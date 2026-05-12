Bőrviszketéstől szenvedsz? Súlyos betegség jele lehet

A bőrviszketés a limfóma egy korai tünete is lehet. Sokszor évekkel megelőzi magát a diagnózist.

Cukorbetegség és idegkárosodás esetén is jelentkezhet a tünet, amelyen ilyen esetben nem segít a hagyományos bőrgyógyászati kezelés.

A pajzsmirigy és a máj rejtett zavara is okozhatja a viszketést, amelyet a vérben felhalmozódó toxinok okoznak.

Érdemes odafigyelni a laborértékekre, mert a vashiány és az anémia életveszélyes szintjét is jelezheti a kellemetlen tünet.

A bőrviszketés oka komoly betegség is lehet, ezért ha hónapok óta csak kenegeted magad, és az állapotod mit sem javult, akkor itt az ideje, hogy komolyan vedd ezt az egyébként ártalmatlannak tűnő tünetet. A viszketés olykor egy fizikai jele annak, hogy belül valami igencsak elromlott. Meglehet, hogy nem csupán irritációról van szó, hanem valamilyen komolyabb egészségügyi gondról.

A bőrviszketés oka lehet egyszerű bőrszárazság, de akár súlyos betegség is.

A bőrviszketés oka öt komoly betegség is lehet

Limfóma

A nyirokmirigyrák, különösen a Hodgkin-kór egyik korai tünete az úgynevezett „limfómás viszketés”. Ez az inger nem hasonlít semmihez: mélyről jövő, égető érzés, amely gyakran a lábszárakon kezdődik, majd az egész testre átterjed. A daganatos sejtek olyan vegyi anyagokat (citokineket) bocsátanak ki, amelyek irritálják az idegvégződéseket. Ha a viszketés éjszaka fokozódik, és éjszakai izzadással vagy súlyvesztéssel párosul, az aggodalomra adhat okot.

Diabétesz

A magas vércukorszint nemcsak az ereket, hanem a bőrt is tönkreteszi. A cukorbetegség miatt a bőr elveszíti nedvességmegtartó képességét, de ennél is veszélyesebb a kezeletlenség hiányában idővel fellépő keringési zavar és az idegek károsodása (neuropátia). Ilyen esetben jelentkezik az úgynevezett „fantomviszketés”, mert az idegpályák hibás jeleket küldenek az agynak. A lábszárak és a boka környéki intenzív vakaródzási kényszer sokszor az első jele annak, hogy az anyagcsere összeomlott.

Pajzsmirigy-zavarok

Akár alul-, akár túlműködik ez a pillangó alakú szerv, annak a bőr látja kárát. Alulműködés esetén a bőr extrém módon kiszárad és hámlik, ami állandó irritációhoz vezet. Túlműködésnél a fokozott véráramlás és a megemelkedett testhőmérséklet vált ki csalánkiütés-szerű viszketést. Ha a torkodnál feszülést érzel, és közben a bőröd is megállás nélkül viszket, nagy valószínűséggel a hormonháztartásod borult fel.