Monori lövöldözés: drámai fotókat kaptunk a helyszíni akcióról

Mint arról a Bors írt, hatalmas rendőri jelenlét miatt sereglettek ki a helyiek a csendes, nyugodt, családi házas Liliom utcába Monoron. Hamarosan kiderült, hogy a zsarukat egy balhézó nyugdíjas, B. László miatt értesítették. A férfi már korábban is sok gondot okozott: az idős férfi ugyanis rendszeresen késsel terrorizálta a helyieket, emellett többször lövöldözött légfegyverével is. Most viszont már nemcsak a zsaruk, hanem a Terrorelhárítás emberei is a helyszínre siettek. A monori lövöldözés sokkolta a helyieket, mint mondták: ők csak a páncélautókat, majd a lövések ijesztő dördülését hallották.
A rendőröket az egyik lakó riadóztatta a házhoz, mint azt megtudtuk: nem először. Laci bácsi ugyanis rendszeresen balhézott, többször hadonászott légfegyverrel vagy késsel, sokszor tombolt a környéken is, olykor pedig pucéran randalírozott a háztetőn és a kertben. Most is egy hasonló akciója miatt hívták rá a rendőröket, akik először békésen próbálták kihívni a nyugdíjast.
Úgy tudjuk azonban, hogy a férfi nem állt kötélnek, sőt, fegyvert lobogtatott - ekkor riasztották a Terrorelhárítást, akik hamarosan páncélozott járművekkel és több egységgel siettek a helyszínre.
A házat azonnal körbevették, mint azt a helyiek elmondták: ők csak a begördülő TEK-es kocsi látványára ocsúdtak.
Láttuk, ahogyan begurul az a páncélautó, meg a rendőrük és elárasztják az utcát. Az egyik TEK-es autó tetején egy fegyveres hasalt. Aztán jöttek a lövések
- mesélte a helybeli Tamás. Úgy tudjuk, Lászlót hosszú időn keresztül próbálták rávenni és könyörögtek neki, hogy kijöjjön, a férfi azonban egyre agresszívabb lett, majd két lövést is leadott: egyiket a szomszédok, másikat pedig az utcafront - azaz a rendőrök és a TEK-esek irányába. Ekkor érkezett a válaszlövés: az ablakokat betörték, majd azon keresztül egyetlen lövéssel leterítették a férfit.
A szomszéd, Füri Mónika elmondása szerint a férfit bent találta el a lövés.
Próbáltak vele tárgyalni, de nem volt együttműködő, azután betörték az ablakokat. Utána László két lövést adott, egyet mifelénk, aztán előre. Utána a TEK mellkason lőtte és nem bírták újraéleszteni, belehalt a sérüléseibe
- mondta a szomszédban élő családanya.
Frissítés:
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult nyomozás.
Mint a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében írja: "...május 11-én délután a 72 éves férfivel szemben a Monori Rendőrkapitányság rendőrei intézkedtek, mivel több lakossági bejelentés érkezett a férfi zavart és agresszív viselkedéséről. A férfi lakóhelyére érkező rendőröket a férfi az élet kioltására alkalmas késsel fenyegette. A rendőrök a Terrorelhárítási Központ közreműködését kérték.
A TEK nagy erőkkel érkezett a helyszínre, és megpróbáltak a férfivel tárgyalni. A férfi nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra. Ezt követően a férfi az épületből az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrök, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába.
A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében a terrorelhárítók a tüzet azonnal viszonozták, a férfit a felsőtestén eltalálták, aki a helyszínen életét vesztette. Ellátását a helyszínen lévő egészségügyi szakemberek azonnal megkezdték, de életét a helyszínre érkező mentők sem tudták megmenteni.
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát. A szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek. A nyomozás érdekeire figyelemmel további tájékoztatás az ügyről jelenleg nem adható."
