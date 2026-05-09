Szúnyogcsípés vagy halálos ítélet? Így támad a világ egyik legveszélyesebb betegsége

A maláriát szúnyogok által terjesztett paraziták okozzák.

A tünetek gyakran influenzára emlékeztetnek, ezért fontos a gyors diagnózis.

A betegség ma már védőoltással és gyógyszerekkel is megelőzhető.

A malária bár megelőzhető és gyógyítható, mégis milliók életét fenyegeti nap mint nap.

A malária terjedése szúnyogcsípéssel történik.

Fotó: Niny2405 / Shutterstock

Hogyan terjed a malária?

A malária az emberiséget évezredek óta tizedelő kór. A betegséget egysejtű paraziták okozzák, amelyeket a fertőzött nőstény szúnyogok visznek át az emberre. A folyamat alattomosan kezdődik: a szúnyogcsípéssel a véráramba kerülő paraziták először a májsejtekben szaporodnak, majd a vörösvértesteket támadják meg.

A malária tünetei és lefolyása

A fertőzés nem azonnal jelentkezik: a paraziták jellemzően 7–14 napig lappangnak a szervezetben, de ritka esetekben előfordulhat, hogy a panaszok csak másfél hónap (akár 50 nap) elteltével bukkannak fel.

A malária leggyakoribb jelei:

Hirtelen felszökő láz és rohamszerű hidegrázás.

Általános gyengeség, levertség és intenzív izzadás.

Erős fej- és izomfájdalmak.

Emésztőrendszeri panaszok: hányinger, hányás, hastáji fájdalom vagy hasmenés.

Látható sárgaság (a szemfehérje és a bőr elszíneződése).

A kórkép egyik legárulkodóbb sajátossága a ciklikus lázmenet: a lázas és a láztalan periódusok – a paraziták életciklusához igazodva – szabályos időközönként, általában 48 vagy 72 óránként váltják egymást.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A betegség lefolyása jóval agresszívabb lehet a várandós anyák, a kisgyermekek, az idősek, valamint a gyengébb immunrendszerrel rendelkezők esetében. A legveszélyesebb parazitafajok okozta fertőzés gyors orvosi beavatkozás nélkül veseelégtelenséget, görcsrohamokat vagy a keringési rendszer teljes összeomlását idézhet elő.

A védekezés háromszöge: hogyan előzhető meg a betegség?

A malária elleni küzdelem ma már több fronton zajlik:

Vektorvédelem: A megelőzés a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer. Maradj zárt, légkondicionált helyen alkonyatkor és hajnalban, amikor a szúnyogok a legaktívabbak. Használj rovarirtóval kezelt szúnyoghálót és erős szúnyogriasztó szereket. Viselj világos, hosszú ujjú ruhát és zárt cipőt.