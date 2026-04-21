Az orvosok szerint a májbetegségek 40%-át nem az alkohol okozza

Nem feltétlenül kell alkoholt innunk ahhoz, hogy májbetegségek legyünk. Az új ellenség a MASLD, vagyis az anyagcserezavarhoz társuló zsírmáj. Az újonnan felfedezett betegség jelenleg közel 1,3 milliárd embert érint, de a kutatók szerint 25 éven belül 1,8 milliárdra is duzzadhat a betegek száma, ami brutális terhet ró majd az egészségügyre.

Így néz ki egy márcirózisos szerv, ami könnyen lehet a zsírmáj szövődménye.

A finomított szénhidrátok és a mozgásszegény életmód okozta miatt zsírlerakódás keletkezik a májban.

A MASLD és a MASH betegégek a jövő gyilkosai.

A diagnózis nehéz, mert sokáig tünetmentesek.

A fiatalabb generációk érintettsége növekvőben van a rossz táplálkozási szokások miatt.

A májzsugor és a májrák kockázata megnő a kezeletlen eseteknél.

A szakértők szerint a modern étrend és a nyugati életmód exportálása miatt már nem csak a gazdag országok problémája a zsírmáj. Az anyagcsere-folyamatok felborulása miatt a máj képtelen feldolgozni a rengeteg bevitt energiát és ez az oka a járványszerű elhízásnak is. A Lancet folyóiratban megjelent tanulmány figyelmeztet: ha nem változtatunk a szokásainkon, a májrák lesz a jövőben az egyik leggyakoribb halálok.

A zsírmáj belülről emészt fel

Az anyagcserezavarral összefüggő zsírmáj (MASLD) lényege, hogy a májsejtekben kóros mennyiségű zsír halmozódik fel, amihez gyakran társul magas vércukorszint és magas vérnyomás. Ha ez átcsap MASH-be (anyagcserezavarhoz társuló májgyulladás), akkor már a hegesedés is okozhat problémákat. Minden ötödik MASH-betegnél kialakulhat a rettegett májcirózis (avagy májzsugor), ami már visszafordíthatatlan állapot, és egyenes út a májelégtelenséghez.

Miért nem vesszik észre időben a zsírmájat?

„A máj nem fáj” – tartja a mondás, és ez a MASLD esetében hatványozottan igaz. A legtöbb esetet csak rutinvizsgálatok során, véletlenül fedezik fel, és legtöbbször már túl késő. Mire olyan tünetek jelentkeznek, mint a sárgaság, a hasi vízraktározás vagy a zavartság, a máj már a túlélésért küzd. A szakértők szerint a korai szűrés és az életmódváltás az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük a 2050-re jósolt globális májkatasztrófát.