Exkluzív fotók a búcsúról: hófehér koporsóban temették el a focilegenda Fazekas Lászlót

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 12:00
Két nappal a halálhíre után eltemették a magyar futball legendáját a belgiumi Brasschaatban. Fazekas Lászlótól szűk családi körben vettek búcsút.
Május 6-án szerdán jelentették be a halálhírét és két nappal később végső búcsút vettek Fazekas Lászlótól. Az Újpest, a magyar válogatott és az Antwerpen egykori klasszisát a brasschaati Rustoord temetőben kísérték utolsó útjára szűk családi körben, csak a felesége Judit, lányai Lili, Éva és Caroline, valamint az unokája, Angelina vettek részt a péntek délutáni szertartáson.

Fazekas László 78 évesen hunyt el Fotó: Sallai Judit

Fazekas László temetésén a The Beatles dalait játszották

A 92-szeres válogatott, olimpiai bajnok labdarúgót fehér, zárt koporsóban helyezték el a végső búcsúvételre, miközben 

a kedvenc együttesének, a The Beatles dalai szóltak csendben.

A síravatót két hónap múlva tartják. 

Fazekas Lászlót szűk családi körben búcsúztatták Fotó: Sallai Judit

Fazekas László hosszan tartó, súlyos betegséget követően, 78 éves korában hunyt el. 2020-ban diagnosztizáltak nála amiotrófiás laterálszklerózist (ALS), egy gyógyíthatatlan, az idegrendszert megtámadó betegséget, amely fokozatosan bénítja le az izmokat. Felesége, Sallai Judit a Borsnak elmondta, férje, akivel 1972 óta voltak együtt csendben, és méltóságban távozott. 

Fazekas Lászlót Belgiumban temették el Fotó: Sallai Judit

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
