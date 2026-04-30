Halálos vagy életmentő? Ezt neked is tudnod kell a méhméregről

A méhméreg az apiterápia egyik legismertebb, de legnagyobb óvatosságot igénylő eleme.

Gyógyhatásai miatt a kutatók gyulladásos, ízületi, bőrgyógyászati és neurológiai betegségek esetén is vizsgálják.

A méhméreg-terápia kizárólag szakember felügyeletével végezhető, mert allergiás reakciót is kiválthat.

A Méhek napja alkalmából ideje más szemmel néznünk a kert apró zümmögőire. Bebizonyosodott, hogy a méhméreg nemcsak fájdalmat okozhat, hanem az ízületi panaszok és gyulladások egyik leghatékonyabb ellenszere is lehet. Ez a színtelen folyadék, amely a méhek fullánkján keresztül távozik, évezredek óta az emberiség egyik legkülönlegesebb természetes gyógyszere. A méhméreg-terápia, vagyis az apiterápia ma már nem csupán népi gyógymód, hanem a modern orvostudomány által is kutatott terület, amely gyulladáscsökkentő, antioxidáns és potenciális rákellenes hatásai miatt vált fontossá.

A méhméreg ízületi panaszok és gyulladások egyik leghatékonyabb ellenszere is lehet.

Fotó: Vladislav Gajic / shutterstock

Mi is pontosan a méhméreg?

A méhméreg egy összetett vegyi koktél, melynek legfontosabb alkotóeleme a melittin nevű peptid. Ironikus módon ez az anyag felelős a szúrás okozta fájdalomért, ugyanakkor ez rendelkezik a legerősebb vírusellenes, antibakteriális és daganatellenes hatással is. Emellett olyan peptideket tartalmaz, mint az apamin és az adolapin, amelyek toxinok ugyan, de bizonyítottan fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatásúak. A méreg harmadik kulcsfontosságú eleme a foszfolipáz A2 enzim. Ez az anyag a fő felelőse az allergiás reakcióknak, de megfelelően adagolva immunválaszt válthat ki, amely védelmet nyújthat például az asztma vagy a Parkinson-kór ellen.

Az apiterápia gyökerei

A méhészeti termékekkel (méz, virágpor, propolisz, méhpempő, méhméreg) való gyógyítás, azaz az apiterápia gyökerei az ókorig nyúlnak vissza. Hippokratész, az orvostudomány atyja már Kr. e. 460 körül alkalmazta a méhszúrást különféle betegségek kezelésére. Később olyan híres uralkodók, mint Nagy Károly vagy Rettegett Iván, köszvényüket kezelték ezzel a módszerrel.

A modern apiterápia alapjait a 19. század végén fektették le. 1888-ban Filip Terc cseh orvos szisztematikusan kezdte alkalmazni a méhszúrást reumás betegeknél, átütő sikerrel. Az első injekciós formát 1928-ban fejlesztették ki Ausztriában, ma pedig már léteznek szabványosított, tisztított méhméreg-készítmények is.