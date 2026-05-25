Nyáron robbanhat a királyi bomba: Harry és Károly újra egy asztalhoz ülhet

Megtörténhet az, amit sokan korábban még csak elképzelni sem tudtak: Harry herceg idén nyáron újra találkozhat az apjával, III. Károllyal, miután a sussexy herceg az általa létrehozott Invictus Játékok egy eseménye miatt hazájába látogat. Mint ismert, Harry és a királyi család kapcsolata 2020-ban romlott meg szinte végérvényesen, amikor is visszalépett királyi szerepköreitől Meghannel együtt, majd Amerikába költöztek. Ezt követték botrányinterjúi és botránykönyve is. Ennek ellenére Károly rákos diagnózisa után kezdett megtörni a jég és most úgy néz ki, az apa-fia páros akár szándékosan találkozhat is.

A hírről Ingrid Seward királyi szakértő számolt be kiemelve, a király nemcsak Harry-t, de Meghant, Archie-t és Lilibetet is látni akarja, amennyiben a fia hajlandó bizonyos szabályokat elfogadni és betartani.

Az egyetlen hely, ahol szerintem valóban találkozhatnának, és ahol a király megismerhetné vagy legalább láthatná az unokáit, az Balmoral. Amikor Károly ott van, ott van ideje és a sussexieket is el lehet ott szállásolni, mert rengeteg kisebb ház található a birtokon

- közölte a szakértő.