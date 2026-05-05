Csapvízzel terjed a szemevő amőba: egy érintés, és megvakulsz

A szemevő amőba egy láthatatlan, kegyetlen kórokozó, amely csapvízben, medencékben és porban is tanyázhat.

Könnyen befészkeli magát a kontaktlencse alatti nedves területre, majd onnan a szembe jutva elkezdi felemészteni a szaruhártyát.

Öt aranyszabály betartásával elkerülhető a tragédia.

Az utóbbi évtizedben megháromszorozódott azoknak a száma, akik szemevő amőba miatt kerültek kórházba. Szakértők szerint a legnagyobb kockázatnak a kontaktlencsét viselők vannak kitéve. Mutatjuk az 5 aranyszabályt, amelynek betartásával elkerülhető a tragédia.

A láthatatlan gyilkos: a szemevő amőba

A szemevő amőba szinte bárhol képes felbukkanni a csapvíztől kezdve a medencék és fürdők vizén át egészen a porig. Normál esetben a látószervünk védekezik ellene, ám a kontaktlencsések számára akár életveszélyt is okozhat a kórokozó. Ennek oka, hogy a parazita számára a lencse és szem közötti rész tökéletes keltetőtér, ahol egészen addig képes megbújni, amíg egy mikroszkopikus szemsérülés keletkezik a szaruhártyán. Ekkor az amőba azonnal támad: befúrja magát a szövetbe és elkezdi felemészteni azt.

Több kutatás is figyelmeztet, hogy azok közül, akik megfertőződtek szemevő amőbával, a legtöbben kontaktlencsét hordtak és elkövettek egy óriási hibát: vízzel érintkezett a lencséjük. Ha eddig te is átmostad a lencsetartód csapvízzel, vagy magadon felejtetted a lencséket zuhanyzás közben, érdemes újragondolnod a rutinod, ezek ugyanis mind szemfertőzéshez vezethetnek.

Eleinte általános szembetegségnek tűnik

Onnantól, hogy lábat ereszt az amőba a szemben, először kötőhártya-gyulladásra hasonlító tünetek jelentkeznek, amelyek elsőre ártalmatlannak tűnnek: hónapokig csak szemviszketés érezhető, mígnem idővel szükségessé válik egy szemorvosi vizit. Amikor kiderül a valódi ok, gyógyszeres kezeléssel próbálják megölni az élősködőket, a siker azonban nem garantált. A legjobb szemcsepp is csütörtököt mondhat, ilyenkor az utolsó megoldás a szaruhártya-átültetés.

A szakértők szerint a paraziták ellen a legjobb fegyver a védekezés, amit 5 aranyszabály betartásával tehetünk meg:

Soha ne érje víz a lencsét! A csapvízben, nyálban és desztillált vízben is tanyázhatnak paraziták, ezért kizárólag steril kontaktlencse-folyadékot használj. Zuhanyzás, vízi sport előtt mindig vedd ki a kontaktlencsét. A lencsetartó az egyik legnagyobb veszélyforrás, ezért mindennap tisztítsd meg és hagyd fejjel lefelé megszáradni. Mosd meg a kezed alaposan szappannal, majd szárítsd meg, mert az amőba porral, kosszal is terjed. A nedvességet imádja. Ha fáj a szemed, esetleg bármilyen irritáció, homályos látás vagy szokatlan szemvörösség jelentkezik, vedd ki a lencsét.

