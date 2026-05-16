A szakértő hívta fel rá a figyelmet: ezt az 5 ételt jobb, ha elfelejted!

A szakértők szerint a túlzott sóbevitel az egyik legnagyobb ellensége a normális vérnyomásnak. Az átlagember naponta jóval több nátriumot fogyaszt a javasolt mennyiségnél, ami hosszú távon magas vérnyomáshoz és szívproblémákhoz vezethet. Most te is megtudhatod, mely ételekre éri meg különösképpen odafigyelni.

Az elsőre ártalmatlan ételek különösen veszélyesek lehetnek

Só

A magas vérnyomás egyik legfőbb okozója a túlzott sóbevitel. A szakértők szerint sokan napi szinten jelentősen túllépik az ajánlott mennyiséget. A csomagolt termékeknél különösen fontos ellenőrizni a címkéket, mert egy-egy adagban is meglepően sok nátrium lehet.

Feldolgozott élelmiszerek

A feldolgozott ételek rengeteg rejtett sót tartalmaznak. A gyártók gyakran azért adnak hozzá nagy mennyiséget, hogy intenzívebb legyen az íz és tovább eltartható maradjon az étel. A gyorsételek is ebbe a kategóriába tartoznak, amelyek szintén rendkívül magas sótartalmúak lehetnek.

Felvágottak és bacon

A szalámik, sonkák és baconök különösen sok sót tartalmaznak. Egyetlen adag szalámiban közel annyi nátrium lehet, mint amennyi egy fél napra ajánlott. A szakértők inkább a frissen sült húsokat ajánlják, például a csirkét vagy a pulykát tartósítószerek nélkül. Sokan nem is gondolnak rá, de még a kenyér is jelentős sóforrás lehet.

Fagyasztott pizza

A mirelit pizzák igazi „sóbombák”. A feldolgozott húsok, a sajt és a paradicsomszósz együtt rendkívül magas nátriumtartalmat eredményezhetnek. Egyetlen szelet fagyasztott pizzában akár több mint 1000 milligramm nátrium is lehet.

Savanyúságok

A savanyú uborka és más savanyított ételek szintén rengeteg sót tartalmaznak, mivel sós lében tartósítják őket. Egyetlen nagyobb savanyú uborka akár a napi ajánlott sóbevitel jelentős részét is tartalmazhatja. A szakértők szerint a vérnyomás csökkentésének egyik legegyszerűbb módja a sóbevitel visszafogása és a feldolgozott élelmiszerek kerülése lehet – írja a Verywell Health.