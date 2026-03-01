Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Fókuszban a zoonózis: betegségek, amiket az állatoktól kaphatunk el

Rengeteg örömöt és boldog pillanatot adhatnak az állatok, akiket sokan szinte családtagként kezelnek. A jó dolgok mellett azonban a veszélyekkel is számolni kell, hiszen a házi kedvencek betegségeket is átadhatnak át nekünk, embereknek. A zoonózis jelenségét a Fanny magazin járta körbe.
Valójában egy orvostudományi gyűjtőnévről beszélünk, ami olyan betegségeket foglal magában, melyek állatról emberre terjedhetnek át, és különféle súlyosságú, akár halálos kimenetelű megbetegedéseket idézhetnek elő. Odafigyeléssel és a legegyszerűbb higiéniai szabályok betartásával azonban megelőzhetjük a zoonózis következményeképpen fellépő baj.

Kutya és macska is terjeszthet zoonózist.
Hiába okoznak örömöt az állatok, a zoonózis valódi veszélyt jelenthet ránk emberekre
A leggyakoribb zoonózisok, melyek állatról emberre terjedhetnek:

1. Toxoplazmózis, a parazita-fertőzés

Az egysejtű parazita a macskák és macskafélék bélcsatornájában fejlődik ki, és az ürülékkel kerül a környezetbe. Nemcsak az emberre, de más emlős állatokra és madarakra is átterjedhet. 
– A fertőzés a kórokozóval szennyezett étel vagy ital fogyasztása során történik meg. Egészséges felnőtteknél többnyire tünetmentes, enyhe esetben influenzaszerű panaszokat okozhat, gyengült immunitású betegeknél viszont akár súlyos betegség is kialakulhat, és veszélyt jelent a kórokozó várandós nőknél a magzatra nézve is – magyarázza Dr. Szilágyi-Schindler Nikolett állatorvos. – Az alom tisztításakor ezért fokozott óvatosság szükséges.

Főbb tünetek: megnagyobbodott nyirokcsomók, fej- és torokfájás, izomfájdalmak, immungyengeség, mononukleózisos panaszok

Lappangási idő: 14-21 nap

2. Amit mindenki ismer: veszettség

A fertőző betegség agy- és gerincvelő-gyulladást idézhet elő, ilyenkor a sérült bőrfelületen át az állat, leggyakrabban kutya, macska, róka vagy más vadon élők nyálával vírus kerül az emberi szervezetbe, ami aztán az idegpályákon halad tovább. 
– A legrégebben ismert és egyben legveszélyesebb zoonózis minden emlősre nézve kockázatos. Klinikai tünetei változatosak, éppen ezért fontos odafigyelnünk a környezetünkben élő vagy felbukkanó állatokra, akiknek a viselkedésváltozása elsődleges jel lehet. A fertőző vírus főként harapás, marás útján terjed, és kezelés nélkül szinte minden esetben halálos. A megelőzés kulcsa a háziállatok rendszeres, évenkénti veszettség elleni beoltása – foglalja össze a szakember.

Főbb tünetek: fájdalom, bénulás, hallucináció, hidegrázás, hányás, fejfájás, ingerlékenység, fényérzékenység

Lappangási idő: 20-90 nap

3. Alattomos bakteriális fertőzések

I. A kutyák és macskák ún. campylobacter baktériumot is terjeszthetnek, ez az egyik leggyakoribb kiváltója a hasmenéses megbetegedéseknek. 
– A bélrendszeri fertőzést általában szarvasmarhák, madarak vagy más állatok bélsarával szennyezett víz, nem megfelelően kezelt, vagy elkészített élelmiszer formájában, és a fertőzött állatokkal való kontaktus során kaphatja meg az ember. A gyümölcsök és zöldségek mosása, tisztítása, valamint a kezeletlen ivóvíz fertőtlenítése segíthet a fertőzések megelőzésében – hívja fel a figyelmet a szakorvos.

Főbb tünetek: hasmenés, ami sokszor véres, hasi görcsök, láz

Lappangási idő: 2-5 nap

II. A macskakarmolási betegség a bartonella henselae kórokozót a nyálukban hordozó cirmosok karmolása, harapása révén alakul ki, és főleg a gyerekeket érinti. A probléma inkább az őszi-téli hónapokban jelenik meg az embereknél, amikor több a lakásban töltött idő, és a négylábúakkal való játék. Egyszeri megbetegedés, ami védettséget nyújt egy életre.

Főbb tünetek: bogárcsípésszerű elváltozás a bőrön, nyirokcsomó-duzzanat, láz, levertség, étvágytalanság, fej- és torokfájás

Lappangási idő: 3-10 nap

III. A leptoszpirózis egy akut zoonózis, vagyis egy állatról emberre terjedő fertőző megbetegedés, amit a leptospira interrogans baktérium, és annak egyes típusai okoznak. 
– A kórokozót a patkányok és más rágcsálók, de nagyemlősök, például kutyák, róka és disznó is hordozhatják szervezetükben, amit vizelettel ürítenek a környezetbe. Ezen baktériumok speciális tulajdonsága, hogy a vékonyabb, illetve sérült bőrön át is bejuthatnak a szervezetbe, így a kutyák akár fertőzött vízben való úszás során és pocsolyákból is megkaphatják, majd átterjeszthetik az emberre. A betegség kombinált oltás beadatásával megelőzhető – részletezi az állatorvos.

Főbb tünetek: gyengeség, étvágytalanság, hányás, hasmenés, véres hasmenés, láz. 

Lappangási idő: 2-20 nap

Elkerülhető a zoonózis állatorvos látogatásával.
Sok problémának elejét vehetjük, és megelőzhetjük a zoonózist is, ha rendszeres ellátogatunk a háziorvoshoz.
IV. Szalmonellabetegséget okozhatnak a sokak által kedvelt és gyakran otthon is tartott hüllők, például a teknős, kígyó és agámafélék, de az olyan szárnyasok is, mint a csibe vagy kacsa, melyek mind hordozhatják a szalmonella baktériumot. A fertőződéshez elég egy simogatás, ezért itt különösen nagy szerepe van a kézmosásnak.

Főbb tünetek: hasmenés, hasi fájdalom, gyomorgörcs, láz, hányinger, hányás

Lappangási idő: 12-72 óra

4. Paraziták és férgek

Súlyos szövődményeket okozhat az emberi szervezetben a kutyák ürülékével terjedő galandféreg, az echinococcus, ami a májban, a tüdőben, akár az agyban és csontokban lassan növekedő ciszták formájában jelenhet meg. Az állatok rendszeres, három havonkénti féregtelenítése jó prevenció.

Főbb tünetek: véres köpet, fejfájás, epilepszia, idegbénulás, láz, sárgaság, allergiás reakciók, súlyos esetben anafilaxiás sokk

Lappangási idő: akár évekig is eltarthat

5. Gombás bőrfertőzések

A microsporum canis egy élesztőgombák általi bőrgombásodás, ami általában jellegzetes kör alakú, viszkető foltokat okoz a bőrön. Könnyen terjed állat és ember között érintkezéssel, emellett a gombaspórákat tartalmazó tárgyakon keresztül. Megfelelő kezeléssel azonban ez a zoonózis jól gyógyítható.

Főbb tünetek: fokozott hámlás, kipirosodás, mérsékelt viszketés

Lappangási idő: 8-10 nap

