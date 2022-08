Férgek, paraziták a gyerekben nyáron gyakoribbak - mi okozhatja ezt?

Bár szerencsére Magyarországon nem túl gyakori a higiénia elmaradása miatti féreg-fertőzés, nyáron azért sokkal könnyebben össze lehet szedni ezt is - főleg a gyerekeknek -, mint bármi mást. Gondoljunk csak a tömött strandok vécéire, a közös zuhanyzókra, játszótéri vizes pocsolyázásra, vagy a homokozóra: olyan dolgok is a kezünkre kerülhetnek, amiket aztán egy óvatlan pillanatban a szánkra, szemünkbe kenünk és már kész is a baj, ami rossz esetben fel sem tűnik.

A bélférgesség ugyanis alattomos, attól függően, mit sikerült „benyalni”, akár hónapokig is ellehet a szervezetünkben a parazita, észrevétlenül.

„Európában, ezen belül Magyarországon jobb a helyzet, viszonylag ritka jelenség, bár vannak becslések 30-50 százalékos előfordulásról is, és szintén gyakoribb gyerekkorban. Viszont azt is fontos tudni, hogy nem minden esetet diagnosztizálnak, tehát bőven lehetnek felderítetlen esetek is”

– mondta dr. Aschenbrenner Zsuzsanna csecsemő- és gyermekgyógyász a divany.hu-nak.

Milyen bélférgek fordulhatnak elő?

A leggyakoribb a cérnagiliszta (Enterobius vermicularis). Ez enyhe fertőzésnek tekinthető, és okozhat kellemetlen tüneteket, de komoly panaszokat, felszívódási zavart nem. Ilyen kellemetlen tünet lehet a végbéltáji viszketés elsősorban éjjel, feszültség, idegesség, allergiás panaszok, alvásproblémák.

Az orsóféreg (Ascaris lumbricoides) ritkábban fordul elő, viszont komolyabb problémákat okozhat, úgymint fáradékonyság, tüdőgyulladás, makacs köhögés és köpetürítés, felszívódási zavar, hasi fájdalom, hasmenés, vérszegénység, fogyás. Szélsőséges esetben, ha sok féreg van a bélben, akkor akár bélelzáródást is okozhatnak.

Sokáig észrevétlen maradhat a féreg-fertőzés Fotó: Shutterstock

A galandféreg-fertőzés szintén kevésbé gyakori Magyarországon. Ránk nézve két faj jelent reális veszélyt: a simafejű galandféreg vagy szalagféreg (Taenia saginata), ami extrém hosszúra megnőhet a bélcsatornában (a felnőtt féreg általában 4-10 méter, de találtak már több mint 20 méterest is), és a horgasfejű (Taenia solium), amelyik valamivel kisebb. A bélcsatornában halmozódva hasi fájdalmat, hányingert okozhatnak, viszont a szervezet több szervébe eljutva úgynevezett cysticercosist (borsóka) hoznak létre. Ennek tünetei az érintett szervtől függően sokfélék lehetnek, például epilepszia, agyvelőgyulladás vagy akár vakság is kialakulhat.

A fent említett féregfajokon kívül a házi kedvenceinkben előforduló férgek is veszélyt jelenthetnek ránk nézve, különösen a kutya és macska orsóférge (Toxocara canis és Toxocara cati).

Bélférgesség ellen házilag

Gyuri bácsi, a méltán népszerű, bükki füvesember szerint a diófalevél teája tökéletes választás, ha mélyre ható, természetes béltisztítást szeretnénk elérni. Ha igazolódott a féreg jelenléte, de természetes módszerrel szabadulnánk meg tőlük, akkor többféle, erősebb gyógynövény is szóba jöhet. Gyuri bácsi ajánlása a diófalevél tea, a mezei kakukkfű, vagy a porcsinfű tea, amit napi háromszor egy csészével, négy héten át fogyasszunk. Ha valamiért nem sikerül a tea fogyasztása, alkalmazhatjuk a Mezei kakukkfű alkoholos kivonatot is, amiből napi 3-szor 20 csepp javasolt. Ha bírjuk, akkor hatásos lehet naponta 2-3 gerezd összezúzott fokhagyma nyersen, esetleg kevés vízzel, vagy tejben megfőzve.

Hogyan lehet megelőzni?

A legfontosabb a személyi higiénia, a kézmosás fontosságát itt sem lehet eléggé hangsúlyozni. Minden étkezés előtt alaposan, meleg vízzel és szappannal mossunk kezet, és a körmök alól is távolítsuk el a koszt. Ezen kívül érdemes betartani néhány alap szabályt: