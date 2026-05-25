Tragikus felfedezést tett a rendőrség: egy 15 éves fiú holttestét húzták ki a vízből

A rendőrség szívszorító felfedezést tett, miután bejelentést kaptak, hogy eltűnt egy 15 éves fiú. Declan Sawyer holttestét a Lincolnshire-i rendőrség búvárcsapata fedezte fel május 24-én, vasárnap este a lincolni Swanholme-tavaknál.

A rendőröket délután 2.30-kor riasztották a helyszínre, miután bejelentést kaptak arról, hogy a fiatalember bajba került a vízben. A rendőrség közölte: „Gondolataink a családjával vannak, és részvétünket fejezzük ki ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. Ez egy olyan szomorú esemény, amely kétségtelenül Declan számos barátját és a helyi közösséget is érinteni fogja.”

A szóvivő azt mondta: „Mivel elkezdődik a félévi szünet, arra kérjük közösségünket, hogy gondoskodjanak minden érintettről, és hogy ösztönözzék az embereket arra, hogy segítséget és támogatást kérjenek, ahol szükségük van rá.”

„Ismételten tisztelettel kérjük az embereket, hogy ne találgassanak, és ne osszanak meg olyan információkat, amelyek nem hivatalos forrásból származnak, mivel a pontatlan információk nagyon felkavaróak lehetnek a családtagok és a barátok számára.”