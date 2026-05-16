Benned is megtelepedhet ez a veszélyes parazita, ha így fogyasztod a kedvenc ételeid

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 11:45
A kedvenc szusid hívatlan vendéget is rejthet a tányérodon. A gnathostomiasis egy alattomos parazita, amely képes a bőröd alá fúrni magát. Tudd meg, hogyan kerülheted el a betolakodót!
Porosz Viktória
  • A gnathostomiasis egy veszélyes fonálféreg-fertőzés, amelyet leggyakrabban nyers vagy alulsütött édesvízi halak és egzotikus húsok fogyasztásával lehet elkapni.
  • A betegség legjellemzőbb tünete a bőr alatt vándorló, fájdalmas és viszkető duzzanat.
  • A parazita elpusztításának egyetlen bombabiztos módszere az alapos hőkezelés.

A modern konyha és az egzotikus fogások – mint a szusi vagy a ceviche – népszerűségével új paraziták is megjelentek a tányérunkon. A gnathostomiasis egy olyan fonálféreg-fertőzés, amelyet leggyakrabban nyers vagy nem megfelelően átsütött halak elfogyasztásával kaphatsz el.

Nyers halat evő nő, gnathostomiasis fertőzés veszélyével nem számol
A nyers halas ételek ínycsiklandóak, de fennáll a gnathostomiasis fertőzés veszélye.
Mi az a gnathostomiasis?

A betegség hátterében egy fonálféreg-fertőzés áll. Bár leggyakrabban Thaiföldön és Japánban diagnosztizálják, a fertőzésveszély fennáll Délkelet-Ázsiában, Kínában, Indiában, de még Mexikóban és Izraelben is. A betegséget a Gnathostoma spinigerum nevű fonálféreg lárvái okozzák. A végleges gazdák (kutyák, macskák) székletével ürülő peték vízbe jutnak, ahol apró rákokat fertőznek meg. Ezeket a rákokat halak, békák vagy szárnyasok eszik meg, amelyekben a lárva várakozik.

Az ember általában a lárvák lenyelésével fertőződik, az alábbi ételek fogyasztásakor:

  • nyers halak (szusi),
  • békák és hüllők,
  • szárnyasok (például fertőzött vízzel érintkező csirke vagy kacsa),
  • sertéshús.

Melyek a gnathostomiasis első tünetei?

A gnathostomiasis fertőzés korai szakaszában a diagnózis rendkívül nehéz, mert a tünetek nem specifikusak, gyakran összetéveszthetők egy egyszerű ételmérgezéssel. Amint a lárva átfúrja magát a bélfalon (általában az étkezés utáni 1-2 napon belül), az alábbi panaszok jelentkezhetnek:

  • heveny hasi fájdalom és görcsök,
  • hányinger és hányás,
  • láz és általános levertség,
  • csalánkiütés-szerű, viszkető bőrreakciók.

Duzzanatok a bőr alatt

A betegség legjellegzetesebb tünete, az úgynevezett larva migrans. Mivel az ember nem természetes gazdája a féregnek, a lárva „eltéved” a szervezetünkben: nem tud ivaréretté válni, ezért folyamatosan vándorol a kötőszövetekben. Ez a bőrön akár 25 cm-es átmérőjű, fájdalmas, vörös és viszkető duzzanatokat okoz. A vándorlás azt jelenti, hogy a csomó egyik nap még a karon van, majd pár nap múlva a törzsön vagy a lábon tűnik fel, ahogy a lárva halad előre. Ha nem kezelik, ez a folyamat hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat.

A betegség legjellemzőbb tünete a bőr alatt vándorló, fájdalmas és viszkető duzzanat.
Milyen szövődményei lehetnek a fonalféreg-fertőzésnek?

Ha a lárva letér a bőralatti útról és belső szervekbe fúródik, a kórkép életveszélyessé válhat.

A lehetséges szövődmények:

  • agyvelőgyulladás, agyvérzés vagy gerincvelő-gyulladás, ami bénuláshoz vagy kómához vezethet
  • spontán légmell, vérköpés és rohamszerű köhögés
  • a szembe vándorló lárva látásvesztést, fájdalmat és úszó homályokat okoz
  • ritka esetekben vérvizelés vagy hüvelyi folyás is előfordulhat

Hogyan diagnosztizálható és gyógyítható a gnathostomiasis?

A diagnózis felállítása orvosi detektívmunka. Fontos az utazási előzmények és az étkezési szokások ismerete. A vizsgálatok során vérvételt, szerológiai teszteket, szemészeti vizsgálatot, súlyos esetben pedig MR-t vagy gerincfolyadék-mintavételt végeznek.
A betegségnek nincs egyetlen, 100%-os specifikus ellenszere, a kezelés összetett:

  1. Gyógyszeres kezelés a lárvák elpusztítására.
  2. Fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentő szteroidok vagy antibiotikumok.
  3. Ha a lárva látható és elérhető helyen (bőr alatt vagy szemben) van, orvosi úton távolítják el.

Hogyan előzhető meg a fertőzés?

A fertőzés megelőzésének legbiztosabb módja a hőkezelés, így az alapanyagokat (hal, sertéshús vagy szárnyas) minden esetben alaposan át kell sütni vagy főzni. Veszélyes tévhit, hogy a citromleves pácolás, a sózás vagy a füstölés biztonságossá teszi a húst, ezek az eljárások nem ölik meg a parazitákat. Bár a tartós mélyfagyasztás csökkenti a kockázatot, a háztartási fagyasztók gyakran nem érnek el olyan extrém alacsony hőfokot, ami minden parazitafajt garantáltan elpusztítana. 

Nézd meg videón, mi a gnathostomiasis:

