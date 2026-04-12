Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Szüntelen viszketés kínozta, mégis hazazavarták az orvosok: végül kiderült a kegyetlen igazság

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 17:00
viszketműtét
A fiatal nő orvosai azt mondták, hidratáljon és változtasson a bőrápolási rutinján.
CJA
A szerző cikkei

Sumbul Ari 11 hónapig szüntelen viszketéssel, extrém fáradtsággal és intenzív éjszakai izzadással küzdött - háziorvosai azonban mindig azt mondták neki, semmi különös baja sincs. A probléma vakarózással kezdődött, és a viszkető érzés fokozatosan olyan intenzívvé vált, hogy éjjel-nappal gyötörte.

Szüntelen viszketés volt a rákos kór első jele (fotó: Pexels)

A 26 éves ausztrál nő így emlékszik vissza:

Addig vakartam magam éles tárgyakkal, amíg vérezni nem kezdtem.

Ezután a testhőmérséklete is ingadozni kezdett, amit eleinte szintén nem vett komolyan. Azt hitte, a klímája romlott el, ezért még szobát is váltott, de semmi sem változott.

Arra ébredtem, hogy véres a lepedőm, annyira sokat vakartam magam álmomban. A lábaim voltak a legrosszabbak, de az egész testemen sebek voltak

- mondja.

Idővel más tünetek is jelentkeztek: elvesztette az energiáját, majd az étvágyát is. A fertőzések újra és újra visszatértek, és a köhögése sem enyhült.

Nem vették komolyan a szüntelen viszketést

Amikor először fordult orvoshoz a viszketés miatt, azt tanácsolták neki, hogy módosítsa a bőrápolási rutinját. Másodszor egy másik orvos gombás fertőzéssel kezelte. Később rühösséget diagnosztizáltak nála, majd ekcémát állapítottak meg.

Több széklet- és vérvizsgálaton is átestem, és minden eredmény normális volt, kivéve, hogy a vérszegénység határán voltam. 

A mindent megváltoztató pillanat akkor jött el, amikor egy csomót fedezett fel a nyakán, és másnap azonnal orvoshoz rohant. A vizsgálat során az orvosok több duzzadt nyirokcsomót találtak, és sürgős ultrahangvizsgálatra utalták.

A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy duzzadt nyirokcsomók vannak a mellkasán, a nyakán és a lépén is. Kevesebb mint egy héttel később további vizsgálatok következtek: biopszia, PET-vizsgálat, majd szívvizsgálat. Végül 2026. március 17-én 2-3. stádiumú Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála - majdnem egy évvel az első tünetek megjelenése után.

Amióta megkezdte a kemoterápiát, a tünetei jelentősen javultak. Az első kezelés után a viszketés teljesen megszűnt, és hónapok óta először tudta végigaludni az éjszakát. Kezelései ellenére nagy álmai vannak: 30 éves kora előtt egy Ironman-versenyt szeretne teljesíteni, amit csak egy apró lépésnek nevez a nagy visszatérése felé - írja a Metro.

@sumbul.ari here is my story #cancerjourney #cancerfighter #hodgkinslymphoma #lymphoma #cancerawarness ♬ original sound - Sumbul Ari

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
