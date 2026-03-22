Természetesen táplál és hidratál: a lanolin hatása a bőregészségre

Egyre népszerűbbek a természetes eredetű alapanyagok a szépségápolásban, hiszen ezek kevésbé okoznak irritációt, miközben tökéletesen ápolnak és táplálnak. Ilyen a lanolin is, amely kiváló hidratáló, regeneráló és gyulladáscsökkentő, éppen ezért gyógyászati célokra is felhasználható.
A különleges kifejezés valójában két latin szó összeolvadásából született meg, ezek a lana és az oleum, vagyis a gyapjú és az olaj. A lanolin a juhok faggyúmirigyei által termelt, zsírsavakat és alkoholt tartalmazó természetes viaszos anyag. Eredeti és elsődleges funkciója, hogy megvédje az állatokat és azok gyapját a környezeti hatásoktól, mára azonban a szépségápolás egyik alapösszetevőjévé is vált, amelyhez a juhok megnyírása után jutnak hozzá. Tisztítás után kipréselik vagy kicentrifugálják a gyapjúból a gyapjúviaszt, amely a további tisztítási és finomítási folyamatok során elveszti eredeti, erőteljes sárgás-barnás színét és szagát – így kapjuk meg a kozmetikában és szépségápolásban is használható nyersanyagot.
A gyapjúviasz előállítása – annak ellenére, hogy állati eredetű anyagról van szó –, a környezet- és állatvédelmi szempontokat is figyelembe véve történik. Mivel a lanolint a gyapjú feldolgozás során nyerik ki, a jószágoknak semmilyen módon nem ártanak.
A gyapjútermelés melléktermékeként is emlegetett lanolin igazi kincs a szépségápolásban, nem véletlenül használták már az ókorban is kozmetikai célokra. Ez az alapanyag kifejezetten jótékonyan hat a bőrre: első számú jótékony tulajdonsága a hidratáló hatás, aminek köszönhetően puhává és simává válik a bőr, sőt a haj is. Kiváló regenerálóként is ismeretes: antibakteriális tulajdonsága miatt kisebb sebekre, sérülésekre és hegekre is kenhetjük, a lanolin ugyanis egyfajta védőréteget képez a bőr felszínén, segíti a lipidek munkáját és képes megakadályozni az elfertőződést.
A lanolin-tartalmú kozmetikai termékek használata kifejezetten ajánlott száraz, irritált és problémás, például ekcémás vagy hámló bőr esetén, mert a lanolin zsírosít, puhít, vízmegkötő tulajdonsága miatt pedig megakadályozza a vízvesztést. Előnye az is, hogy segíti fenntartani a bőr pH-értékét, nem tömíti el a pórusokat, hideg időben vagy hűvös környezetben pedig kellemesen hidratálja a kézfejet. Ha megfázás miatt kipirosodott az orrunk, esetleg kicserepesedett a szánk, hatásos lehet, ha vékony rétegben lanolint viszünk fel az érintett bőrfelületre. A lanolinban található zsírsavak hozzájárulnak a bőr barrier funkciójának helyreállításához.
Teszteljük használat előtt
Habár a lanolin természetes anyag, egyeseknél kiválthat allergiás reakciókat, ezért mindenképpen végezzünk bőrpróbát, főleg ha érzékeny a bőrünk vagy gyulladásos bőrbetegségben szenvedünk. Érdemes tudni, hogy a lanolin hatóanyagára leggyakrabban a gyerekek és az idősek érzékenyek, tünetként jellemzően viszketés, bőrpír és bőrérzékenység jelentkezhet. A lanolint abban az esetben is tanácsos kerülni, ha elfertőződött sebünk van, mert csak rontanánk vele a helyzeten.
