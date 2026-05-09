Szúnyogcsípés vagy halálos ítélet? Így támad a világ egyik legveszélyesebb betegsége

A malária bár megelőzhető és gyógyítható, mégis milliók életét fenyegeti nap mint nap.
A malária az emberiséget évezredek óta tizedelő kór. A betegséget egysejtű paraziták okozzák, amelyeket a fertőzött nőstény szúnyogok visznek át az emberre. A folyamat alattomosan kezdődik: a szúnyogcsípéssel a véráramba kerülő paraziták először a májsejtekben szaporodnak, majd a vörösvértesteket támadják meg.
A fertőzés nem azonnal jelentkezik: a paraziták jellemzően 7–14 napig lappangnak a szervezetben, de ritka esetekben előfordulhat, hogy a panaszok csak másfél hónap (akár 50 nap) elteltével bukkannak fel.
A malária leggyakoribb jelei:
A betegség lefolyása jóval agresszívabb lehet a várandós anyák, a kisgyermekek, az idősek, valamint a gyengébb immunrendszerrel rendelkezők esetében. A legveszélyesebb parazitafajok okozta fertőzés gyors orvosi beavatkozás nélkül veseelégtelenséget, görcsrohamokat vagy a keringési rendszer teljes összeomlását idézhet elő.
A malária elleni küzdelem ma már több fronton zajlik:
Vektorvédelem: A megelőzés a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer. Maradj zárt, légkondicionált helyen alkonyatkor és hajnalban, amikor a szúnyogok a legaktívabbak. Használj rovarirtóval kezelt szúnyoghálót és erős szúnyogriasztó szereket. Viselj világos, hosszú ujjú ruhát és zárt cipőt.
Gyógyszeres kezelés: Az artemizinin-alapú kombinációs terápiák (ACT) ma a leghatékonyabb fegyverek a már kialakult fertőzés ellen. Az utazók számára pedig a megelőző gyógyszerszedés nyújt biztonságot.
A tudomány áttörése: Hosszú évtizedek kutatása után megjelentek az első védőoltások (mint az RTS,S és az R21), amelyek új korszakot nyitottak a megelőzésben, különösen a legveszélyeztetettebb gyermekek körében.
Nem dőlhetünk hátra, mert a parazita és a szúnyog is alkalmazkodik az új helyzetekhez. Aggasztó jelenség a rovarirtó szerekkel szembeni ellenállóképesség kialakulása, valamint az, hogy Délkelet-Ázsiában és már Afrikában is megjelentek az alapvető gyógyszereknek ellenálló parazitatörzsek.
A klímaváltozás szintén átírja a játékszabályokat. A melegedő éghajlat és a szélsőséges esőzések miatt a szúnyogok olyan területeken is megjelenhetnek – például Európa déli részein vagy magashegyi régiókban –, ahol korábban nem tudtak megélni. Ezért a malária elleni harc ma már nemcsak egészségügyi, hanem környezetvédelmi kérdés is.
Hogyan készülj fel trópusi utazás előtt?
Ha trópusi, maláriával érintett területre utazol, látogass el egy nemzetközi oltóközpontba legalább 4-6 héttel az indulás előtt. A malária nem játék, de odafigyeléssel és a megfelelő gyógyszeres védekezéssel elkerülhető.
