Természetesen táplál és hidratál: a lanolin hatása a bőregészségre

A lanolin egy állati eredetű természetes alapanyag.

Számos jótékony hatása van a bőrünkre nézve.

Fenntartható és állatbarát módon állítják elő.

Érdemes tesztelni magunkat, ha érzékeny a bőrünk.

Egyre népszerűbbek a természetes eredetű alapanyagok a szépségápolásban, hiszen ezek kevésbé okoznak irritációt, miközben tökéletesen ápolnak és táplálnak. Ilyen a lanolin is, amely kiváló hidratáló, regeneráló és gyulladáscsökkentő, éppen ezért gyógyászati célokra is felhasználható.

A lanolin jótékony hatásait érdemes kihasználni a mindennapokban a bőrápolási rutinunk részeként.

Mi a lanolin?

A különleges kifejezés valójában két latin szó összeolvadásából született meg, ezek a lana és az oleum, vagyis a gyapjú és az olaj. A lanolin a juhok faggyúmirigyei által termelt, zsírsavakat és alkoholt tartalmazó természetes viaszos anyag. Eredeti és elsődleges funkciója, hogy megvédje az állatokat és azok gyapját a környezeti hatásoktól, mára azonban a szépségápolás egyik alapösszetevőjévé is vált, amelyhez a juhok megnyírása után jutnak hozzá. Tisztítás után kipréselik vagy kicentrifugálják a gyapjúból a gyapjúviaszt, amely a további tisztítási és finomítási folyamatok során elveszti eredeti, erőteljes sárgás-barnás színét és szagát – így kapjuk meg a kozmetikában és szépségápolásban is használható nyersanyagot.

A lanolin és a fenntarthatóság A gyapjúviasz előállítása – annak ellenére, hogy állati eredetű anyagról van szó –, a környezet- és állatvédelmi szempontokat is figyelembe véve történik. Mivel a lanolint a gyapjú feldolgozás során nyerik ki, a jószágoknak semmilyen módon nem ártanak.

A lanolin hatása a bőrre

A gyapjútermelés melléktermékeként is emlegetett lanolin igazi kincs a szépségápolásban, nem véletlenül használták már az ókorban is kozmetikai célokra. Ez az alapanyag kifejezetten jótékonyan hat a bőrre: első számú jótékony tulajdonsága a hidratáló hatás, aminek köszönhetően puhává és simává válik a bőr, sőt a haj is. Kiváló regenerálóként is ismeretes: antibakteriális tulajdonsága miatt kisebb sebekre, sérülésekre és hegekre is kenhetjük, a lanolin ugyanis egyfajta védőréteget képez a bőr felszínén, segíti a lipidek munkáját és képes megakadályozni az elfertőződést.