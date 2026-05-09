Exkluzív fotók a búcsúról: hófehér koporsóban temették el a focilegenda Fazekas Lászlót

Május 6-án szerdán jelentették be a halálhírét és két nappal később végső búcsút vettek Fazekas Lászlótól. Az Újpest, a magyar válogatott és az Antwerpen egykori klasszisát a brasschaati Rustoord temetőben kísérték utolsó útjára szűk családi körben, csak a felesége Judit, lányai Lili, Éva és Caroline, valamint az unokája, Angelina vettek részt a péntek délutáni szertartáson.
A 92-szeres válogatott, olimpiai bajnok labdarúgót fehér, zárt koporsóban helyezték el a végső búcsúvételre, miközben
a kedvenc együttesének, a The Beatles dalai szóltak csendben.
A síravatót két hónap múlva tartják.
Fazekas László hosszan tartó, súlyos betegséget követően, 78 éves korában hunyt el. 2020-ban diagnosztizáltak nála amiotrófiás laterálszklerózist (ALS), egy gyógyíthatatlan, az idegrendszert megtámadó betegséget, amely fokozatosan bénítja le az izmokat. Felesége, Sallai Judit a Borsnak elmondta, férje, akivel 1972 óta voltak együtt csendben, és méltóságban távozott.
