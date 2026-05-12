Dudás Miki özvegye nem engedi, hogy gyermekei elfelejtsék az édesapjukat

Január 5-én sokkoló gyászhír érkezett, 34 éves korában elhunyt az olimpikon. Dudás Miki családja összeomlott, özvegye, Szigligeti Ivett igyekszik tartani magát közös gyermekeik miatt, de előfordul, hogy együtt sírnak.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett nagy egyetértsében nevelték gyermekeiket

Lezárták a nyomozást Dudás Miki halála ügyében

2026. január 5-én holtan találták lakásában a sportolót

Január 30-án végső útjára kísérték Dudás Mikit

Múlt héten a rendőrség lezárta a nyomozást, kizárta az idegenkezűséget

Dudás Miki kislánya órákig sírt, amikor megtudta elhunyt apukája

Rajongásig szerette gyermekeit a kajakos, minden nap ő ment értük az iskolába, óvodába. De Nara és Miló már hiába várják apukájukat, Dudás Miki halála örökre megváltoztatta életüket. Sose gondolta az édesanya, hogy egyedül kell majd felnevelni gyermekeit. Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett most próbálja feldolgozni a feldolgozhatatlant, hogy elvesztette gyermekei édesapját, akivel ugyan viharos volt a kapcsolatuk, de kislányukat és kisfiukat a legnagyobb összhangban nevelték. Mint azt a Bors is megírta: Ivett hívta ki a sportoló lakásához a zárszervizest, miután napok óta nem lehetett elérni, amire még sosem volt példa. A sztáranyuka talált rá párja élettelen testére, ő hívta a rendőröket. Később pedig rá várt az egyik legkegyetlenebb feladat, hogy elmondja a hétéves Narának és a négyéves Milónak, soha többé nem találkoznak imádott apukájukkal.

Miló még kicsi ahhoz, hogy ebből bármit is felfogjon. De Narának, vagyis, ahogy mindenki hívta, Mancinak el kellett mondani, nagyon hiányzott már neki az apukája, aki rajongott érte, igazi apa-lánya szerelem volt köztük. Az anyukája azt mondta neki, hogy az édesapja elaludt és nem ébred már fel, Manci beült a sarokba és órákon keresztül sírt. Tavaly ugye elvesztette nagypapáját is, most az apukáját és még csak 6 éves múlt...

- mesélte a sportoló halála után a Borsnak a sportoló édesanyja, hogyan tudták meg a gyerekek, hogy meghalt édesapjuk.

Szigliget Ivett mindent megtesz gyerekei boldogságáért

Dudás Mikis pólóban ugrálnak gyermekei

A sportoló halálának ügyében a rendőrség lezárta a nyomozást, ami újra felzaklatta szeretteit. Szigligeti Ivett hűen ápolja párja emlékét, sokat beszélnek az apukáról, aki mindent megtett kisfiáért és kislányáért. Dudás Miki párja korábban a Mokkában elmondta, a gyerekek nagyon sokszor emlegetik édesapjukat, főleg a kis Miló mondja gyakran, hogy hiányolja az édesapját és szeretne vele lenni. Kislányával kapcsolatban elmondta, ő inkább magába fordul és nem adja ki az érzéseit. De azt biztos, a sztáranyuka nem engedi, hogy elfelejtsék apukájukat. Legújabb Insta sztorijában megmutatta, hogy Dudás Miki fotójával ellátott hatalmas pólókban ugrálnak otthon és fotót mutatott arról, hogy Manci legóból kirakta édesapját. A legó baba karján Baba kutya fekszik, aki aki a sportoló mellett volt utolsó óráiban is.