PayPalt használsz? Veszélyben a pénzed, ha erre nem figyelsz

Milyen gyakran használod a PayPalt? Az egyszerű pénzmozgásokhoz, utalásokhoz nem biztos, hogy folyamatos figyelem is társul. Ha pedig nem figyelsz, könnyen előfordulhat, hogy illetékteleneknek is utalsz pénzt. Ez az átverés akkor is kifoghat rajtad, ha már tapasztalt felhasználó vagy és sokféle átverést láttál.

Hiteles PayPal értesítésnek tűnik, nagy átverés van mögötte.

Ha levélszemétbe érkezik az email, esetleg kétes arculatot, elgépeléseket és furcsa nyelvi fordulatokat tartalmaz, könnyen felismerhetjük, hogy átverésről van szó. Ez a csalás azonban azért trükkös, mert az email valóban a PayPal rendszerén keresztül érkezik. A csalás úgy épül fel, hogy japán jenben utalnak minimális összegeket (~1 forint) PayPal számlákra. Ekkor kapunk egy tranzakció-értesítő emailt, aminek a címében arról tájékoztatnak, hogy egy nagyobb összegű tranzakció épp függőben van, vagy hogy valami probléma merült fel.

Az emailben egy telefonszámot is mellékelnek, amit ügyfélszolgálati elérhetőségként adnak meg. Itt rejlik a csalás hatékonysága, hiszen az email nem a levélszemétbe érkezik, hanem egyenesen a levélpostába, a PayPal rendszeréből, vagyis valósnak tűnik.

Ha felhívjuk a telefonszámot, a PayPal ügyfélszolgálata helyett a csalók jelentkeznek, akik rövid beszélgetés útján már ki is csalhatják tőlünk személyes adatainkat. Más esetekben az is előfordult, hogy hozzáférést kértek a felhasználók számítógépéhez. Tájékoztatnak minket arról is, hogy feltörték a fiókunkat és biztonsági intézkedésekre van szükség. A telefonálás során általában sürgetnek is; arra hívják fel a figyelmünket, hogy szoros határidőn belül kell intézkednünk.

A Malwarebytes biztonsági cég óvatosságra inti a felhasználókat.