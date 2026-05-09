Katalin hercegné újra ereje teljében – fontos királyi mérföldkőhöz érkezett

Katalin hercegné egyre aktívabban tér vissza királyi feladataihoz, és a bennfentesek szerint jól érzi magát és tele van energiával, miközben egy különösen fontos mérföldkőre készül a rákbetegséggel vívott harca után.

Katalin hercegné továbbra is példakép

Fotó: Pool / i-Images / Northfoto

Katalin hercegné nagy dologra készül

A 44 éves walesi hercegné a jövő héten három és fél év után először indul hivatalos külföldi útra. Az olaszországi Reggio Emiliába látogat, ahol a kora gyermekkori fejlődéssel kapcsolatos munkáját folytatja majd. A látogatás középpontjában az úgynevezett Reggio Emilia-módszer áll, amely a gyermekek önálló fejlődési képességeire és a szeretetteljes, támogató környezet fontosságára épít.

A királyi családhoz közel álló forrás szerint Katalin hónapok óta készül az útra a háttérben, és nagyon várja a látogatást. A bennfentes úgy fogalmazott: a hercegné „jól van és energikus”, ugyanakkor továbbra is igyekszik megtalálni az egyensúlyt a feladatai elvégzése és egészsége megőrzése között.

Katalin hercegné 2024 januárjában hasi műtéten esett át, majd később bejelentette, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Hat hónapon át kemoterápiás kezelést kapott, 2025 januárjában pedig közölte, hogy a betegsége remisszióba került. Azóta fokozatosan tér vissza a nyilvános szereplésekhez. Részt vett több hivatalos eseményen, támogatta III. Károly királyt állami látogatások során, és nemrég egyedül is megjelent az Anzac Day megemlékezésen.

A hercegné kora gyermekkori fejlesztéssel foglalkozó központját még 2021-ben alapította meg. A szakértők szerint azóta Katalin komoly szereplővé vált ezen a területen és egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kap a munkája, tudta meg a Mirror.