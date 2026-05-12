„Mindennapjainkban él tovább” – gyászol az egri gimnázium, szeretett elnökük hirtelen halála sújtotta őket

Fontos tagját vesztette el az egri Neumann János Gimnázium: elhunyt dr. Gyurkó Péter, az alapítvány kuratóriumának elnöke.
A szomorú hírt az alapítvány egy Facebook-bejegyzésben közölte. Mint írták, dr. Gyurkó Péter kiemelkedő szerepet töltött be az intézmény életében.
Hosszú éveken át tevékenykedett a kuratórium tagjaként, és abban is jelentős szerepe volt, hogy az iskola 1993-ban alapítványi fenntartású intézménnyé válhatott. A kuratórium elnökeként elkötelezetten támogatta az iskola működését, segítette az intézmény önállóságának megerősítését, valamint szakmai értékeinek és kapcsolatrendszerének fejlődését is.
Az iskola bejegyzésében kiemelte: dr. Gyurkó Péter mindig szeretettel és büszkeséggel tekintett a közösségre, ezért emlékét tisztelettel és hálával őrzik meg.
Mindaz, amit iskolánkért tett, a mindennapjainkban él tovább.
