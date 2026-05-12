Azt hitte, túljár a hatóság eszén: hónapokig környezetébe olvadva lopott bankkártyákat az öltönyös tolvaj

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 11:18
Természetesen viselkedve szerezte meg az irodai kulcsokat. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott a öltönyös tolvaj ellen.
A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy öltönyös tolvaj ellen, aki elegánsan felöltözve olvadt bele környezetébe, hogy feltűnés nélkül követhesse el a bűncselekményeket.

Öltönyös tolvajt kapott el a hatóság (fotó: Pexels)

Eszesen cselekedett az öltönyös tolvaj, mégis elkapták

A vádlott 2024 áprilisa és júliusa között Győrben és Mosonmagyaróváron irodaházakból lopott el több százezer forint értékben különböző tárgyakat és bankkártyákat.

Mindezt öltönyben tette: először megjelent a helyszíneken, megszerezte a kulcsokat és a beléptetőkártyákat, majd ezek segítségével bejutott az irodákba. Az ellopott bankkártyákkal vásárolt, illetve készpénzt is megpróbált felvenni.

A több rendbeli lopás bűntettével és más bűncselekményekkel megvádolt férfival szemben az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a Győri Járásbíróságnál - írja az Ügyészség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
