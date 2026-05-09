Most érdemes pénzt váltani a külföldi nyaraláshoz - erre kell mindenképp figyelni

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 11:45
A kedvező árfolyamszintek miatt annak, aki külföldi utazásra készül, ideje megejtenie a devizaváltást. Mennyi pénzt váltsunk a nyaralásra és miért pont most? Mire kell közben figyelni? Mutatjuk!

Az elmúlt években gyakran láthattunk 400 forint feletti euróárfolyamot az utazási főszezon kezdetén. Most viszont nagyot erősödött a forint, így annak, aki külföldi nyaralást tervez, érdemes most pénzt váltania. Már csak az a kérdés, hogy hol és mennyit?!

Mindenki készül a nyaralásra, ráadásul most jól alakult az árfolyam, így sokan fognak pénzt váltani. Fotó: Varga Jozsef Zoltan / shutterstock

Miért most érdemes pénzt váltani a külföldi nyaralásra?

A szakértők szerint a jelenlegi 356–360 forintos euró árfolyam egyfajta arany középút. Bár az árfolyammozgásokat nehéz megjósolni, a nyári főszezon közeledtével a megnövekedett devizakereslet és a nemzetközi politikai bizonytalanságok (pl. energiapiaci feszültségek) bármikor gyengíthetik a forintot. Így, ha külföldi nyaralást tervezünk, érdemes most pénzt váltani!

Mennyi eurót váltsunk?

Érdemes a nyaralásra szánt keretnek legalább a felét most átváltani. Ezzel bebiztosíthatjuk a költségvetésünk jelentős részét egy kedvező árfolyamon, így ha június-júliusban gyengülne a forint, már nem ér akkora veszteség. A szállást is érdemes most kifizetni, ha euróban kérik a teljesítést.

Hol érdemes pénzt váltani?

Mindenképpen itthon, még az indulás előtt. Külföldön, ismeretlen terepen gyakran csak a frekventált, turistacsapda jellegű helyeken (repterek, sétálóutcák) találunk pénzváltót, ahol az árfolyamok jóval kedvezőtlenebbek. A külföldi ATM-es készpénzfelvételtől is érdemes tartózkodni, mivel a legtöbb bank fix tranzakciós díjat és százalékos jutalékot is felszámol, ami kis összegnél is drága mulatság lehet.

Bankban vagy pénzváltóban váltsunk?

Általánosságban elmondható, hogy a pénzváltó irodák kedvezőbb árfolyamokat kínálnak, mint a bankfiókok. A bankok saját középárfolyamot használnak, míg a pénzváltók közelebb mozognak az MNB középárfolyamához és kisebb haszonkulccsal dolgoznak.

Mire figyeljünk pénzváltás közben?

Magyarországon pénzváltással csak olyan intézmények foglalkozhatnak, amik rendelkeznek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyével. A szabályos pénzváltó ismertetőjelei továbbá a következők:

  • jól látható helyen szerepel a vételi (amennyiért tőlünk veszik) és az eladási (amennyiért nekünk adják) árfolyam,
  • ha az euró vagy a dollár esetében a vételi és eladási árfolyam közötti különbség meghaladja a 10%-ot, azt külön jelzik, 
  • fel van tüntetve a kezelési költség is, ami jellemzően a váltani kívánt összeg 0,3%-a. 
Érdemes most pénzt váltani, hiszen korántsem biztos, hogy utazásunk alkalmával tudunk bankautomatából levenni Fotó: Magic Lens / shutterstock

Mire figyelj még pénzváltáskor?

  • Kerüld a kiemelt helyen lévő pénzváltókat (reptér, vasútállomás, forgalmas, turisták által kedvelt utcák).
  • Hasonlítsd össze az árakat: nézd meg az aktuális piaci középárfolyamot (pl. a xe.com-on), és keress olyan váltót, ami ehhez a legközelebb esik.
  • Számolj utána helyben: amint megkaptad a pénzt, még az ablaknál számold át. Utólag nem reklamálhatsz.
  • Ellenőrizd a bizonylatot: a hivatalos bizonylaton szerepelnie kell a cégadatoknak, a tranzakciós adatoknak és az úgynevezett JIR és ZKI kódoknak. Ha a kapott számlán nincsenek feltüntetve ezek az adatok, akkor valószínűleg nem hivatalos pénzváltóban váltottál. Ilyen esetben panaszt tehetsz a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH), a NAV-nál és az MNB-nél is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
