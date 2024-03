Gyilkos kór jelent meg Magyarországon: Rusvai Miklós szerint ezek az emberek vannak elsősorban veszélyben

Az Egészségügyi Világszervezet közleménye szerint Európa-szerte felütötte a fejét az emberekre is veszélyes papagájláz. A psittacosis néven is ismert bakteriális fertőzés csak idén 5 ember életét követelte. Lapunk Dr. Rusvai Miklós virológust kérdezte a rejtélyes betegséggel kapcsolatban.

A szárnyasok terjesztik a kórt Fotó: Martin Mecnarowski

A fertőzést egy a Chlamydia családba tartozó baktérium okozza, amely nem csak szárnyasokban jelenhet meg, emlősöket, így az embereket is megtámadhatja. Dr. Rusvai Miklós virológus szerint ez a baktérium által okozott betegség évek óta jelen van Európában, ám eddig hazánkban még nem okozott komoly problémát.

Ez egy régóta ismert kórokozó, ami cseppfertőzéssel terjed

— kezd bele a papagájláz ismertetésébe Dr. Rusvai Miklós, aki szerint idehaza leginkább a városi galambok és a díszmadarak terjeszthetik, ám extrém esetben megjelenhet emlősökben is.

Dr. Rusvai Miklós szerint az idősekre lehet veszélyes a betegség Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Leginkább azok vannak kitéve a fertőzésnek, akik madarakkal foglalkoznak, de érdemes azoknak is vigyázni, akik mostanában kezdenek bele egy padlás nagytakarításába

— hívja fel a figyelmet a szakember, aki arról is beszámolt lapunknak, hogy korábban kéményseprők kezdték terjeszteni a fertőzést, ugyanis a kémény seprése közben állati tetemekkel, madártollakkal és szárnyasok ürülékével szennyezett levegőt lélegeztek be. Dr. Rusvai Miklós szerint a kórokozó által terjesztett betegség mortalitása igen alacsony, ám az idősebb generáció tagjaira, és a legyengült immunrendszerrel rendelkező emberek számára extrém esetben valóban halálos fenyegetést is jelenthet.

A betegek ilyenkor a tüdőgyulladás súlyos következményeibe halnak bele, de okozhat ízületi gyulladást is, a fiatalok körében pedig termékenységi problémákat idézhet elő

— fejti ki Rusvai, aki azt is hozzáteszi, a kórokozó által előidézett betegséget ugyan antibiotikummal lehet kezelni, ám a szervezet nem minden esetben reagál rá, így nehéz gyógyítani.

Súlyos tüdőgyulladást, de akár termékenységi gondokat is előidézhet a kórokozó Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

A szakember szerint a koronavírus járvány ideje alatt jól megtanult higiéniai alapelvek betartása mellett kicsi az esélye, hogy egy átlagember találkozik a kórokozóval, így továbbra is ennek fontosságára hívja fel a figyelmet. Ám azok, akik valóban szárnyas állatokkal érintett területen, vagy közvetlenül is madarakkal foglalkoznak, most még jobban figyeljenek oda a higiéniai előírásokra, ugyanis a szakember szerint a kórokozó a jelenlegi körülmények között sokáig képes életben maradni.

Azt gondolom, hogy a 21. században ez a betegség nem jelent nagy kockázatot

— mondja Rusvai Miklós.