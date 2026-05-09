Az akaraterő magyar bajnoka, Kovács Zsófia súlyos műtétek után óriási sikerrel tért vissza

A fővárosi Központi Tornacsarnokban ismét hallatott magáról a kitartó harcos Kovács Zsófia, aki három súlyos térdműtétje ellenére ismét felvette a kesztyűt, és a tornászok szerenkénti országos bajnokságán felemás korláton első helyezést szerzett, továbbá az újvárosi csapatbajnoki diadalból is részt vállalt. Évekre visszamenőleg sérüléssel küszködött, előbb 2023 szeptemberében szakadt el a térdszalagja, majd a 2024-es párizsi olimpiai rajt előtti pódiumedzésen járt pórul, és ezek következtében összesen háromszor került sebészkés alá. A jelek szerint megtörhetetlen, hiszen győzelemmel tért vissza.

Kovács Zsófia Fotó: Dömötör Csaba

Kovács Zsófia újfent magyar bajnok

A 2024-es párizsi olimpiai balszerencséje után az újrakezdés fogas feladat volt, de Zsófia jelesre vizsgázott. Mostanra olyan szintet ért el, hogy ismét rajtolni fog a közelgő nemzetközi viadalokon

– mondta Trenka János, a dunaújvárosi tornászok vezetőedzője. Kovács Zsófia visszatérést érthetően óvatosra hangszerelték, testszínű szalaggal mutatta be gyakorlatait, így biztosították a továbbra is sérülékeny testrészét.

Kotor lesz az igazi próbatétel

A dolgok mai állása szerint a négy szer közül az ugrás aligha vállalható, hiszen a leérkezésnél fennáll a sérülésveszély. A felemás korlát és a gerenda kevesebb rizikót hordoz magában, a talajgyakorlattal viszont igen óvatosnak kell lenni, hiszen az ugrások utáni landolásnál erős ütést kell a térdének elviselnie. A gerendagyakorlata felépítésébe is jelentős munkát fektetünk, elvégre Zsófi azon a szeren világbajnoki hetedik helyezett volt. Május végén a szlovéniai Kotorban indul, új összekötő elemmel és más újdonságokkal áll elő

– mondta Trenka, aki optimista. Reméli, hogy nem jön közbe újabb sérülés, és akkor az újvárosi kiválóság részt vehet a 2028-as a Los Angeles-i olimpián.