Nyáron robbanhat a királyi bomba: Harry és Károly újra egy asztalhoz ülhet

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 09:30
A királyi apa-fia páros évek óta először láthatja majd egymást szándékosan.

Megtörténhet az, amit sokan korábban még csak elképzelni sem tudtak: Harry herceg idén nyáron újra találkozhat az apjával, III. Károllyal, miután a sussexy herceg az általa létrehozott Invictus Játékok egy eseménye miatt hazájába látogat. Mint ismert, Harry és a királyi család kapcsolata 2020-ban romlott meg szinte végérvényesen, amikor is visszalépett királyi szerepköreitől Meghannel együtt, majd Amerikába költöztek. Ezt követték botrányinterjúi és botránykönyve is. Ennek ellenére Károly rákos diagnózisa után kezdett megtörni a jég és most úgy néz ki, az apa-fia páros akár szándékosan találkozhat is.

Harry herceg újra találkozhat III. Károllyal. Fotó: PA /  Northfoto

A hírről Ingrid Seward királyi szakértő számolt be kiemelve, a király nemcsak Harry-t, de Meghant, Archie-t és Lilibetet is látni akarja, amennyiben a fia hajlandó bizonyos szabályokat elfogadni és betartani.

Az egyetlen hely, ahol szerintem valóban találkozhatnának, és ahol a király megismerhetné vagy legalább láthatná az unokáit, az Balmoral. Amikor Károly ott van, ott van ideje és a sussexieket is el lehet ott szállásolni, mert rengeteg kisebb ház található a birtokon 

- közölte a szakértő.

Itt találkozhat Harry herceg és III. Károly

A skóciai Aberdeenshire-ben található Balmoral régóta a királyi család magánrezidenciájaként szolgál, ahol biztosított a megfelelő biztonság és diszkréció. 

Harry-nek és Meghannek nem feltétlenül kellene a kastélyban megszállniuk és természetesen arra is ügyelnének, hogy Vilmos és Katalin ne legyenek ott ugyanabban az időben. Szóval ez nem lenne különösebben nehéz, és viszonylag észrevétlenül is lebonyolítható lenne ott

 - tette hozzá a Mirror írása szerint.

 

