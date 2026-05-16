Benned is megtelepedhet ez a veszélyes parazita, ha így fogyasztod a kedvenc ételeid

A gnathostomiasis egy veszélyes fonálféreg-fertőzés, amelyet leggyakrabban nyers vagy alulsütött édesvízi halak és egzotikus húsok fogyasztásával lehet elkapni.

A betegség legjellemzőbb tünete a bőr alatt vándorló, fájdalmas és viszkető duzzanat.

A parazita elpusztításának egyetlen bombabiztos módszere az alapos hőkezelés.

A modern konyha és az egzotikus fogások – mint a szusi vagy a ceviche – népszerűségével új paraziták is megjelentek a tányérunkon. A gnathostomiasis egy olyan fonálféreg-fertőzés, amelyet leggyakrabban nyers vagy nem megfelelően átsütött halak elfogyasztásával kaphatsz el.

A nyers halas ételek ínycsiklandóak, de fennáll a gnathostomiasis fertőzés veszélye.

Fotó: WPixz / Shutterstock

Mi az a gnathostomiasis?

A betegség hátterében egy fonálféreg-fertőzés áll. Bár leggyakrabban Thaiföldön és Japánban diagnosztizálják, a fertőzésveszély fennáll Délkelet-Ázsiában, Kínában, Indiában, de még Mexikóban és Izraelben is. A betegséget a Gnathostoma spinigerum nevű fonálféreg lárvái okozzák. A végleges gazdák (kutyák, macskák) székletével ürülő peték vízbe jutnak, ahol apró rákokat fertőznek meg. Ezeket a rákokat halak, békák vagy szárnyasok eszik meg, amelyekben a lárva várakozik.

Az ember általában a lárvák lenyelésével fertőződik, az alábbi ételek fogyasztásakor:

nyers halak (szusi),

békák és hüllők,

szárnyasok (például fertőzött vízzel érintkező csirke vagy kacsa),

sertéshús.

Melyek a gnathostomiasis első tünetei?

A gnathostomiasis fertőzés korai szakaszában a diagnózis rendkívül nehéz, mert a tünetek nem specifikusak, gyakran összetéveszthetők egy egyszerű ételmérgezéssel. Amint a lárva átfúrja magát a bélfalon (általában az étkezés utáni 1-2 napon belül), az alábbi panaszok jelentkezhetnek:

heveny hasi fájdalom és görcsök,

hányinger és hányás,

láz és általános levertség,

csalánkiütés-szerű, viszkető bőrreakciók.

Duzzanatok a bőr alatt

A betegség legjellegzetesebb tünete, az úgynevezett larva migrans. Mivel az ember nem természetes gazdája a féregnek, a lárva „eltéved” a szervezetünkben: nem tud ivaréretté válni, ezért folyamatosan vándorol a kötőszövetekben. Ez a bőrön akár 25 cm-es átmérőjű, fájdalmas, vörös és viszkető duzzanatokat okoz. A vándorlás azt jelenti, hogy a csomó egyik nap még a karon van, majd pár nap múlva a törzsön vagy a lábon tűnik fel, ahogy a lárva halad előre. Ha nem kezelik, ez a folyamat hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat.