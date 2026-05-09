Gyilkos spórákat lélegzett be egy férfi – megolvadt a tüdeje

A lépfene még a húsevő baktériumnál is ijesztőbb, mert a Bacillus anthracis baktérium spórái felemészthetik a tüdőt.

Fertőzött állat bőrével és húsával érintkezve, valamint a kórokozó levegőben terjengő spóráit belélegezve kaphatjuk el a betegséget.

Tünetei között bőrfekély, valamint emésztőrendszeri- és légzőszervi panaszok is jelentkezhetnek.

A gyilkos baktérium spórái az otthonában terítettek le egy brit dobkészítőt – egy héttel később meghalt.

Mintha egy horrorfilm forgatókönyve vált volna valóra a kelet-londoni Hacneyben, ahol szinte pillanatok alatt leterítette, majd kíméletlenül megölte áldozatát egy gyilkos spóra. Az úgynevezett Bacillus anthracis kórokozó okozta kínok mellett a húsevő baktérium és a szemvő amőba okozta tünetek szinte eltörpülnek: a fertőzöttség következtében kialakuló lépfene szó szerint megolvasztotta a dobkészítő férfi tüdejét.

Gyilkos spóra követelte a dobkészítő életét

Fernando Gomez a 35 éves férfiak boldog életét élte. A dobkészítés mestersége a vérében volt, a szenvedélye azonban egy olyan súlyos betegséget hozott el számára, amelyből nem volt menekvés. A férfi hagyományos afrikai dobokat, úgynevezett dzsembéket készített, amelyek alapja állati bőr. Nem is sejtette, hogy épp a hivatása lesz a veszte: egy Afrikából importált, kezeletlen kecskebőrrel dolgozott az egyik hangszeren, ám az állati bőrben halálos baktériumspórák, a lépfene betegség kórokozói tanyáztak. Olyan fajták, amelyek ha a közvetlen környezetünkben kerülnek a levegőbe, elég egyetlen lélegzetvétel, és a gyilkos baktérium máris elkezdi belülről felemészteni a testünk.

A lépfene tünetei a következők lehetnek:

bőrfekély – apró, viszkető, fekete dudor;

emésztőrendszeri panaszok, például krónikus, véres hányás;

légzőszervi panaszok.

Fernandónak a tüdejét támadta meg a kórokozó, ami a betegség egyik leggyorsabb lefolyású fajtája.

Hét nap alatt végzett vele

A brit nyomozók szerint a dobkészítő valószínűleg éppen áztathatta, tisztíthatta, vagy a dobtestre feszíthette a bőröket, amikor a mikroszkopikus méretű baktériumok a levegőbe kerülve elszabadultak. Fernando egy zárt, rosszul szellőző műhelyben dolgozott, emiatt azonnal a szervezetébe kerültek a spórák.

Először influenzaszerű tünetekkel esett ágynak, láz, gyengeség és levertség kínozta, majd napokra rá az intenzíven kötött ki. A betegség a jelentések alapján brutálisan végzett a férfival: a spórák olyan súlyos szövetelhalást és masszív belső vérzést okoztak, amitől a tüdeje elvesztette a tartását, és a boncolás után úgy festett, mintha megolvadt volna.

A hatóságok azonnal lezárták a brit férfi műhelyét, a Bacillus anthracis spórái ugyanis évtizedekig életképesek maradhatnak. Habár az eset 2008-ban történt, a betegség ma is komoly veszélyt jelenthet, ha nem vagyunk elég óvatosak – különösen, ha egzotikus állati termékekkel dolgozunk.