Azt hitte, túljár a hatóság eszén: hónapokig környezetébe olvadva lopott bankkártyákat az öltönyös tolvaj

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy öltönyös tolvaj ellen, aki elegánsan felöltözve olvadt bele környezetébe, hogy feltűnés nélkül követhesse el a bűncselekményeket.

Öltönyös tolvajt kapott el a hatóság (fotó: Pexels)

Eszesen cselekedett az öltönyös tolvaj, mégis elkapták

A vádlott 2024 áprilisa és júliusa között Győrben és Mosonmagyaróváron irodaházakból lopott el több százezer forint értékben különböző tárgyakat és bankkártyákat.

Mindezt öltönyben tette: először megjelent a helyszíneken, megszerezte a kulcsokat és a beléptetőkártyákat, majd ezek segítségével bejutott az irodákba. Az ellopott bankkártyákkal vásárolt, illetve készpénzt is megpróbált felvenni.

A több rendbeli lopás bűntettével és más bűncselekményekkel megvádolt férfival szemben az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a Győri Járásbíróságnál - írja az Ügyészség.