Most érdemes pénzt váltani a külföldi nyaraláshoz - erre kell mindenképp figyelni

Az elmúlt években gyakran láthattunk 400 forint feletti euróárfolyamot az utazási főszezon kezdetén. Most viszont nagyot erősödött a forint, így annak, aki külföldi nyaralást tervez, érdemes most pénzt váltania. Már csak az a kérdés, hogy hol és mennyit?!

Mindenki készül a nyaralásra, ráadásul most jól alakult az árfolyam, így sokan fognak pénzt váltani. Fotó: Varga Jozsef Zoltan / shutterstock

Miért most érdemes pénzt váltani a külföldi nyaralásra?

A szakértők szerint a jelenlegi 356–360 forintos euró árfolyam egyfajta arany középút. Bár az árfolyammozgásokat nehéz megjósolni, a nyári főszezon közeledtével a megnövekedett devizakereslet és a nemzetközi politikai bizonytalanságok (pl. energiapiaci feszültségek) bármikor gyengíthetik a forintot. Így, ha külföldi nyaralást tervezünk, érdemes most pénzt váltani!

Mennyi eurót váltsunk? Érdemes a nyaralásra szánt keretnek legalább a felét most átváltani. Ezzel bebiztosíthatjuk a költségvetésünk jelentős részét egy kedvező árfolyamon, így ha június-júliusban gyengülne a forint, már nem ér akkora veszteség. A szállást is érdemes most kifizetni, ha euróban kérik a teljesítést.

Hol érdemes pénzt váltani?

Mindenképpen itthon, még az indulás előtt. Külföldön, ismeretlen terepen gyakran csak a frekventált, turistacsapda jellegű helyeken (repterek, sétálóutcák) találunk pénzváltót, ahol az árfolyamok jóval kedvezőtlenebbek. A külföldi ATM-es készpénzfelvételtől is érdemes tartózkodni, mivel a legtöbb bank fix tranzakciós díjat és százalékos jutalékot is felszámol, ami kis összegnél is drága mulatság lehet.

Bankban vagy pénzváltóban váltsunk?

Általánosságban elmondható, hogy a pénzváltó irodák kedvezőbb árfolyamokat kínálnak, mint a bankfiókok. A bankok saját középárfolyamot használnak, míg a pénzváltók közelebb mozognak az MNB középárfolyamához és kisebb haszonkulccsal dolgoznak.