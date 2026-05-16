Mentőhelikopter érkezett az érettségi vizsgára: borzalmas tragédia történt az iskolában, ellepték a rendőrök a környéket

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 11:41
A negyvenes éveiben járó tanárnőt „édes, kedves, szerethető szabad léleknek” nevezték halála után, amely néhány perccel azután következett be, hogy a diákok megérkeztek az iskolába az érettségi vizsgájukra.
Egy kedves és gyönyörű tanárnő összeesett a diákok előtt, majd meghalt a megrémült tanulók szeme láttára, miközben azok a GCSE-vizsgájukat (az egyesült királyságbeli érettségit) írták.

Tragédia az érettségin, rendőrök lepték el az iskolát Fotó: freepik.com

A tanárnő a winchesteri King’s Schoolban esett össze, néhány perccel azután, hogy a diákok megérkeztek a tanítási nap kezdetére. Csütörtökön reggel nem sokkal 9 óra előtt egy mentőhelikopter szállt le az iskola területén, röviddel ezután pedig a Hampshire-i rendőrség is megérkezett a helyszínre.

A Hampshire és Isle of Wight Légimentő Szolgálat megerősítette, hogy „egy orvosból és két emelt szintű képzettségű mentőápolóból álló légimentő-egységet helikopterrel küldtek egy winchesteri incidenshez csütörtökön, május 14-én, 8:58-kor”. A Hampshire-i rendőrség később pedig így nyilatkozott:

Május 14-én, csütörtökön 9:54-kor mentős kollégáinktól bejelentést kaptunk egy egészségügyi incidensről a King’s Schoolban, a winchesteri Romsey Roadon. Sajnálatos módon egy negyvenes éveiben járó nőt a helyszínen halottnak nyilvánítottak. A legközelebbi hozzátartozóit értesítették. A rendőrök is a helyszínre érkeztek. A halálesetet nem kezelik gyanús esetként, és az ügyben jelentést készítenek a halottkém számára.

A tragédia óta diákok százai tisztelegtek a helyiek által Mrs. Bamfordként azonosított tanárnő előtt, aki az iskola üzleti és számítástechnikai tanszékének vezetője volt – írja a MailOnline. Az iskola előtt elhelyezett egyik kártyán ez állt: „Csodálatos tanár voltál, és örökké emlékezni fogunk rád. Köszönjük, hogy mindig kedves voltál”.

Egy másikon ez szerepelt: „Olyan édes, kedves, szerethető szabad lélek voltál. Soha, de soha nem tudtál volna ártani még egy légynek sem. Olyan nagy hatással voltál sok ember életére, köztük az enyémre is. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és örökké hálás leszek mindazért, amit tanítottál nekem”

– idézi az üzeneteket a Mirror

