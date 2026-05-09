KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fiatal férfi a természetben, gyilkos spóra belélegzése közben

Gyilkos spórákat lélegzett be egy férfi – megolvadt a tüdeje

baktérium
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 11:15
halálos betegségbetegséglépfenespóra
Még a hatóságokat is sokkolta, milyen gyorsan és brutálisan végzett egy dobkészítő mesterrel egy őt megtámadó veszedelmes betegség. A férfit gyilkos spóra ölte meg, amely a húsevő baktériumnál is szörnyűbb kínokat okoz.
E. R. A.
A szerző cikkei
  • A lépfene még a húsevő baktériumnál is ijesztőbb, mert a Bacillus anthracis baktérium spórái felemészthetik a tüdőt. 
  • Fertőzött állat bőrével és húsával érintkezve, valamint a kórokozó levegőben terjengő spóráit belélegezve kaphatjuk el a betegséget.
  • Tünetei között bőrfekély, valamint emésztőrendszeri- és légzőszervi panaszok is jelentkezhetnek. 
  • A gyilkos baktérium spórái az otthonában terítettek le egy brit dobkészítőt – egy héttel később meghalt.

Mintha egy horrorfilm forgatókönyve vált volna valóra a kelet-londoni Hacneyben, ahol szinte pillanatok alatt leterítette, majd kíméletlenül megölte áldozatát egy gyilkos spóra. Az úgynevezett Bacillus anthracis kórokozó okozta kínok mellett a húsevő baktérium és a szemvő amőba okozta tünetek szinte eltörpülnek: a fertőzöttség következtében kialakuló lépfene szó szerint megolvasztotta a dobkészítő férfi tüdejét.

Fiatal férfi a természetben, gyilkos spóra belélegzése közben
Gyilkos spóra került egy férfi tüdejébe. Egy héttel később meghalt. Illusztráció: 123RF

Gyilkos spóra követelte a dobkészítő életét

Fernando Gomez a 35 éves férfiak boldog életét élte. A dobkészítés mestersége a vérében volt, a szenvedélye azonban egy olyan súlyos betegséget hozott el számára, amelyből nem volt menekvés. A férfi hagyományos afrikai dobokat, úgynevezett dzsembéket készített, amelyek alapja állati bőr. Nem is sejtette, hogy épp a hivatása lesz a veszte: egy Afrikából importált, kezeletlen kecskebőrrel dolgozott az egyik hangszeren, ám az állati bőrben halálos baktériumspórák, a lépfene betegség kórokozói tanyáztak. Olyan fajták, amelyek ha a közvetlen környezetünkben kerülnek a levegőbe, elég egyetlen lélegzetvétel, és a gyilkos baktérium máris elkezdi belülről felemészteni a testünk. 

A lépfene tünetei a következők lehetnek:

  • bőrfekély – apró, viszkető, fekete dudor;
  • emésztőrendszeri panaszok, például krónikus, véres hányás;
  • légzőszervi panaszok.

Fernandónak a tüdejét támadta meg a kórokozó, ami a betegség egyik leggyorsabb lefolyású fajtája.  

Hét nap alatt végzett vele

A brit nyomozók szerint a dobkészítő valószínűleg éppen áztathatta, tisztíthatta, vagy a dobtestre feszíthette a bőröket, amikor a mikroszkopikus méretű baktériumok a levegőbe kerülve elszabadultak. Fernando egy zárt, rosszul szellőző műhelyben dolgozott, emiatt azonnal a szervezetébe kerültek a spórák. 

Először influenzaszerű tünetekkel esett ágynak, láz, gyengeség és levertség kínozta, majd napokra rá az intenzíven kötött ki. A betegség a jelentések alapján brutálisan végzett a férfival: a spórák olyan súlyos szövetelhalást és masszív belső vérzést okoztak, amitől a tüdeje elvesztette a tartását, és a boncolás után úgy festett, mintha megolvadt volna. 

A hatóságok azonnal lezárták a brit férfi műhelyét, a Bacillus anthracis spórái ugyanis évtizedekig életképesek maradhatnak. Habár az eset 2008-ban történt, a betegség ma is komoly veszélyt jelenthet, ha nem vagyunk elég óvatosak – különösen, ha egzotikus állati termékekkel dolgozunk.

Az agyevő amőba is hátborzongató tünetekkel képes gyilkolni. Játszd le a videót a részletekért:

(The Guardian)

Ezek a cikkek is érdekelnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu