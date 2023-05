Ezeket az ételeket SOHA ne szedd svédasztalról: csúnya következményei lehetnek

Bár mind a hotelvendégek, mind a hétköznapi étterembe járók kedvelik a svédasztalos szedési lehetőséget a kínálata és az ár-érték aránya miatt, azt már kevesen tudják, hogy nem mindegy, hogy milyen ételeket kínál a szakács. Ugyanis vannak kimondottan meleget nem bíró ételek, és könnyen megromló élelmiszerek is, amiket nem arra találták ki, hogy a svédasztalt díszítsék. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy egy gyomorrontás sosem jönne jól nyáron az embernek.

Ezekre az ételekre figyeljetek oda a svédasztalon /Fotó: Pexels

Az alább felsorolást a Mindmegette blog készítette, az ételekkel kapcsolatos minden témában jártas lap összegyűjtötte azokat a finom falatokat, amelyeket inkább kerüljetek el a szabadszedéses étkezéseknél, hogy ha jót akartok magatoknak.

1. Sárgadinnye

Mint a görög párja, a sárgadinnye sem egy savas gyümölcs, így könnyen megrakodnak rajtuk a kórokozók, és így akár nagyobb eséllyel is betegíthetik meg az emberek gyomrát. Az ételmérgezés kockázatáról nem is beszélve. Ha meglátjátok a pulton, győzödjetek meg róla, hogy kellően hidegek-e a dinnyeszeletek, és sértetlenek-e.

2. Tojássaláta

A tojás főzése, és tárolása mindig is kényes téma volt, ugyanis könnyen ételmérgezést, vagy szalmonellát kaphatunk, hogy ha hiba csúszik a gépezetbe. A tojássalátához használt főtt tojások sajnos akár különböző vásárlásokból is származhatnak az éttermekben, így becsúszhat közéjük kevésbé friss termék is. Ráadásul különösen fontos, hogy alacsony hőmérsékleten tárolják a raktárba a tojásokat a nyári melegben, úgyhogy sok kockázatot rejt magában a közkedvelt étel.

3. Öntetek

Talán a legtöbb kockázat az önteteknél található, ugyanis ha kihelyezett kistálkában kínálják őket, akkor emberek tucatjai nyúlnak bele a kiskanalukkal, amellyel a tányérjukon máshoz is, vagy éppen vannak akik akár kézzel is bele nyúlnak "megkóstolni". Ez mind kórokozókat és szennyeződéseket juttathat a tálkába. Még ha van külön kiskanál a szedéshez, az sem életbiztosítás, az emberek általában belenyúlnak másba is ezekkel a szedőkkel, így pedig az allergiás, vagy ételérzékeny embereket is veszélyeztetik.

4. Sushi

Az utóbbi években reneszánszát éli a sushi evés Európában. A nyers hal, és más ázsiai eredetű ételek kezdenek alap részei lenni az emberek étkezéseinek, még hogy ha az elkészítésükről vajnyi keveset is tudnak az átlag magyarok.

Sajnos gyomorrontás is lehet az eredménye annak, hogy ha nem megfelelően hőkezelt, vagy elkészített halakat szolgálnak fel az emberek számára. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a kis falatokból álló sushit a kulturálatlan emberek szintén megfogdoshatják kézzel, és így bármilyen baktériumot bejuttathatnak az ételek közé.

5. Pékárú

Arra biztos nem gondoltatok, hogy ez az étel is a listán lesz, ugyanis alap követelmény általában a svédasztalokon a pékáru, amit szinte bármelyik étkezés mellé szívesen esznek a magyarok.

A lap rámutatott, hogy a hotelek, és éttermek azon próbálnak spórolni, hogy az olcsóbb, gyengébb minőségű, és olcsóbb pékárukat helyezik előtérben az asztalokon, hogy megkívánják ezeket az emberek, és el telítődjenek tőlük, mire ráfordulnak a többi ételre. Mondanunk sem kell, a feldolgozott élelmiszerek, a fehérliszt, és a szénhidrátok együttes tömege miért rossz választás. Főleg ha még rosszabb eredetűek is ezek.

6. Saláták

A tojássaláta után a tojásmentes verzió is felkerült a Mindmegette listájára. Ugyanis az előrecsomagolt salátakeverékeknél szóba jöhet a rossz minőségű termőtalaj, a rossz trágyázás, vagy akár a csapvizes tisztítás nem elégséges verziója. Ha pedig sokáig áll a pulton a saláta, akkor a saját szemünkkel is láthatjuk, akkor coffadttá és gusztustalanná válik.

7. Sütemények

Az egészséges életmód miatt sem ajánlottak a sütemények, de amiatt sem, mert ha egy-egy édesszájú ember beszabadul a svédasztal desszertes táljához, akkor túl sok lehetősége van, ezért mindenbe bele akar kóstolni. Ezután pedig a cukorsokk, és a hasunk elcsapása garantált. Főleg ha az ember egyébként ritkán eszik otthon édességeket, de ilyenkor elszalad vele a ló.