Megtévesztők a Parkinson-kór első tünetei: ezeket a jeleket nehéz észrevenni, lehet, te is ebben szenvedsz?

A Parkinson-kór első tünetei gyakran észrevétlenül jelennek meg, ezért sokáig nem is tűnnek fel senkinek. Azonban ha időben felismered őket, sokkal többet tehetsz azért, hogy a mindennapi életed minősége hosszú ideig megmaradjon. Ebben a cikkben körbejárjuk, miért fontos az apró változásokra figyelned, és hogyan veheted át az irányítást a folyamat felett.
A Parkinson-kór első tünetei mögött az áll, hogy az agy mozgásért felelős területein csökken a dopamin szintje. Ez az ingerületátvivő anyag olyan, mint a kenőanyag a motorban, vagyis ebben az esetben segíti a mozdulatok finom összehangolását. Hiányában a tested lassabban, bizonytalanabbul reagál. A változás nem egyik napról a másikra történik, inkább egy lassan lemerülő elemhez lehet hasonlítani ezt a folyamatot.
A korai tünetek nem látványosak, de érdemes figyelned az alábbiakra.
A Parkinson-kór első tünetei tehát nemcsak a mozgást érintik. A test működésének több területén is megjelenhetnek változások, ami sokszor megnehezíti a betegség gyors felismerését.
A kezdeti időszakra a legjellemzőbb, hogy a mozdulatok elindítása több időt igényel, a test mintha késve reagálna az agy utasításaira. Ennek az az oka, hogy az idegrendszeri jelátvitel zavart szenved. Az agy elküldi a mozgásra vonatkozó jelet, de az izmok nem tudják azt azonnal és megfelelően végrehajtani. Ettől válik a mozgás darabosabbá, bizonytalanabbá, és ezért marad el például séta közben a karok természetes lendülése is.
A Parkinson-kór első tüneteit gyakran lehet egy fáradtabb időszakra vagy stresszesebb élethelyzetre fogni. Ilyenkor halogatjuk a kivizsgálást, pedig a korai felismerés kulcsszerepet játszik. Bár a betegség jelenleg nem gyógyítható, a diagnózis után azonnal elkezdett kezelés hatalmas változást hoz. A dopaminhiányt pótló gyógyszerek képesek látványosan javítani a mozgást és a mindennapi aktivitást. Ezek a szerek segítenek kordában tartani a tüneteket és lassítani az állapot romlását.
A gyógyszeres kezelés mellett az életmódod is meghatározó tényező. A rendszeres mozgás segít megőrizni a testünk erejét és koordinációját. Nem intenzív edzésre van szükség, csupán következetes és rendszeres aktivitásra. A séta, a könnyű torna vagy a célzott gyógytorna hozzájárul ahhoz, hogy a mozgásbiztonságod tovább fennmaradjon. A zene és a ritmus különösen sokat segít: a ritmusos dallamok segíthetnek az agynak áthidalni azokat a pillanatokat, amikor a mozgás hirtelen megakadna.
