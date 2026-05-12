„Túl sok baj van körülöttünk..” – Mészáros Bende szerint ezért szakítottak Zsigmond Angival

Hetek óta lázban tartja a rajongókat Zsigmond Angi és Mészáros Bende szakítása. Miután az influenszer lány a Borsnak már kitálalt a szakítás okairól, most eljött az idő, hogy a másik fél is megszólaljon. Bende exkluzív interjúban mesélte el saját verzióját, és azt is tisztázta a rajongók számára, mi az igazi hivatása, milyen új projektje van a terítéken, valamint azt is elmondta, hogyan próbál helytállni a viharos hetek után.

A Mészáros Bende Zsigmond Angi szakítás már hetek óta lázban tartja rajongóikat (Fotó: Szabolcs László)

Mészáros Bende őszintén vallott a szakításról

A fiatal influenszer nem szépít: a szakítás okozta űrt csak tovább tetézte az apjával vívott háborúja, ami miatt a papájától átvett éttermet is ott kellett hagynia. Hogyan tovább? Bende őszintén vallott a hétköznapok valóságáról, az új munkájáról, és arról, van-e még esély az újrakezdésre Angival.

„A másik felem elment mellőlem! Kicsit üresnek meg furán érzem magam” – kezdte Bende, aki azt is elmondta az apjával való családi dráma nagyban rátesz most a hangulatára.

Angi és Bende az Ázsia Expressz sztárjaiként is jelen voltak a TV2 képernyőjén (Fotó: magyar nemzet)

A papám éttermét én megcsináltam, felújítottam, de a kialakult családi helyzet miatt ki is léptem belőle. Most egy halas éttermet vezetek az Andrássyn, ahol már korábban dolgoztam felszolgálóként, és ott nagyon megkedveltek, ezért a tulaj megkeresett azzal a lehetőséggel, hogy menjek vissza, mint üzletvezető. Szabadidőmben futok, edzek, zenét írok. Vannak új zenék, amiket most fogok kiadni. A saját számom is most fog kijönni, amit részben én erről az apás sztoriról írtam, meg a gyerekkoromról, csak még videoklipet kell, hogy rendezzek hozzá.

Mészáros Árpád Zsolt fia arról mesélt, mivel próbálja lekötni magát ebben a nehéz időszakban:

Most hétvégén utazok a fiúbarátaimmal Varsóba, világot látunk. Próbálom így a mindennapokban elterelni a gondolataimat, erről a családi dologról is, meg az Angis szakításról is. Barátként megmaradtunk egymásnak. Angi klipjében én nem szerepelek, viszont én voltam az operatőr még, amikor Dubajban kint voltunk. De a vágásba és a rendezésbe is részt vettem! Úgyhogy továbbra is számíthat rám az Angi, meg én is számíthatok rá ezekben a dolgokban. Nagyon jó baráti viszonyt ápolunk. Nehéz ezt elraktározni magunkban. Túl sok baj van körülöttünk, túl sok megoldatlan dolog. Például apával rendezni a családi dolgokat

– jelentette ki Mészáros Bende, akiről, mint kiderült nem zárkózik el attól sem, hogy rendezzék majd egyszer kapcsolatukat Zsigmond Angival, ha a sors úgy hozza. Erről így mesélt: