KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szúnyogcsípés vagy halálos ítélet? Így támad a világ egyik legveszélyesebb betegsége

Szúnyogcsípés vagy halálos ítélet? Így támad a világ egyik legveszélyesebb betegsége

malária
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 06:15
szúnyogcsípéstrópusi betegségvilágnap
Évente félmillió áldozatot szed, de van ellene fegyverünk. A malária elleni világnap alkalmából áttekintjük a legújabb vakcinákat és a klímaváltozás okozta veszélyeket. Tudd meg, hogyan védekezhetsz hatékonyan utazás előtt, olvasd el cikkünket a biztonságos felkészülésért!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A maláriát szúnyogok által terjesztett paraziták okozzák.
  • A tünetek gyakran influenzára emlékeztetnek, ezért fontos a gyors diagnózis.
  • A betegség ma már védőoltással és gyógyszerekkel is megelőzhető.

A malária bár megelőzhető és gyógyítható, mégis milliók életét fenyegeti nap mint nap. 

malária terjedése szúnyogcsípéssel
A malária terjedése szúnyogcsípéssel történik.
Fotó: Niny2405 /  Shutterstock 

Hogyan terjed a malária?

A malária az emberiséget évezredek óta tizedelő kór. A betegséget egysejtű paraziták okozzák, amelyeket a fertőzött nőstény szúnyogok visznek át az emberre. A folyamat alattomosan kezdődik: a szúnyogcsípéssel a véráramba kerülő paraziták először a májsejtekben szaporodnak, majd a vörösvértesteket támadják meg.

A malária tünetei és lefolyása

A fertőzés nem azonnal jelentkezik: a paraziták jellemzően 7–14 napig lappangnak a szervezetben, de ritka esetekben előfordulhat, hogy a panaszok csak másfél hónap (akár 50 nap) elteltével bukkannak fel.

A malária leggyakoribb jelei:

  • Hirtelen felszökő láz és rohamszerű hidegrázás.
  • Általános gyengeség, levertség és intenzív izzadás.
  • Erős fej- és izomfájdalmak.
  • Emésztőrendszeri panaszok: hányinger, hányás, hastáji fájdalom vagy hasmenés.
  • Látható sárgaság (a szemfehérje és a bőr elszíneződése).
  • A kórkép egyik legárulkodóbb sajátossága a ciklikus lázmenet: a lázas és a láztalan periódusok – a paraziták életciklusához igazodva – szabályos időközönként, általában 48 vagy 72 óránként váltják egymást.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A betegség lefolyása jóval agresszívabb lehet a várandós anyák, a kisgyermekek, az idősek, valamint a gyengébb immunrendszerrel rendelkezők esetében. A legveszélyesebb parazitafajok okozta fertőzés gyors orvosi beavatkozás nélkül veseelégtelenséget, görcsrohamokat vagy a keringési rendszer teljes összeomlását idézhet elő.

A védekezés háromszöge: hogyan előzhető meg a betegség?

A malária elleni küzdelem ma már több fronton zajlik:

Vektorvédelem: A megelőzés a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer. Maradj zárt, légkondicionált helyen alkonyatkor és hajnalban, amikor a szúnyogok a legaktívabbak. Használj rovarirtóval kezelt szúnyoghálót és erős szúnyogriasztó szereket. Viselj világos, hosszú ujjú ruhát és zárt cipőt. 

Gyógyszeres kezelés: Az artemizinin-alapú kombinációs terápiák (ACT) ma a leghatékonyabb fegyverek a már kialakult fertőzés ellen. Az utazók számára pedig a megelőző gyógyszerszedés nyújt biztonságot.

A tudomány áttörése: Hosszú évtizedek kutatása után megjelentek az első védőoltások (mint az RTS,S és az R21), amelyek új korszakot nyitottak a megelőzésben, különösen a legveszélyeztetettebb gyermekek körében.

Klímaváltozás és rezisztencia

Nem dőlhetünk hátra, mert a parazita és a szúnyog is alkalmazkodik az új helyzetekhez. Aggasztó jelenség a rovarirtó szerekkel szembeni ellenállóképesség kialakulása, valamint az, hogy Délkelet-Ázsiában és már Afrikában is megjelentek az alapvető gyógyszereknek ellenálló parazitatörzsek.
A klímaváltozás szintén átírja a játékszabályokat. A melegedő éghajlat és a szélsőséges esőzések miatt a szúnyogok olyan területeken is megjelenhetnek – például Európa déli részein vagy magashegyi régiókban –, ahol korábban nem tudtak megélni. Ezért a malária elleni harc ma már nemcsak egészségügyi, hanem környezetvédelmi kérdés is.

Hogyan készülj fel trópusi utazás előtt?

Ha trópusi, maláriával érintett területre utazol, látogass el egy nemzetközi oltóközpontba legalább 4-6 héttel az indulás előtt. A malária nem játék, de odafigyeléssel és a megfelelő gyógyszeres védekezéssel elkerülhető.

Nézd meg, milyen malária-ellenes hatóanyagokat állítottak elő a Debreceni Egyetemen:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu