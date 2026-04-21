Az orvosok szerint a májbetegségek 40%-át nem az alkohol okozza

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 20:45
Sokkoló adatok láttak napvilágot: a tudósok szerint 2050-re várhatóan 42 százalékkal ugrik meg a májbetegek száma világszerte. Kiderült, hogy zsírmájat nemcsak a túlzott alkoholfogyasztás tud okozni, hanem a hétköznapi döntéseiknek is nagy szerepe van a kialakulásában.
Nem feltétlenül kell alkoholt innunk ahhoz, hogy májbetegségek legyünk. Az új ellenség a MASLD, vagyis az anyagcserezavarhoz társuló zsírmáj. Az újonnan felfedezett betegség jelenleg közel 1,3 milliárd embert érint, de a kutatók szerint 25 éven belül 1,8 milliárdra is duzzadhat a betegek száma, ami brutális terhet ró majd az egészségügyre.

A zsírmáj következménye: májirózis.
Így néz ki egy márcirózisos szerv, ami könnyen lehet a zsírmáj szövődménye.
  • A finomított szénhidrátok és a mozgásszegény életmód okozta miatt zsírlerakódás keletkezik a májban.
  • A MASLD és a MASH betegégek a jövő gyilkosai.
  • A diagnózis nehéz, mert sokáig tünetmentesek.
  • A fiatalabb generációk érintettsége növekvőben van a rossz táplálkozási szokások miatt.
  • A májzsugor és a májrák kockázata megnő a kezeletlen eseteknél.

A szakértők szerint a modern étrend és a nyugati életmód exportálása miatt már nem csak a gazdag országok problémája a zsírmáj. Az anyagcsere-folyamatok felborulása miatt a máj képtelen feldolgozni a rengeteg bevitt energiát és ez az oka a járványszerű elhízásnak is. A Lancet folyóiratban megjelent tanulmány figyelmeztet: ha nem változtatunk a szokásainkon, a májrák lesz a jövőben az egyik leggyakoribb halálok.

A zsírmáj belülről emészt fel

Az anyagcserezavarral összefüggő zsírmáj (MASLD) lényege, hogy a májsejtekben kóros mennyiségű zsír halmozódik fel, amihez gyakran társul magas vércukorszint és magas vérnyomás. Ha ez átcsap MASH-be (anyagcserezavarhoz társuló májgyulladás), akkor már a hegesedés is okozhat problémákat. Minden ötödik MASH-betegnél kialakulhat a rettegett májcirózis (avagy májzsugor), ami már visszafordíthatatlan állapot, és egyenes út a májelégtelenséghez.

Miért nem vesszik észre időben a zsírmájat?

„A máj nem fáj” – tartja a mondás, és ez a MASLD esetében hatványozottan igaz. A legtöbb esetet csak rutinvizsgálatok során, véletlenül fedezik fel, és legtöbbször már túl késő. Mire olyan tünetek jelentkeznek, mint a sárgaság, a hasi vízraktározás vagy a zavartság, a máj már a túlélésért küzd. A szakértők szerint a korai szűrés és az életmódváltás az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük a 2050-re jósolt globális májkatasztrófát.

A sárgaság már végstádium

Ha a bőr besárgul és a hastájékon vizet kezd el a szervezet raktározni, a máj már az utolsókat rúgja. A megelőzéshez kevesebb alkohol és finomított szénhidrát bevitelét, aktívabb életmódot, valamint rendszeres laborvizsgálatot javasolnak a szakértők. A diagnózis felállítása ma még gyakran a szerencsén múlik, de némi tudatosságoddal elkerülhetjük, hogy bekerüljünk abba a bizonyos 40 százalékba. 

Ebben a videóban elhangzik, hogy mit ne együnk zsírmáj ellen:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu