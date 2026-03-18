Vizesedsz és puffadsz? Komoly probléma állhat mögötte

A vizesedés folyadék felhalmozódása a szövetekben.

Puffadás esetén a has teltsége és feszülése jelentkezik.

Hormonális változások gyakran kiváltó tényezők.

A túlzott sóbevitel fokozhatja a folyadékvisszatartást.

Emésztőrendszeri betegségek is okozhatják a panaszokat.

Tartós tünetek esetén orvosi kivizsgálás javasolt.

A tartós puffadás és folyadékvisszatartás gyakran együtt jelentkezik, és sok ember számára visszatérő kellemetlenséget okoz. Habár a panaszok időnként átmenetiek lehetnek – például étrendi változások vagy hormonális ingadozások miatt –, az állandósuló puffadás és vizesedés okai között gyakran a szervezet szabályozó rendszereinek zavarát érdemes kiemelni.

A vizesedés okai közé tartozhatnak hormonális problémák, túlzott sóbevitel, mozgásszegény életmód, de akár szív- és érrendszeri problémák, vesebetegségek és májműködési zavarok is.

Fotó: Toa55 / shutterstock

Melyek a tartós vizesedés okai?

A vizesedés – orvosi nevén ödéma – akkor alakul ki, amikor a szövetekben a normálisnál több folyadék halmozódik fel. Ez leggyakrabban az alsó végtagokon, a bokán vagy a lábszáron jelenik meg, de előfordulhat az arcon vagy a has területén is. A leggyakoribb okok közé tartozik a túlzott sóbevitel és a mozgásszegény életmód. A só megköti a folyadékot a szervezetben, ezért a magas nátriumtartalmú étrend hozzájárulhat a vízvisszatartáshoz. Hosszabb ideig tartó ülés vagy állás esetén a keringés lassulhat, ami szintén ödéma kialakulásához vezethet.

Hormonális tényezők is szerepet játszhatnak. Nőknél például a menstruációt megelőző időszakban gyakori a folyadékvisszatartás, amely a hormonális ingadozások következménye. Pajzsmirigy-működési zavar vagy egyéb hormonális eltérés szintén okozhat vizesedést. Bizonyos betegségek esetén az ödéma kialakulása fontos figyelmeztető jel lehet: szív- és érrendszeri problémák, vesebetegségek vagy májműködési zavar fennállásakor a szervezet folyadékszabályozása felborulhat, ami ödéma kialakulásához vezet.

Puffadás és emésztőrendszeri okok

A puffadás leggyakrabban az emésztőrendszer működésével függ össze. A túl gyors étkezés, a nagy mennyiségű szénhidrát vagy a gázképző ételek – például hüvelyesek, káposztafélék vagy szénsavas italok – fokozhatják a bélben képződő gáz mennyiségét.