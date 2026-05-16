Kegyetlenül bántalmazta várandós párját egy sárvári férfi – a kismama menekülni sem tudott

Súlyos és megrázó esethez riasztották a rendőröket Tapolca térségében, miután egy terhes nőt bántalmazott az élettársa. Az eset még szerdán délelőtt történt, amikor a kismama egy védőnői konzultáción vett részt, majd párja érte ment autóval, hogy hazavigye.

Ezt a bánásmódot egy kismama sem érdemli meg: saját párja bántalmazta

A nő abban a tudatban szállt be a járműbe, hogy saját otthonába tartanak, azonban az út során hamar elfajult a helyzet. A pár között vita alakult ki, amely végül tettlegességig fajult: a férfi megütötte a nőt, miközben a kismama többször is kérte, hogy álljon meg – a férfi azonban ennek nem tett eleget.

Nem tudott menekülni a kismama

A helyzet tovább súlyosbodott, amikor a sofőr nem a nő lakcímére, hanem a saját otthonába vitte a várandós nőt. A rendőrségi beszámoló szerint a férfi ezután elvette a nő telefonját, ezzel megakadályozva, hogy segítséget hívjon, majd az ajtót is rázárta.

A nő hiába könyörgött, a férfi nem engedte ki, és a bántalmazás sem állt meg teljesen. A helyzet végül csak akkor fordult meg, amikor megérkeztek a férfi rokonai, és a kismamának sikerült segítséget kérnie tőlük.

A tapolcai rendőrök ezt követően elfogták a 33 éves sárvári férfit. A hatóságok közlése szerint ellene személyi szabadság megsértése és testi sértés miatt indult eljárás, jelenleg őrizetben van, és a letartóztatását is kezdeményezték – írja a Tények.