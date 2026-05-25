Rákosan járta a világot az édesanya: ez gyógyította meg!

Amikor a 40 éves Berkes Dóra tavaly áprilisban egy csomót tapintott ki a mellében, egy pillanatra megállt számára az idő. Bár a családi anamnézis miatt rendszeresen járt szűrésekre - édesanyját tragikusan korán, mindössze 13 évesen veszítette el ugyanebben a betegségben - a diagnózis sokként érte. Az ultrahangon ülve a vastag mintavételi tű láttán feltépődtek a gyerekkori sebek, később a könnyeivel küszködve vezette le a hazáig tartó utat. Aztán megrázta magát és elhatározta: a mellrák alatt végig utazni fog, ez fogja meggyógyítani.
Otthon három kicsi gyermek - egy hét, egy öt és egy négyéves - várta. Dóra és férje, akik az agglomerációban élnek, teljesen magukra voltak utalva: a családban sajnos egyetlen nagymama sem él már, akire támaszkodhattak volna a betegség alatt. Dóra mégis az első perctől kezdve tudta: nem fog paróka mögé bújni, nem fog titkolózni. Úgy döntött, szembenéz a démonjaival, méghozzá úgy, ahogy a leginkább önmaga lehet, továbbra is utazni fog, ez is segítette a gyógyulásban.
Dóra nem egy otthon ülő típus, a Facebookon vezeti az Utazóanyamajom nevű vlogot, az utazás pedig a mindene. Amikor a pszichológusa óvatosan megjegyezte, hogy a kezelések alatt talán pihennie kellene, Dóra csak mosolygott. Számára a bezártság, a négy fal közötti őrlődés jelentette volna a biztos mentális összeomlást.
Nekem az a kikapcsolódás és feltöltődés, ha elmegyünk valahova. Ott nincsenek a hétköznapi kötelezettségek, a mókuskerék és kikapcsol az idegen nyelv is. A tengerparti levegő, a végtelen víz látványa számomra egy külön terápia volt
- mesél a gyógyulásáról Dóri.
A kemoterápiás kezelések és a fizikai fáradtság ellenére a család öt országot járt be a betegség alatt. Megfordultak Horvátországban, Szlovéniában, Spanyolországban, Lengyelországban és Ausztriában is. Volt, hogy Dóra egy héttel a kemo után már sátrat állított a gyerekekkel egy fesztiválon. Bár a teste fáradt volt, a lelke szárnyalt.
Amikor a barátnőmmel ott álldogáltunk, meg a gyerekek amúgy nagyon jól eljátszottak az erdőben, és próbáltam segíteni felverni a sátrat, de elég fáradt voltam. Azt mondta a férjem, hogy hát nem hagyhatom a Dórit, mert 50 %-os. Erre a barátnőm: Hogy mi? A Dóri??? A Dóri az 150 százalékos. És amúgy igaza van. Mindent is csináltam, bármilyen levert is voltam a kemótól
- mesélte büszkén az édesanya.
Később a gyerekek is érdeklődtek anyukájuk felől, hogy hogy van. Az elejétől fogva tudták, hogy Dóri beteg, nem volt titok, hogy mellrákja van. De a legkisebbeket megkímélték a félelmetes szakszavaktól. Gyakran megkérdezték:
Anya, most hány százalékos vagy?
- és ha Dóra azt mondta, hogy most kicsit lemerült az akkumulátora, a kicsik megértették, hogy anyának pihennie kell.
Nem volt könnyű időszak. Férje a maga csendes módján mindenben támogatta, levette a válláról a gyerekek körüli teendőket, amikor Dóra a kezelésekről jött haza. Bár a kemoterápia fizikailag és lelkileg is megviselte, az életszeretete és a tenni akarása egyetlen percre sem hagyta el. Néha még túl jól is bírta: nem egyszer fordult elő, hogy a kezelésről hazafelé még beugrott a boltba és megfőzte a vacsorát a családnak. Aztán szervezte a következő utazásukat. Mintha nem a rákkal, hanem egy egyszerű megfázással küzdene...
A kőkemény küzdelem meghozta a gyümölcsét. A kemoterápiát követően, decemberben Dórát megműtötték. Éppen a két ünnep között, szilveszter előtt egy nappal kapta kézhez a szövettani eredményt: teljesen negatív. A daganat eltűnt a szervezetéből, a patológiai regresszió teljes volt. Ez az a mondat, amit az ember megkönnyez és egy kicsit végre fellélegezhet.
Bár a kontrollok miatti félelem, mint minden daganatos betegnél, benne is ott bujkál, de próbálja elhessegetni a negatív gondolatokat. A műtét után alig másfél hónappal már Szlovéniában volt, februárban a barátnőivel táncolta át az éjszakát Athénban, most pünkösdkor pedig visszatér kedvenc városába, San Sebastianba a családdal.
A betegség megtanította őt valami nagyon fontosra: lelassítani, meghúzni a határait és megélni a pillanatot.
Régebben, ha hulla fáradt voltam, akkor is mentem és csináltam. Most már le tudok ülni egy helyben, meg tudok nézni egy filmet anélkül, hogy ötször felállnék mondjuk ételt készíteni valakinek. Megtanultam magamra is figyelni
- zárja gondolatait.
Dóra története a legszebb bizonyíték arra, hogy egy rossz diagnózis mellett is lehet és kell is élni és bízni a csodákban. Az Utazóanyamajom pedig robog tovább, inspirálva nők ezreit, hogy soha, semmilyen körülmények között ne adják fel a vágyaikat és éljék meg a pillanatokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.