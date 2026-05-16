Nicsak, ki van itt? John Travolta elképesztő formában jelent meg Cannes-ban

Ilyet sem mostanában láttunk. John Travolta a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén kápráztatott el mindenkit kifogástalan stílusával.
A Grease sztárja meglepően remek formában van. Az utóbbi időben nem láthattuk sok nyilvános eseményen John Travoltát, de a Cannes-i Filmfesztiválon tett belépője abszolút kárpótolt minket a kimaradt pillanatokért. Pár éve közfelháborodást keltett a tény, hogy a színész számos különböző plasztikai beavatkozáson esett át, többek között feszesre botoxolt arca és hajbeültetése volt igencsak szembetűnő, egyesek már a munkáját féltették a szinte megsemmisült mimikája miatt. A riogatással ellentétben jelenleg úgy néz ki, jobban nem is lehetne és érdemes volt rászánni a súlyos dollárokat egy kis szépészeti beavatkozásra. A Cannes-i Filmfesztivál hétvégéjén viszont nem csak külsejével hívta fel magára mindenki figyelmét. John Travolta lánya, Ella és a színész saját géppel érkeztek meg a francia városba, a gépet pedig maga Travolta vezette, sőt a hangosbemondóban is köszöntötte az utasokat.
A külső és a repülőgépes akció mellett persze sokkal fontosabb apropója van John Travolta cannes-i jelenlétének. Ezúttal rendezőként debütál a rangos filmes eseményen Propeller One-Way Night Coach című filmjével, melynek forgatókönyvét írta, rendezte, sőt, még maga is narrálta. A színész az 1970-es évektől meghatározó alakja a hollywoodi filmiparnak. Karrierje a Szombat esti láz és a Grease sikereivel indult, melyekben karizmatikus, zenés szerepei tették világhírűvé. Később sokoldalúságát is bizonyította, például a Tarantino rendezte Ponyvaregény című kultfilmben nyújtott alakításával. John Travolta filmjei között egyaránt találunk drámai és könnyed műfajú darabokat is, szinte bármilyen szerepben könnyedén megállja a helyét. Az utóbbi években láthattuk a High Rollers című filmben, mely nem nyűgözte le sem a közönséget, sem a kritikusokat, így kíváncsian várjuk első rendezői szárnypróbálgatását a Propeller One-Way Night Coach című filmjével, mely május 29-én debütál az Apple TV streaming műsorán.
