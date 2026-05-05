Felrobbant a net az UV-fényes videó miatt: rémisztő, mi rejtőzik a tenyerünkön

Május 5-én tartják a Kézhigiénés Világnapot.

Egy UV-fény alatt készült videó feltárja a kezünkön tanyázó, szabad szemmel láthatatlan baktériumkolóniákat.

Semmelweis Ignác öröksége és a koronavírus-járvány tanulságai is rámutatnak: a kézmosás a legfőbb fegyver a szalmonella, az E. coli, és más veszélyes kórokozók ellen.

Valószínűleg sikoltoznál a rémülettől, ha tudnád, hogy egyetlen nap alatt láthatatlan baktériumok milliói tanyázhatnak a kezeden. A Kézhigiénés Világnapot május 5-én tartják, a téma kapcsán pedig fontos kiemelni egyebek mellett a helyes kézmosás fontosságát, ha ugyanis nem tisztálkodsz megfelelően, komoly árat fizethetsz érte. Egy rémisztő videó megerősíti, hogy mindez nem vicc, hanem a kőkemény valóság.

Illusztráció: Unsplash

Gyűlölöd a kézmosást? Világító szörnyeket hagysz magadon

Ami szabad szemmel ápolt kéznek tűnik, ugyanaz a kéz ultraibolya fény alatt horrorfilmbe illő lehet. A Brit Járványügyi és Egészségbiztonsági Hatóság egy YouTube-videóban mutatta meg, mennyi kórokozó telepszik meg a kezünkön nap mint nap. Lekapcsolták a villanyt, és egy sötét szobában szó szerint UV-fénnyel világítottak rá a sötét igazságra: videóra vették, ahogy Las Vegas-i kaszinóként ragyog a tenyerünk a rengeteg kosztól.

A szüleink tehát nemhiába sulykolták nekünk gyerekként a kézmosás fontosságát, ha ugyanis hanyagoljuk a tisztálkodást, a körmök alatti területeken és az ujjpercek redői között is baktériumkolóniák telepedhetnek meg.

A magyar zseni, akit bolondnak hittek

A piszkos kéz betegségeket hoz, amit a „kézmosás atyja”, maga Semmelweis Ignác is így gondolt. A magyar orvos volt az első, aki felhívta a figyelmet a kézmosás fontosságára. Rájött, hogy a kórházi halálozásokat – a gyermekágyi lázat – valami olyasmi okozza, amit az orvosok a kezükön visznek át a boncteremből a szülőszobára. Akkoriban nem volt UV-lámpa, amely megmutatta volna, hogy mit művelnek a baktériumok a kézen; elég volt hozzá Semmelweis zseniális megfigyelőképessége és határozott kiállása: harcok árán ugyan, de kötelezővé tette a klórmészoldatos kézmosást, ezzel ezrek életét megmentve. Noha a korabeli orvostársadalom megsértődött a feltételezésén, miszerint az úriemberek keze piszkos lehet, ma a higiénia világhírű hőseként tisztelik őt.