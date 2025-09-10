Kimerültnek érzed magad és nem érted, miért hízol? Nézd meg, mit üzen a pajzsmirigyed

A pajzsmirigy hormonjai befolyásolják az anyagcserét, a hangulatot, a szív működését és az energiaszintet is. Ha kibillen az egyensúly, azt az egész szervezet megsínyli. A tünetek sokszor alattomosak, és könnyű azokat félreértelmezni. Mutatjuk, milyen problémákat okoz, ha felborul a pajzsmirigy működésének egyensúlya.

A pajzsmirigy apró, de annál fontosabb szervünk.

Fotó: surprisestock / Shutterstock

Ezért olyan fontos a pajzsmirigy

A nyak közepén elhelyezkedő, pillangó formájú szerv apró, mégis rengeteg feladata van. Hormonokat termel, amelyek az anyagcsere sebességét szabályozzák. Ha a pajzsmirigy túl sok hormont állít elő, a test felpörög, ha túl keveset, lelassul. Ezért fordulhat elő, hogy valaki szívdobogást és idegességet tapasztal, más pedig állandó fáradtságot és levertséget.

A túl aktív pajzsmirigy jelei

Hipertireózis, vagyis pajzsmirigy-túlműködés esetén gyakori a szapora szívverés, az izzadékonyság, a fogyás normál étkezés mellett, a remegés, az álmatlanság és az idegesség. Nők esetében a menstruációs ciklus is felborulhat. Előfordulhat szemkörnyéki duzzanat, hajhullás, és a bőr is érzékenyebbé válhat. A kezeletlen túlműködés komoly következményekkel jár: szívritmuszavar, csontritkulás és szívelégtelenség is kialakulhat. Éppen ezért nem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot, ha a tünetek gyanúra adnak okot.

Amikor a pajzsmirigy lelassul

A pajzsmirigy-alulműködés, vagyis a hipotireózis egészen más tüneteket okoz. A betegek legtöbbször fáradtságról panaszkodnak, érzékennyé válnak a hidegre, székrekedéssel, súlygyarapodással, bőrszárazsággal, hajhullással és levertséggel küzdenek. Az izmaik és ízületeik is fájhatnak, a gondolkodásuk lelassulhat, illetve gyakori lehet a koncentrációs zavar és a depresszív hangulat. Ha nem kezelik, hosszú távon idegrendszeri problémák, meddőség és szívbetegségek alakulhatnak ki. Ritka, de életveszélyes állapotot is okozhat, amelyet mixödéma kómának hívnak.

Ez állhat a háttérben

A pajzsmirigy problémák leggyakrabban autoimmun betegségekhez kötődnek. A Hashimoto-kór alulműködést, a Basedow-kór túlműködést idéz elő. Felelős lehet még gyulladás, jóindulatú göb, daganat, illetve jódhiány is, habár Magyarországon a jódozott só miatt ez ritkábban fordul elő.