Az orvosok azt hitték, csak másnaposság - most egyetlen érintés a fején megölheti a férfit

A thai újév megünneplése után pokoli fejfájással küszködött egy, az országban tartózkodó brit férfi, amit az orvosok eleinte a másnaposságnak tulajdonítottak, azonban végül egy, az egész életét felforgató műtéten kellett átesnie. A 36 éves Michael Batten – aki 2019-ben Lightwaterből, Surrey megyéből költözött Thaiföldre -, azt gondolta, élete legelső migrénjét szenvedi el, amikor április 14-én rosszul lett, hányt, majd szédülni kezdett.

Másnaposságnak hitték az orvosok a férfi súlyos betegségét

Miután a tanárként dolgozó Michaelnek légzési nehézségei is adódtak, azonnal besietett egy helyi kórházba a thaiföldi Chiang Maiban, ám az orvosok azt gondolták, egyszerűen másnapos, így paracetamollal és ibuprofennel hazaküldték őt, noha a férfi már ekkor biztos volt abban, valami nagyon nincsen rendben. Végül három nappal később, amikor már üvölteni tudott volna a kínzó fejfájától, Michael korán reggel elment egy magánkórházba, ahol a CT-vizsgálat megdöbbentő eredményt hozott.

Elaludtam, mert nagyon korán volt, aztán egy nővér felébresztett: felrázott, és azt mondta, hogy 'agydaganata van', majd elsétált

- idézte fel a történteket Michael, akivel ezután azt is közölték, MRI-vizsgálatnak kell alávetniük, hogy kiderüljön, a daganat jóindulatú-e, vagy pedig rákos.

A vizsgálat után az orvosok elárulták, van egy jó és egy rossz hírük: mint kiderült, Michaelnek nem volt daganata, viszont ischaemiás stroke kapott, és egy 4,5 centis árnyék jelent meg az agya hátsó részén. Mindez nem volt ismeretlen a férfi és a családja számára, miután az édesapja 2020-ban egy stroke következtében váratlanul elhunyt.

Michael ezt követően sürgős koponyaműtéten esett át, melynek során a sebészek eltávolították a koponya egy részét, miután az agya veszélyesen megduzzadt. Amikor visszanyerte az eszméletét, a férfi senkit sem ismert fel maga körül, és több napba telt, mire ismét tudott beszélni.

Ugyan ma már képes kommunikálni, tisztán gondolkodni és járni is, Michael agykárosodást szenvedett, amely kihatással van a motoros készségeire, a koordinációjára és a tájékozódási képességére, ezek a szövődmények pedig valószínűleg tartósan érintik majd. Mindez pedig megakadályozza őt abban, hogy visszatérjen a megszokott elfoglaltságaihoz, többek közt az iskolai kosárlabda edzésekhez. Ráadásul a koponyájának egy része továbbra is hiányzik, így a férfit arra figyelmeztették, bármilyen ütés a fejére végzetes lehet.