Kegyetlenül bántalmazta várandós párját egy sárvári férfi – a kismama menekülni sem tudott

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 12:35
Egy védőnői vizsgálatról tartott hazafelé egy tapolcai kismama, amikor párja autóba ültette, majd útközben bántalmazta, elvette a telefonját és saját otthonába zárta a nőt.

Súlyos és megrázó esethez riasztották a rendőröket Tapolca térségében, miután egy terhes nőt bántalmazott az élettársa. Az eset még szerdán délelőtt történt, amikor a kismama egy védőnői konzultáción vett részt, majd párja érte ment autóval, hogy hazavigye.

Ezt a bánásmódot egy kismama sem érdemli meg: saját párja bántalmazta
Fotó: Gé / MW

A nő abban a tudatban szállt be a járműbe, hogy saját otthonába tartanak, azonban az út során hamar elfajult a helyzet. A pár között vita alakult ki, amely végül tettlegességig fajult: a férfi megütötte a nőt, miközben a kismama többször is kérte, hogy álljon meg – a férfi azonban ennek nem tett eleget.

Nem tudott menekülni a kismama

A helyzet tovább súlyosbodott, amikor a sofőr nem a nő lakcímére, hanem a saját otthonába vitte a várandós nőt. A rendőrségi beszámoló szerint a férfi ezután elvette a nő telefonját, ezzel megakadályozva, hogy segítséget hívjon, majd az ajtót is rázárta.

A nő hiába könyörgött, a férfi nem engedte ki, és a bántalmazás sem állt meg teljesen. A helyzet végül csak akkor fordult meg, amikor megérkeztek a férfi rokonai, és a kismamának sikerült segítséget kérnie tőlük.

A tapolcai rendőrök ezt követően elfogták a 33 éves sárvári férfit. A hatóságok közlése szerint ellene személyi szabadság megsértése és testi sértés miatt indult eljárás, jelenleg őrizetben van, és a letartóztatását is kezdeményezték – írja a Tények.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
