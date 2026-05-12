Bőrviszketéstől szenvedsz? Súlyos betegség jele lehet

A bőrviszketés oka komoly betegség is lehet, ezért ha hónapok óta csak kenegeted magad, és az állapotod mit sem javult, akkor itt az ideje, hogy komolyan vedd ezt az egyébként ártalmatlannak tűnő tünetet. A viszketés olykor egy fizikai jele annak, hogy belül valami igencsak elromlott. Meglehet, hogy nem csupán irritációról van szó, hanem valamilyen komolyabb egészségügyi gondról.
A nyirokmirigyrák, különösen a Hodgkin-kór egyik korai tünete az úgynevezett „limfómás viszketés”. Ez az inger nem hasonlít semmihez: mélyről jövő, égető érzés, amely gyakran a lábszárakon kezdődik, majd az egész testre átterjed. A daganatos sejtek olyan vegyi anyagokat (citokineket) bocsátanak ki, amelyek irritálják az idegvégződéseket. Ha a viszketés éjszaka fokozódik, és éjszakai izzadással vagy súlyvesztéssel párosul, az aggodalomra adhat okot.
A magas vércukorszint nemcsak az ereket, hanem a bőrt is tönkreteszi. A cukorbetegség miatt a bőr elveszíti nedvességmegtartó képességét, de ennél is veszélyesebb a kezeletlenség hiányában idővel fellépő keringési zavar és az idegek károsodása (neuropátia). Ilyen esetben jelentkezik az úgynevezett „fantomviszketés”, mert az idegpályák hibás jeleket küldenek az agynak. A lábszárak és a boka környéki intenzív vakaródzási kényszer sokszor az első jele annak, hogy az anyagcsere összeomlott.
Akár alul-, akár túlműködik ez a pillangó alakú szerv, annak a bőr látja kárát. Alulműködés esetén a bőr extrém módon kiszárad és hámlik, ami állandó irritációhoz vezet. Túlműködésnél a fokozott véráramlás és a megemelkedett testhőmérséklet vált ki csalánkiütés-szerű viszketést. Ha a torkodnál feszülést érzel, és közben a bőröd is megállás nélkül viszket, nagy valószínűséggel a hormonháztartásod borult fel.
Amikor a máj nem tudja megfelelően kiválasztani a méreganyagokat, vagy az epevezeték elzáródik, az epesavak felhalmozódnak a vérben. Ezek a sók lerakódnak a bőr alatti szövetekben, és elképesztő intenzitású belső viszketést okoznak, ami ellen a vakarózás hatástalan. Ez a tünet gyakran megelőzi a sárgaságot, így ez egy intő jel lehet, hogy időben felismerd a májelégtelenséget vagy az epebetegséget. Súlyos esetben azonban életveszélyes állapotot is jelezhet.
Bors-tipp: Ha a viszketés két hétnél tovább tart, nem javul hidratálásra, és az éjszakai alvást is gátolja, azonnal kérj egy teljes laborvizsgálatot, különös tekintettel a májfunkcióra, a vércukorszintre és a gyulladásos markerekre!
A krónikus vashiány nemcsak fáradtságot okoz, hanem a bőr szerkezetét is megváltoztatja. Vas hiányában a sejtek nem jutnak elég oxigénhez, ami a bőr elvékonyodásához és irritációjához vezet. A vashiányos anémia egyik jellegzetes kísérője a testszerte jelentkező viszketés, amit sokan a stressznek tulajdonítanak, miközben a szervezet éppen oxigénhiánytól „fulladozhat”.
A „vízi viszketés” rejtélye
Hallottál már az aquagenic pruritusról? Ez egy rendkívül ritka állapot, amikor a bőr vízzel való érintkezés után – legyen az zuhanyzás vagy úszás – elviselhetetlenül viszketni kezd anélkül, hogy kiütések jelennének meg. Habár furcsán hangzik, az orvostudomány ezt a tünetet gyakran a Polycythemia vera nevű betegséggel köti össze, amely egy ritka, krónikus csontvelőbetegség, a vérképzőrendszer daganatos megbetegedéseinek egyik formája. Ilyenkor a csontvelő túl sok vörösvértestet termel, sűrűbbé téve a vért és veszélyeztetve a keringést.
