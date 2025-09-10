Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Kimerültnek érzed magad és nem érted, miért hízol? Nézd meg, mit üzen a pajzsmirigyed

Kimerültnek érzed magad és nem érted, miért hízol? Nézd meg, mit üzen a pajzsmirigyed

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 11:45
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 11:45
Állandóan fáradt vagy és csak hízol, miközben alig eszel? Ezeket sokan a stresszre vagy a rohanásra fogják, pedig gyakran pajzsmirigyprobléma húzódik meg a háttérben.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A pajzsmirigy hormonjai befolyásolják az anyagcserét, a hangulatot, a szív működését és az energiaszintet is. Ha kibillen az egyensúly, azt az egész szervezet megsínyli. A tünetek sokszor alattomosak, és könnyű azokat félreértelmezni. Mutatjuk, milyen problémákat okoz, ha felborul a pajzsmirigy működésének egyensúlya.

pajzsmirigy, makett, orvos
A pajzsmirigy apró, de annál fontosabb szervünk.
Fotó: surprisestock /  Shutterstock 

Ezért olyan fontos a pajzsmirigy

A nyak közepén elhelyezkedő, pillangó formájú szerv apró, mégis rengeteg feladata van. Hormonokat termel, amelyek az anyagcsere sebességét szabályozzák. Ha a pajzsmirigy túl sok hormont állít elő, a test felpörög, ha túl keveset, lelassul. Ezért fordulhat elő, hogy valaki szívdobogást és idegességet tapasztal, más pedig állandó fáradtságot és levertséget.

A túl aktív pajzsmirigy jelei

Hipertireózis, vagyis pajzsmirigy-túlműködés esetén gyakori a szapora szívverés, az izzadékonyság, a fogyás normál étkezés mellett, a remegés, az álmatlanság és az idegesség. Nők esetében a menstruációs ciklus is felborulhat. Előfordulhat szemkörnyéki duzzanat, hajhullás, és a bőr is érzékenyebbé válhat. A kezeletlen túlműködés komoly következményekkel jár: szívritmuszavar, csontritkulás és szívelégtelenség is kialakulhat. Éppen ezért nem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot, ha a tünetek gyanúra adnak okot.

Amikor a pajzsmirigy lelassul

A pajzsmirigy-alulműködés, vagyis a hipotireózis egészen más tüneteket okoz. A betegek legtöbbször fáradtságról panaszkodnak, érzékennyé válnak a hidegre, székrekedéssel, súlygyarapodással, bőrszárazsággal, hajhullással és levertséggel küzdenek. Az izmaik és ízületeik is fájhatnak, a gondolkodásuk lelassulhat, illetve gyakori lehet a koncentrációs zavar és a depresszív hangulat. Ha nem kezelik, hosszú távon idegrendszeri problémák, meddőség és szívbetegségek alakulhatnak ki. Ritka, de életveszélyes állapotot is okozhat, amelyet mixödéma kómának hívnak.

Ez állhat a háttérben

A pajzsmirigy problémák leggyakrabban autoimmun betegségekhez kötődnek. A Hashimoto-kór alulműködést, a Basedow-kór túlműködést idéz elő. Felelős lehet még gyulladás, jóindulatú göb, daganat, illetve jódhiány is, habár Magyarországon a jódozott só miatt ez ritkábban fordul elő.

A nők különösen érintettek. A hormonális változások, például a terhesség, a szülés utáni időszak vagy a menopauza gyakran felborítja a pajzsmirigy működését. Nem véletlen, hogy minden nyolcadik nő élete során találkozik valamilyen pajzsmirigy rendellenességgel.

Így derülhet ki, ha pajzsmirigyproblémád van

Ultrahangos pajzsmirigyvizsgálaton részt vevő nő egy ágyon fekve
A pajzsmirigybetegség pontos diagnózisát ultrahang vizsgálat segítheti.
Fotó: Volha_R /  Shutterstock 

Az első lépés a laborvizsgálat, amelynek során a TSH, T3 és T4 hormonokat mérik. Sokszor pajzsmirigy elleni antitesteket is néznek, ami segíthet az autoimmun betegségek felismerésében. Kiegészítésként ultrahang vagy izotópos vizsgálat is készülhet, ha göböt vagy eltérést találnak. A kezelés attól függ, melyik irányba billen a mérleg. Alulműködésnél hormontablettát kell szedni, túlműködésnél gyógyszer, radiojód terápia vagy műtét is szóba jöhet.

Ezt teheted a pajzsmirigy védelméért

Az életmód rengeteget számít. A stressz csökkentése, a rendszeres mozgás és a kiegyensúlyozott étrend támogatja a hormonrendszert. Érdemes figyelni a jódbevitelre, de a túl sok éppúgy káros lehet, mint a hiánya. Szelénben gazdag ételek fogyasztása szintén segítheti a pajzsmirigy normál működését. 

Előfordulhat, hogy bizonyos ételek – például a glutént vagy tejterméket tartalmazók – felerősítik a tüneteket. Érdemes figyelned, mi az, ami esetedben kellemetlen reakciót vált ki, mert mindannyiunk szervezete másképpen reagál a különböző élelmiszerekre.

