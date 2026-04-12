Szüntelen viszketés kínozta, mégis hazazavarták az orvosok: végül kiderült a kegyetlen igazság

Sumbul Ari 11 hónapig szüntelen viszketéssel, extrém fáradtsággal és intenzív éjszakai izzadással küzdött - háziorvosai azonban mindig azt mondták neki, semmi különös baja sincs. A probléma vakarózással kezdődött, és a viszkető érzés fokozatosan olyan intenzívvé vált, hogy éjjel-nappal gyötörte.

A 26 éves ausztrál nő így emlékszik vissza:

Addig vakartam magam éles tárgyakkal, amíg vérezni nem kezdtem.

Ezután a testhőmérséklete is ingadozni kezdett, amit eleinte szintén nem vett komolyan. Azt hitte, a klímája romlott el, ezért még szobát is váltott, de semmi sem változott.

Arra ébredtem, hogy véres a lepedőm, annyira sokat vakartam magam álmomban. A lábaim voltak a legrosszabbak, de az egész testemen sebek voltak

- mondja.

Idővel más tünetek is jelentkeztek: elvesztette az energiáját, majd az étvágyát is. A fertőzések újra és újra visszatértek, és a köhögése sem enyhült.

Nem vették komolyan a szüntelen viszketést

Amikor először fordult orvoshoz a viszketés miatt, azt tanácsolták neki, hogy módosítsa a bőrápolási rutinját. Másodszor egy másik orvos gombás fertőzéssel kezelte. Később rühösséget diagnosztizáltak nála, majd ekcémát állapítottak meg.

Több széklet- és vérvizsgálaton is átestem, és minden eredmény normális volt, kivéve, hogy a vérszegénység határán voltam.

A mindent megváltoztató pillanat akkor jött el, amikor egy csomót fedezett fel a nyakán, és másnap azonnal orvoshoz rohant. A vizsgálat során az orvosok több duzzadt nyirokcsomót találtak, és sürgős ultrahangvizsgálatra utalták.

A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy duzzadt nyirokcsomók vannak a mellkasán, a nyakán és a lépén is. Kevesebb mint egy héttel később további vizsgálatok következtek: biopszia, PET-vizsgálat, majd szívvizsgálat. Végül 2026. március 17-én 2-3. stádiumú Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála - majdnem egy évvel az első tünetek megjelenése után.

Amióta megkezdte a kemoterápiát, a tünetei jelentősen javultak. Az első kezelés után a viszketés teljesen megszűnt, és hónapok óta először tudta végigaludni az éjszakát. Kezelései ellenére nagy álmai vannak: 30 éves kora előtt egy Ironman-versenyt szeretne teljesíteni, amit csak egy apró lépésnek nevez a nagy visszatérése felé - írja a Metro.