldást. A műtét után a Hashimoto-betegség megszűnik, de a hormonpótlás továbbra is szükséges.
A Hashimoto-betegség komolyan befolyásolja a mindennapokat. A legfontosabb a felismerés, a következetes kezelés és az, hogy a tüneteket ne bagatellizáljuk el.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Endokrinológus a Hashimoto-betegségről:

