Fókuszban a zoonózis: betegségek, amiket az állatoktól kaphatunk el

Valójában egy orvostudományi gyűjtőnévről beszélünk, ami olyan betegségeket foglal magában, melyek állatról emberre terjedhetnek át, és különféle súlyosságú, akár halálos kimenetelű megbetegedéseket idézhetnek elő. Odafigyeléssel és a legegyszerűbb higiéniai szabályok betartásával azonban megelőzhetjük a zoonózis következményeképpen fellépő baj.

Hiába okoznak örömöt az állatok, a zoonózis valódi veszélyt jelenthet ránk emberekre

Fotó: VisualMosaic / Shutterstock

A leggyakoribb zoonózisok, melyek állatról emberre terjedhetnek:

1. Toxoplazmózis, a parazita-fertőzés

Az egysejtű parazita a macskák és macskafélék bélcsatornájában fejlődik ki, és az ürülékkel kerül a környezetbe. Nemcsak az emberre, de más emlős állatokra és madarakra is átterjedhet.

– A fertőzés a kórokozóval szennyezett étel vagy ital fogyasztása során történik meg. Egészséges felnőtteknél többnyire tünetmentes, enyhe esetben influenzaszerű panaszokat okozhat, gyengült immunitású betegeknél viszont akár súlyos betegség is kialakulhat, és veszélyt jelent a kórokozó várandós nőknél a magzatra nézve is – magyarázza Dr. Szilágyi-Schindler Nikolett állatorvos. – Az alom tisztításakor ezért fokozott óvatosság szükséges.

Főbb tünetek: megnagyobbodott nyirokcsomók, fej- és torokfájás, izomfájdalmak, immungyengeség, mononukleózisos panaszok Lappangási idő: 14-21 nap

2. Amit mindenki ismer: veszettség

A fertőző betegség agy- és gerincvelő-gyulladást idézhet elő, ilyenkor a sérült bőrfelületen át az állat, leggyakrabban kutya, macska, róka vagy más vadon élők nyálával vírus kerül az emberi szervezetbe, ami aztán az idegpályákon halad tovább.

– A legrégebben ismert és egyben legveszélyesebb zoonózis minden emlősre nézve kockázatos. Klinikai tünetei változatosak, éppen ezért fontos odafigyelnünk a környezetünkben élő vagy felbukkanó állatokra, akiknek a viselkedésváltozása elsődleges jel lehet. A fertőző vírus főként harapás, marás útján terjed, és kezelés nélkül szinte minden esetben halálos. A megelőzés kulcsa a háziállatok rendszeres, évenkénti veszettség elleni beoltása – foglalja össze a szakember.

Főbb tünetek: fájdalom, bénulás, hallucináció, hidegrázás, hányás, fejfájás, ingerlékenység, fényérzékenység Lappangási idő: 20-90 nap

3. Alattomos bakteriális fertőzések

I. A kutyák és macskák ún. campylobacter baktériumot is terjeszthetnek, ez az egyik leggyakoribb kiváltója a hasmenéses megbetegedéseknek.

– A bélrendszeri fertőzést általában szarvasmarhák, madarak vagy más állatok bélsarával szennyezett víz, nem megfelelően kezelt, vagy elkészített élelmiszer formájában, és a fertőzött állatokkal való kontaktus során kaphatja meg az ember. A gyümölcsök és zöldségek mosása, tisztítása, valamint a kezeletlen ivóvíz fertőtlenítése segíthet a fertőzések megelőzésében – hívja fel a figyelmet a szakorvos.

Főbb tünetek: hasmenés, ami sokszor véres, hasi görcsök, láz Lappangási idő: 2-5 nap

II. A macskakarmolási betegség a bartonella henselae kórokozót a nyálukban hordozó cirmosok karmolása, harapása révén alakul ki, és főleg a gyerekeket érinti. A probléma inkább az őszi-téli hónapokban jelenik meg az embereknél, amikor több a lakásban töltött idő, és a négylábúakkal való játék. Egyszeri megbetegedés, ami védettséget nyújt egy életre.

Főbb tünetek: bogárcsípésszerű elváltozás a bőrön, nyirokcsomó-duzzanat, láz, levertség, étvágytalanság, fej- és torokfájás Lappangási idő: 3-10 nap

III. A leptoszpirózis egy akut zoonózis, vagyis egy állatról emberre terjedő fertőző megbetegedés, amit a leptospira interrogans baktérium, és annak egyes típusai okoznak.

– A kórokozót a patkányok és más rágcsálók, de nagyemlősök, például kutyák, róka és disznó is hordozhatják szervezetükben, amit vizelettel ürítenek a környezetbe. Ezen baktériumok speciális tulajdonsága, hogy a vékonyabb, illetve sérült bőrön át is bejuthatnak a szervezetbe, így a kutyák akár fertőzött vízben való úszás során és pocsolyákból is megkaphatják, majd átterjeszthetik az emberre. A betegség kombinált oltás beadatásával megelőzhető – részletezi az állatorvos.