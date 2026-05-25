Rolleres gázolt Óbudán: ha fel is ébred a kómából, akkor sem élhet teljes életet az idős férfi

Még mindig kómában van az az idős férfi, akit csütörtökön gázoltak el egy zebrán elektromos rollerrel Óbudán. A BRFK sajtóosztálya korábban azt közölte, a baleset következtében a 74 éves férfi elesett, az elsődleges adatok szerint azt állapították meg, hogy súlyos sérülést szenvedett, ezért a mentők kórházba vitték.

Az áldozat lánya most az RTL Híradójának szólalt meg: édesapja a fején olyan mértékű sérüléseket szenvedett, hogy felismerhetetlen a baleset után, az orvosok szerint pedig akkor sem lesz esélye később teljes életet élni, ha életben marad.

Azt mondják, hogy ne nagyon reménykedjünk, és készüljünk fel a legrosszabbra

– nyilatkozta az áldozat lánya, aki azt is mondta, naponta többször bemennek a kórházba a férfihoz, de minden látogatás egy újabb trauma számukra. Édesanyját annyira megviselte a dolog, hogy rosszul lett, amikor a baleset után először meglátta a férfit.

A BRFK közúti baleset okozása vétség gyanúja miatt indított az ügyben büntetőeljárást.