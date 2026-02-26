5+1 betegség, amely észrevétlenül leszívja az energiáid

Ismerős az érzés, amikor hiába fekszel le időben, másnap mégis megmagyarázhatatlan fáradtság gyötör? Ilyenkor hajlamosak vagyunk ráfogni azt a fronthatásra, a munkahelyi hajtásra, vagy a gyerekek körüli éjszakázásra, egy pont után azonban már semmire sem megyünk a kifogásokkal, a szervezetünk pedig egyre súlyosabb tünetekkel üzen. Alább sorra vettük azokat a betegségeket, amelyek a legfrissebb orvosi kutatások szerint a leggyakrabban állnak az állandó fáradtság hátterében.
Az egyik leggyakoribb ok, amelyre egy egyszerű laborvizsgálat azonnal rámutat, a vérszegénység. A véred feladata, hogy oxigént szállítson a sejtjeidhez, de ha alacsony a vas vagy a B12-vitamin-szinted, a szervezeted nem jut elég oxigénhez, és takaréklángra kapcsol. Nem csoda, ha ilyenkor még a lépcsőzés is felér egy maratonnal, és a fejed is gyakrabban fáj a kelleténél. Ha sápadtnak látod magad a tükörben és folyton fázol, ne csak a fűtést tekerd fel, hanem csináltass egy teljes vérképet!
A fáradtság okai között előkelő helyen szerepel a cukorbetegség vagy annak előszobája, az inzulinrezisztencia. Hiába eszel rendesen, ha a szervezeted nem tudja eljuttatni a glükózt a sejtjeidhez, azok „éhezni” fognak. Ha azt veszed észre, hogy étkezések után leküzdhetetlen álmosság tör rád, érdemes gyanakodnod.
Ha a pajzsmirigyed alulműködik, az olyan, mintha valaki letekerné a belső termosztátod és lelassítaná a teljes anyagcseréd. Nemcsak kimerültség kínozhat ilyenkor, hanem megmagyarázhatatlan súlygyarapodással és hajhullással is szembenézhetsz, valamint egyre gyakrabban jelentkezhet úgynevezett agyi köd, amelynek következtében a rutincselekedeteidről is könnyen elfeledkezhetsz. A hormonális egyensúly felborulása az energiaháztartásod is padlóra küldheti, ezen pedig semmilyen csodatea nem segít, csak a célzott orvosi kezelés.
Van egy fontos szempont, amelyet sokan figyelmen kívül hagynak: az álmatlanság kezelésekor nem az átaludt órák számának növelése a legfontosabb. A valódi cél ugyanis nem a több alvás, hanem a jobb ébrenlét.
A nappali tünetek, mint például a fáradtság, a kognitív károsodás és a hangulatzavarok, az álmatlanság központi jellemzői
– mutatott rá a téma elismert szakértője, Emerson M. Wickwire PhD, alvásgyógyászati részlegvezető. A szakember egy korábbi interjúja során hangsúlyozta, hogy az alvással töltött órák számának növelése önmagában nem elég. A valódi sikert az jelenti, ha érezhetően javul a nappali teljesítőképességünk, hiszen a legtöbben nem extra órákat akarunk az ágyban tölteni, hanem egyszerűen jól akarjuk érezni magunkat a bőrünkben napközben.
Fontos megemlíteni a krónikus fáradtság szindrómát (ME/CFS) is. Ez egy összetett és gyakran félreértett állapot, amelynél a kimerültség nem múlik el pihenéssel, ráadásul minden fizikai vagy mentális erőfeszítés után jelentősen rosszabbodik a beteg állapota. Mivel a tünetek szerteágazók, a diagnosztizálása alapos orvosi kivizsgálást igényel.
Érdemes figyelni a szervezetben zajló krónikus gyulladásokra is. Legyen szó egy elhúzódó fertőzés utáni állapotról vagy immunzavarról, a szervezeted ilyen esetben minden erejével a „betolakodók” ellen harcol, így neked nem marad más, csak a teljes kimerültség. Ne feledd: a tested nem véletlenül jelez. Ha a kimerültség hetek óta gyötör, ne törődj bele, hanem járj a végére!
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
