Monori lövöldözés: drámai fotókat kaptunk a helyszíni akcióról

Mint arról a Bors írt, hatalmas rendőri jelenlét miatt sereglettek ki a helyiek a csendes, nyugodt, családi házas Liliom utcába Monoron. Hamarosan kiderült, hogy a zsarukat egy balhézó nyugdíjas, B. László miatt értesítették. A férfi már korábban is sok gondot okozott: az idős férfi ugyanis rendszeresen késsel terrorizálta a helyieket, emellett többször lövöldözött légfegyverével is. Most viszont már nemcsak a zsaruk, hanem a Terrorelhárítás emberei is a helyszínre siettek. A monori lövöldözés sokkolta a helyieket, mint mondták: ők csak a páncélautókat, majd a lövések ijesztő dördülését hallották.

A monori lövöldözés drámai pillanatai: a TEK fegyverese a páncélautón hasalt / Fotó: olvasói

Monori lövöldözés: drámai fotók a helyszínről

A rendőröket az egyik lakó riadóztatta a házhoz, mint azt megtudtuk: nem először. Laci bácsi ugyanis rendszeresen balhézott, többször hadonászott légfegyverrel vagy késsel, sokszor tombolt a környéken is, olykor pedig pucéran randalírozott a háztetőn és a kertben. Most is egy hasonló akciója miatt hívták rá a rendőröket, akik először békésen próbálták kihívni a nyugdíjast.

Úgy tudjuk azonban, hogy a férfi nem állt kötélnek, sőt, fegyvert lobogtatott - ekkor riasztották a Terrorelhárítást, akik hamarosan páncélozott járművekkel és több egységgel siettek a helyszínre.

A helyiek döbbenten nézték házukból az eseményeket / Fotó: olvasói

A házat azonnal körbevették, mint azt a helyiek elmondták: ők csak a begördülő TEK-es kocsi látványára ocsúdtak.

Láttuk, ahogyan begurul az a páncélautó, meg a rendőrük és elárasztják az utcát. Az egyik TEK-es autó tetején egy fegyveres hasalt. Aztán jöttek a lövések

- mesélte a helybeli Tamás. Úgy tudjuk, Lászlót hosszú időn keresztül próbálták rávenni és könyörögtek neki, hogy kijöjjön, a férfi azonban egyre agresszívabb lett, majd két lövést is leadott: egyiket a szomszédok, másikat pedig az utcafront - azaz a rendőrök és a TEK-esek irányába. Ekkor érkezett a válaszlövés: az ablakokat betörték, majd azon keresztül egyetlen lövéssel leterítették a férfit.

A helikopter már hiába érkezett: Lászlót nem lehetett újraéleszteni / Fotó: olvasói

A szomszéd, Füri Mónika elmondása szerint a férfit bent találta el a lövés.

Próbáltak vele tárgyalni, de nem volt együttműködő, azután betörték az ablakokat. Utána László két lövést adott, egyet mifelénk, aztán előre. Utána a TEK mellkason lőtte és nem bírták újraéleszteni, belehalt a sérüléseibe

- mondta a szomszédban élő családanya.