Felrobbant a net az UV-fényes videó miatt: rémisztő, mi rejtőzik a tenyerünkön

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 15:00
Sokkoló UV-felvételen pörög az internet népe. A videó láttán bárki gyomra felfordulna, a kézhigiéné világnapja alkalmából azonban fontos felhívni a figyelmet egyebek mellett a kézmosás, valamint a kézápolás fontosságára. A felvétel feltárja, milyen veszélyes kórokozók tanyázhatnak rajtunk, ha elhanyagoljuk a kézhigiénét. Mutatjuk a felvételt, amelynek láttán te is biztos a legközelebbi csaphoz rohansz majd.
  • Május 5-én tartják a Kézhigiénés Világnapot.
  • Egy UV-fény alatt készült videó feltárja a kezünkön tanyázó, szabad szemmel láthatatlan baktériumkolóniákat.
  • Semmelweis Ignác öröksége és a koronavírus-járvány tanulságai is rámutatnak: a kézmosás a legfőbb fegyver a szalmonella, az E. coli, és más veszélyes kórokozók ellen.

Valószínűleg sikoltoznál a rémülettől, ha tudnád, hogy egyetlen nap alatt láthatatlan baktériumok milliói tanyázhatnak a kezeden. A Kézhigiénés Világnapot május 5-én tartják, a téma kapcsán pedig fontos kiemelni egyebek mellett a helyes kézmosás fontosságát, ha ugyanis nem tisztálkodsz megfelelően, komoly árat fizethetsz érte. Egy rémisztő videó megerősíti, hogy mindez nem vicc, hanem a kőkemény valóság.

Rémisztő következménye lehet, ha legyintesz a kézmosásra.

Gyűlölöd a kézmosást? Világító szörnyeket hagysz magadon

Ami szabad szemmel ápolt kéznek tűnik, ugyanaz a kéz ultraibolya fény alatt horrorfilmbe illő lehet. A Brit Járványügyi és Egészségbiztonsági Hatóság egy YouTube-videóban mutatta meg, mennyi kórokozó telepszik meg a kezünkön nap mint nap. Lekapcsolták a villanyt, és egy sötét szobában szó szerint UV-fénnyel világítottak rá a sötét igazságra: videóra vették, ahogy Las Vegas-i kaszinóként ragyog a tenyerünk a rengeteg kosztól.

A szüleink tehát nemhiába sulykolták nekünk gyerekként a kézmosás fontosságát, ha ugyanis hanyagoljuk a tisztálkodást, a körmök alatti területeken és az ujjpercek redői között is baktériumkolóniák telepedhetnek meg.

A magyar zseni, akit bolondnak hittek

A piszkos kéz betegségeket hoz, amit a „kézmosás atyja”, maga Semmelweis Ignác is így gondolt. A magyar orvos volt az első, aki felhívta a figyelmet a kézmosás fontosságára. Rájött, hogy a kórházi halálozásokat – a gyermekágyi lázat – valami olyasmi okozza, amit az orvosok a kezükön visznek át a boncteremből a szülőszobára. Akkoriban nem volt UV-lámpa, amely megmutatta volna, hogy mit művelnek a baktériumok a kézen; elég volt hozzá Semmelweis zseniális megfigyelőképessége és határozott kiállása: harcok árán ugyan, de kötelezővé tette a klórmészoldatos kézmosást, ezzel ezrek életét megmentve. Noha a korabeli orvostársadalom megsértődött a feltételezésén, miszerint az úriemberek keze piszkos lehet, ma a higiénia világhírű hőseként tisztelik őt.

Láthatatlan seregek

A piszkos kéz az egyik leggyorsabb terjesztője a betegségeknek. A koronavírus-járvány is megtanította nekünk, hogy elég csak megnyomni a liftgombot vagy megfogni a kapaszkodót, majd az arcunkhoz nyúlni, és szinte azonnal megfertőződhetünk a vírussal. Ezenkívül számos, bakteriális fertőzést is elkaphatunk ugyanígy; az E. Coli vagy a szalmonella például kifejezetten könnyen terjed a kézhigiéné elhanyagolása következtében.

Így védd magad

Mint arra a pandémia idején számos alkalommal felhívták a figyelmet, a helyes kézmosás különösen fontos a betegségek elkerülése érdekében. A legjobb, ha langyos vízzel, bőrkímélő szappannal legalább 2-3 percig mossuk a kezünket, alaposan kitisztítva az ujjközöket és a körömtájékot is. Érdemes körültekintőnek lenni, a sok fertőtlenítés és mosás ugyanis szárítja a bőrt, amely repedezetté válhat. A sérült bőrfelület pedig megkönnyíti a kórokozók szervezetbe jutását. Ezt megelőzendő a helyes kézápolás is fontos a tökéletes kézhigiénéhez. Íme három tuti kézápolási tipp, amelyek betartásával a bőr selymes és egészséges maradhat:

  • Éjszakai kesztyűs trükk: lefekvéskor kend be a kezed vastagon mandula- vagy olívaolajjal, és húzz rá pamutkesztyűt. Reggelre baba puha lesz a bőröd!
  • A hidratálás császára: a natúr joghurt vagy egy kis szétnyomott avokádó csodás hidratáló maszk a kéznek. Elég csak 10 percig rajta hagyni, és az eredmény magáért beszél.
  • Körömágy-védelem: dörzsölj egy csepp E-vitamin olajat a körömágyba. Ez megakadályozza a fájdalmas beszakadásokat.

Ezek után készen állsz az igazságra? Játszd le az UV-fényes videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
