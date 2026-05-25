Rákosan járta a világot az édesanya: ez gyógyította meg!

Amikor a 40 éves Berkes Dóra tavaly áprilisban egy csomót tapintott ki a mellében, egy pillanatra megállt számára az idő. Bár a családi anamnézis miatt rendszeresen járt szűrésekre - édesanyját tragikusan korán, mindössze 13 évesen veszítette el ugyanebben a betegségben - a diagnózis sokként érte. Az ultrahangon ülve a vastag mintavételi tű láttán feltépődtek a gyerekkori sebek, később a könnyeivel küszködve vezette le a hazáig tartó utat. Aztán megrázta magát és elhatározta: a mellrák alatt végig utazni fog, ez fogja meggyógyítani.

Mellrák alatt családjával utazta körbe Európát, férje is partner volt ebben / Fotó: beküldött

A háromgyermekes édesanya, aki a mellrák ellenére, a kemoterápia alatt is körbeutazta Európát

Otthon három kicsi gyermek - egy hét, egy öt és egy négyéves - várta. Dóra és férje, akik az agglomerációban élnek, teljesen magukra voltak utalva: a családban sajnos egyetlen nagymama sem él már, akire támaszkodhattak volna a betegség alatt. Dóra mégis az első perctől kezdve tudta: nem fog paróka mögé bújni, nem fog titkolózni. Úgy döntött, szembenéz a démonjaival, méghozzá úgy, ahogy a leginkább önmaga lehet, továbbra is utazni fog, ez is segítette a gyógyulásban.

Az utazás mint a túlélés záloga

Dóra nem egy otthon ülő típus, a Facebookon vezeti az Utazóanyamajom nevű vlogot, az utazás pedig a mindene. Amikor a pszichológusa óvatosan megjegyezte, hogy a kezelések alatt talán pihennie kellene, Dóra csak mosolygott. Számára a bezártság, a négy fal közötti őrlődés jelentette volna a biztos mentális összeomlást.

Nekem az a kikapcsolódás és feltöltődés, ha elmegyünk valahova. Ott nincsenek a hétköznapi kötelezettségek, a mókuskerék és kikapcsol az idegen nyelv is. A tengerparti levegő, a végtelen víz látványa számomra egy külön terápia volt

- mesél a gyógyulásáról Dóri.

Dórinak a tenger látványa is elég volt, hogy jobban érezze magát, főleg a gyerekeivel / Fotó: beküldött

A kemoterápiás kezelések és a fizikai fáradtság ellenére a család öt országot járt be a betegség alatt. Megfordultak Horvátországban, Szlovéniában, Spanyolországban, Lengyelországban és Ausztriában is. Volt, hogy Dóra egy héttel a kemo után már sátrat állított a gyerekekkel egy fesztiválon. Bár a teste fáradt volt, a lelke szárnyalt.

Amikor a barátnőmmel ott álldogáltunk, meg a gyerekek amúgy nagyon jól eljátszottak az erdőben, és próbáltam segíteni felverni a sátrat, de elég fáradt voltam. Azt mondta a férjem, hogy hát nem hagyhatom a Dórit, mert 50 %-os. Erre a barátnőm: Hogy mi? A Dóri??? A Dóri az 150 százalékos. És amúgy igaza van. Mindent is csináltam, bármilyen levert is voltam a kemótól

- mesélte büszkén az édesanya.