Az orvosok szerint a májbetegségek 40%-át nem az alkohol okozza

Nem feltétlenül kell alkoholt innunk ahhoz, hogy májbetegségek legyünk. Az új ellenség a MASLD, vagyis az anyagcserezavarhoz társuló zsírmáj. Az újonnan felfedezett betegség jelenleg közel 1,3 milliárd embert érint, de a kutatók szerint 25 éven belül 1,8 milliárdra is duzzadhat a betegek száma, ami brutális terhet ró majd az egészségügyre.
A szakértők szerint a modern étrend és a nyugati életmód exportálása miatt már nem csak a gazdag országok problémája a zsírmáj. Az anyagcsere-folyamatok felborulása miatt a máj képtelen feldolgozni a rengeteg bevitt energiát és ez az oka a járványszerű elhízásnak is. A Lancet folyóiratban megjelent tanulmány figyelmeztet: ha nem változtatunk a szokásainkon, a májrák lesz a jövőben az egyik leggyakoribb halálok.
Az anyagcserezavarral összefüggő zsírmáj (MASLD) lényege, hogy a májsejtekben kóros mennyiségű zsír halmozódik fel, amihez gyakran társul magas vércukorszint és magas vérnyomás. Ha ez átcsap MASH-be (anyagcserezavarhoz társuló májgyulladás), akkor már a hegesedés is okozhat problémákat. Minden ötödik MASH-betegnél kialakulhat a rettegett májcirózis (avagy májzsugor), ami már visszafordíthatatlan állapot, és egyenes út a májelégtelenséghez.
„A máj nem fáj” – tartja a mondás, és ez a MASLD esetében hatványozottan igaz. A legtöbb esetet csak rutinvizsgálatok során, véletlenül fedezik fel, és legtöbbször már túl késő. Mire olyan tünetek jelentkeznek, mint a sárgaság, a hasi vízraktározás vagy a zavartság, a máj már a túlélésért küzd. A szakértők szerint a korai szűrés és az életmódváltás az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük a 2050-re jósolt globális májkatasztrófát.
Ha a bőr besárgul és a hastájékon vizet kezd el a szervezet raktározni, a máj már az utolsókat rúgja. A megelőzéshez kevesebb alkohol és finomított szénhidrát bevitelét, aktívabb életmódot, valamint rendszeres laborvizsgálatot javasolnak a szakértők. A diagnózis felállítása ma még gyakran a szerencsén múlik, de némi tudatosságoddal elkerülhetjük, hogy bekerüljünk abba a bizonyos 40 százalékba.
Ebben a videóban elhangzik, hogy mit ne együnk zsírmáj ellen:
