A szakértő hívta fel rá a figyelmet: ezt az 5 ételt jobb, ha elfelejted!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 12:00
Az emberek jelentős része magas vérnyomással küzd, sokan pedig nem is tudják, hogy bizonyos hétköznapi ételek komolyan ronthatnak az állapotukon.

A szakértők szerint a túlzott sóbevitel az egyik legnagyobb ellensége a normális vérnyomásnak. Az átlagember naponta jóval több nátriumot fogyaszt a javasolt mennyiségnél, ami hosszú távon magas vérnyomáshoz és szívproblémákhoz vezethet. Most te is megtudhatod, mely ételekre éri meg különösképpen odafigyelni.

Ezekre az ételekre éri meg odafigyelni
Bizonyos ételek fogyasztására érdemes odafigyelni / Fotó:  123RF

Az elsőre ártalmatlan ételek különösen veszélyesek lehetnek

 

A magas vérnyomás egyik legfőbb okozója a túlzott sóbevitel. A szakértők szerint sokan napi szinten jelentősen túllépik az ajánlott mennyiséget. A csomagolt termékeknél különösen fontos ellenőrizni a címkéket, mert egy-egy adagban is meglepően sok nátrium lehet.

Feldolgozott élelmiszerek

A feldolgozott ételek rengeteg rejtett sót tartalmaznak. A gyártók gyakran azért adnak hozzá nagy mennyiséget, hogy intenzívebb legyen az íz és tovább eltartható maradjon az étel. A gyorsételek is ebbe a kategóriába tartoznak, amelyek szintén rendkívül magas sótartalmúak lehetnek.

Felvágottak és bacon

A szalámik, sonkák és baconök különösen sok sót tartalmaznak. Egyetlen adag szalámiban közel annyi nátrium lehet, mint amennyi egy fél napra ajánlott. A szakértők inkább a frissen sült húsokat ajánlják, például a csirkét vagy a pulykát tartósítószerek nélkül. Sokan nem is gondolnak rá, de még a kenyér is jelentős sóforrás lehet.

Fagyasztott pizza

A mirelit pizzák igazi „sóbombák”. A feldolgozott húsok, a sajt és a paradicsomszósz együtt rendkívül magas nátriumtartalmat eredményezhetnek. Egyetlen szelet fagyasztott pizzában akár több mint 1000 milligramm nátrium is lehet.

Savanyúságok

A savanyú uborka és más savanyított ételek szintén rengeteg sót tartalmaznak, mivel sós lében tartósítják őket. Egyetlen nagyobb savanyú uborka akár a napi ajánlott sóbevitel jelentős részét is tartalmazhatja. A szakértők szerint a vérnyomás csökkentésének egyik legegyszerűbb módja a sóbevitel visszafogása és a feldolgozott élelmiszerek kerülése lehet – írja a Verywell Health.

 

