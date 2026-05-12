Óriási a tét, az olimpiát is bukhatják a kézisek

Kőkemény rivális, Szerbia vár világbajnoki selejtezőn kézilabda-válogatottra, mely csütörtökön idegenben kezdi a párharcot. Minden idők egyik legjobb magyar kapusa, Fazekas Nándor szerint ezen az összecsapáson az dönt majd, hogy melyik válogatott bírja jobban idegekkel.

Chema Rodriguez, a kézilabda-válogatott kapitánya kemény párharcra készülhet Fotó: Hegedüs Róbert

Fazekas szerint a szokottnál kevesebbet készül együtt a válogatott, melynek keretében ott van a kapus fia, Gergő is.

Két, hasonló tudású válogatott fut versenyt. Az senkit se tévesszen meg, hogy a 2025-ös vb-re a szerbek nem kvalifikálták magukat. Kevésnek tűnik a közös felkészülési idő, hiszen a fiúk csak vasárnap este gyülekeztek az edzőtáborban

– fogalmazott a Borsnak Fazekas Nándor. Hozzátette, szerinte Szerbia a legjobbja, a szegedi Lazar Kukics kiesését képes lesz pótolni. Kiemelkedő tudású a német Füchse Berlin kapusa, Dejan Miloszavjev, míg a Veszprém beállója, Dragan Pechmalbec szintén jegyzett egyéniség.

Kézilabda-válogatott: 50 százalék esély

Fazekas Nándor pár szót váltott az esélyekről a lengyel Plockban légióskodó fiával.

Gergő szerint két igen kemény két meccs vár rájuk, de nem egy izgulós fajta, elvégre irányítóként hideg fejjel kell döntéseket hoznia. Szerintem nem egyetlen magyar kézilabdázón múlik a siker, hiszen Ilics Zoran és Ónodi-Jánoskuti Máté is akár nyerő emberré léphet elő

– nyilatkozta Fazekas, aki előnyösnek tartja, hogy a több térdműtéten átesett, de most már egészséges Máthé Dominik is Chema Rodríguez szövetség kapitány rendelkezésére áll. A szakvezető egyébként a vb-re jutás esélyeit ötven-ötven százalékra adja, ami jelzés lehet arra, hogy a világbajnoki-selejtezőn esetleg lemaradunk a 2027-es vb-ről, ahonnan az olimpiára is ki lehet jutni.

A visszavágót vasárnap 17.30-kor Veszprémben játsszák.