5+1 betegség, amely észrevétlenül leszívja az energiáid

A tartós fáradtság nem csak kimerültség: gyakran konkrét betegségek, például vérszegénység, cukorbetegség vagy pajzsmirigyprobléma, állnak a háttérben.

Az alvás minősége és a nappali energiaszint szorosan összefügg: kutatások szerint nem elég többet aludni, a nappali működés javulása a kulcs.

Ha a fáradtság hetekig fennáll és nem múlik pihenéssel, érdemes kivizsgálni a lehetséges okokat, mert azok sok esetben kezelhetők lehetnek.

Ismerős az érzés, amikor hiába fekszel le időben, másnap mégis megmagyarázhatatlan fáradtság gyötör? Ilyenkor hajlamosak vagyunk ráfogni azt a fronthatásra, a munkahelyi hajtásra, vagy a gyerekek körüli éjszakázásra, egy pont után azonban már semmire sem megyünk a kifogásokkal, a szervezetünk pedig egyre súlyosabb tünetekkel üzen. Alább sorra vettük azokat a betegségeket, amelyek a legfrissebb orvosi kutatások szerint a leggyakrabban állnak az állandó fáradtság hátterében.

Az állandó fáradtság mögött gyakran egészségügyi problémák állnak.

Fotó: Shutterstock

Az állandó fáradtság leggyakoribb okai

Vérszegénység

Az egyik leggyakoribb ok, amelyre egy egyszerű laborvizsgálat azonnal rámutat, a vérszegénység. A véred feladata, hogy oxigént szállítson a sejtjeidhez, de ha alacsony a vas vagy a B12-vitamin-szinted, a szervezeted nem jut elég oxigénhez, és takaréklángra kapcsol. Nem csoda, ha ilyenkor még a lépcsőzés is felér egy maratonnal, és a fejed is gyakrabban fáj a kelleténél. Ha sápadtnak látod magad a tükörben és folyton fázol, ne csak a fűtést tekerd fel, hanem csináltass egy teljes vérképet!

Cukorbetegség

A fáradtság okai között előkelő helyen szerepel a cukorbetegség vagy annak előszobája, az inzulinrezisztencia. Hiába eszel rendesen, ha a szervezeted nem tudja eljuttatni a glükózt a sejtjeidhez, azok „éhezni” fognak. Ha azt veszed észre, hogy étkezések után leküzdhetetlen álmosság tör rád, érdemes gyanakodnod.

Pajzsmirigybetegség

Ha a pajzsmirigyed alulműködik, az olyan, mintha valaki letekerné a belső termosztátod és lelassítaná a teljes anyagcseréd. Nemcsak kimerültség kínozhat ilyenkor, hanem megmagyarázhatatlan súlygyarapodással és hajhullással is szembenézhetsz, valamint egyre gyakrabban jelentkezhet úgynevezett agyi köd, amelynek következtében a rutincselekedeteidről is könnyen elfeledkezhetsz. A hormonális egyensúly felborulása az energiaháztartásod is padlóra küldheti, ezen pedig semmilyen csodatea nem segít, csak a célzott orvosi kezelés.