Egy férj megrendítő története világít rá arra, milyen alattomosan jelentkezhet egy súlyos betegség: felesége, a 46 éves édesanya mindössze egyetlen tünetet tapasztalt, mielőtt rákot diagnosztizáltak nála.

Egyetlen tünet árulkodott az édesanya halálos betegségéről

Derült égből villámcsapásként derült ki az édesanya halálos betegsége

Matt Miles, egy Gloucestershire-ben élő brit rendőr számolt be róla, hogy felesége, Katy Miles rendkívül fitt és egészséges életet élt, mégis végzett vele a rák. Az első és sokáig egyetlen figyelmeztető jel 2016-ban jelentkezett, amikor egy CrossFit-edzés közben húgyhólyag-kontroll problémát tapasztalt. A kivizsgálás során az orvosok kezdetben petefészekcisztára gyanakodtak, és megnyugtatták, hogy nem daganatról van szó. Egy későbbi vizsgálat azonban kimutatta, hogy Katy ritka típusú petefészekrákban, úgynevezett alacsony grádusú szerózus karcinómában szenved.

A diagnózis után több műtéten, kemoterápián és kezeléseken esett át. Egy nyolcórás operáció során a máj, vese, húgyhólyag és a hasüreg területén is eltávolították a daganatos elváltozásokat. Később sztómát kapott és teljes méheltávolításon is átesett. Állapota egy időre javult, visszatért a sporthoz, ám 2019-ben újabb daganatokat találtak. Ettől kezdve a kezelés célja már nem a gyógyítás, hanem az életminőség fenntartása lett.

2024-re a rák átterjedt a csontokra és a bőrre is. Katy ekkor körülbelül egyéves prognózist kapott, és súlyos veseszövődmények miatt katéteres kezelésre szorult. Állapota gyorsan romlott, és végül úgy döntött, hogy nem folytatja a további beavatkozásokat, tudta meg a Mirror.

A hospice-ban töltött utolsó hetekben férje és testvére folyamatosan mellette voltak. Katy 2024. szeptember 24-én hunyt el, 46 évesen. Matt azóta jótékonysági kihívásokkal tiszteleg felesége emléke előtt és adományokat gyűjt annak a hospice-nak, amely Katy utolsó napjaiban segített. A kihívások között szerepel többek között evezés, futás, valamint a spanyol Camino de Santiago teljesítése is.

Rendkívül igazságtalan volt

– mondta Matt utalva arra, miként ragadta el a gyilkos kór a nejét.

A rák nem válogat. Ha elkap, elkap.

A férfi a londoni maratonnal zárja kampányát, ahol felesége emlékének adózva fut majd végig a távon.