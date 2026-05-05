Felrobbant a net az UV-fényes videó miatt: rémisztő, mi rejtőzik a tenyerünkön

Valószínűleg sikoltoznál a rémülettől, ha tudnád, hogy egyetlen nap alatt láthatatlan baktériumok milliói tanyázhatnak a kezeden. A Kézhigiénés Világnapot május 5-én tartják, a téma kapcsán pedig fontos kiemelni egyebek mellett a helyes kézmosás fontosságát, ha ugyanis nem tisztálkodsz megfelelően, komoly árat fizethetsz érte. Egy rémisztő videó megerősíti, hogy mindez nem vicc, hanem a kőkemény valóság.
Ami szabad szemmel ápolt kéznek tűnik, ugyanaz a kéz ultraibolya fény alatt horrorfilmbe illő lehet. A Brit Járványügyi és Egészségbiztonsági Hatóság egy YouTube-videóban mutatta meg, mennyi kórokozó telepszik meg a kezünkön nap mint nap. Lekapcsolták a villanyt, és egy sötét szobában szó szerint UV-fénnyel világítottak rá a sötét igazságra: videóra vették, ahogy Las Vegas-i kaszinóként ragyog a tenyerünk a rengeteg kosztól.
A szüleink tehát nemhiába sulykolták nekünk gyerekként a kézmosás fontosságát, ha ugyanis hanyagoljuk a tisztálkodást, a körmök alatti területeken és az ujjpercek redői között is baktériumkolóniák telepedhetnek meg.
A piszkos kéz betegségeket hoz, amit a „kézmosás atyja”, maga Semmelweis Ignác is így gondolt. A magyar orvos volt az első, aki felhívta a figyelmet a kézmosás fontosságára. Rájött, hogy a kórházi halálozásokat – a gyermekágyi lázat – valami olyasmi okozza, amit az orvosok a kezükön visznek át a boncteremből a szülőszobára. Akkoriban nem volt UV-lámpa, amely megmutatta volna, hogy mit művelnek a baktériumok a kézen; elég volt hozzá Semmelweis zseniális megfigyelőképessége és határozott kiállása: harcok árán ugyan, de kötelezővé tette a klórmészoldatos kézmosást, ezzel ezrek életét megmentve. Noha a korabeli orvostársadalom megsértődött a feltételezésén, miszerint az úriemberek keze piszkos lehet, ma a higiénia világhírű hőseként tisztelik őt.
A piszkos kéz az egyik leggyorsabb terjesztője a betegségeknek. A koronavírus-járvány is megtanította nekünk, hogy elég csak megnyomni a liftgombot vagy megfogni a kapaszkodót, majd az arcunkhoz nyúlni, és szinte azonnal megfertőződhetünk a vírussal. Ezenkívül számos, bakteriális fertőzést is elkaphatunk ugyanígy; az E. Coli vagy a szalmonella például kifejezetten könnyen terjed a kézhigiéné elhanyagolása következtében.
Mint arra a pandémia idején számos alkalommal felhívták a figyelmet, a helyes kézmosás különösen fontos a betegségek elkerülése érdekében. A legjobb, ha langyos vízzel, bőrkímélő szappannal legalább 2-3 percig mossuk a kezünket, alaposan kitisztítva az ujjközöket és a körömtájékot is. Érdemes körültekintőnek lenni, a sok fertőtlenítés és mosás ugyanis szárítja a bőrt, amely repedezetté válhat. A sérült bőrfelület pedig megkönnyíti a kórokozók szervezetbe jutását. Ezt megelőzendő a helyes kézápolás is fontos a tökéletes kézhigiénéhez. Íme három tuti kézápolási tipp, amelyek betartásával a bőr selymes és egészséges maradhat:
