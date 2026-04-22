KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Csilla, Noémi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Megtévesztők a Parkinson-kór első tünetei: ezeket a jeleket nehéz észrevenni, lehet, te is ebben szenvedsz?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 11:15
tünetekbetegség
Lehet, hogy nem csak a fáradtság vagy a kor miatt lassultál le? A Parkinson-kór gyakran nem remegéssel, hanem egészen hétköznapi változásokkal kezdődik. Ismerd fel ezeket az apró jeleket időben!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A Parkinson-kór első jelei gyakran alig észrevehető változásokkal indulnak.
  • Nem a remegés az egyetlen figyelmeztető tünet, több apró jel is utalhat rá.
  • A korai felismerés hosszú távon sokat számít a mindennapok minőségében.

A Parkinson-kór első tünetei gyakran észrevétlenül jelennek meg, ezért sokáig nem is tűnnek fel senkinek. Azonban ha időben felismered őket, sokkal többet tehetsz azért, hogy a mindennapi életed minősége hosszú ideig megmaradjon. Ebben a cikkben körbejárjuk, miért fontos az apró változásokra figyelned, és hogyan veheted át az irányítást a folyamat felett.

Parkinson-kór egyik tünete a kézremegés
A Parkinson-kór gyakran alig észrevehető változásokkal kezdődik.
Fotó: 123RF

Mi áll a Parkinson-kór hátterében?

A Parkinson-kór első tünetei mögött az áll, hogy az agy mozgásért felelős területein csökken a dopamin szintje. Ez az ingerületátvivő anyag olyan, mint a kenőanyag a motorban, vagyis ebben az esetben segíti a mozdulatok finom összehangolását. Hiányában a tested lassabban, bizonytalanabbul reagál. A változás nem egyik napról a másikra történik, inkább egy lassan lemerülő elemhez lehet hasonlítani ezt a folyamatot.

A Parkinson-kór kezdeti jelei, amiket nem mindig veszünk észre

A korai tünetek nem látványosak, de érdemes figyelned az alábbiakra.

  • Az írás megváltozása: Ha észreveszed, hogy a betűid kisebbek lettek, és a szavak a sor végére összetömörödnek, az az egyik legkorábbi figyelmeztető jel lehet.
  • Lassabb mozdulatok: Olyan alapvető dolgok válnak nehézkesebbé, mint a felállás egy mélyebb fotelből vagy az ing begombolása.
  • Mimikaszegénység: Lehet, hogy a környezetednek tűnik fel először, hogy az arcod kevesebb érzelmet tükröz, ritkábban pislogsz vagy mosolyogsz.
  • Nyugalmi remegés: Jellemzően akkor jelentkezik a kéz vagy az ujjak rezgése, amikor a végtag pihen, és tevékenység közben megszűnik.
  • Izommerevség: Főleg reggel vagy hosszabb pihenés után érezheted, hogy a végtagjaid ellenállnak a mozgásnak.
  • Szaglásvesztés: Meglepő módon az illatok felismerésének nehézsége már évekkel a mozgásszervi panaszok előtt felbukkanhat.

A Parkinson-kór első tünetei tehát nemcsak a mozgást érintik. A test működésének több területén is megjelenhetnek változások, ami sokszor megnehezíti a betegség gyors felismerését.

A test lelassul 

A kezdeti időszakra a legjellemzőbb, hogy a mozdulatok elindítása több időt igényel, a test mintha késve reagálna az agy utasításaira. Ennek az az oka, hogy az idegrendszeri jelátvitel zavart szenved. Az agy elküldi a mozgásra vonatkozó jelet, de az izmok nem tudják azt azonnal és megfelelően végrehajtani. Ettől válik a mozgás darabosabbá, bizonytalanabbá, és ezért marad el például séta közben a karok természetes lendülése is.

Miért számít az idő?

A Parkinson-kór első tüneteit gyakran lehet egy fáradtabb időszakra vagy stresszesebb élethelyzetre fogni. Ilyenkor halogatjuk a kivizsgálást, pedig a korai felismerés kulcsszerepet játszik. Bár a betegség jelenleg nem gyógyítható, a diagnózis után azonnal elkezdett kezelés hatalmas változást hoz. A dopaminhiányt pótló gyógyszerek képesek látványosan javítani a mozgást és a mindennapi aktivitást. Ezek a szerek segítenek kordában tartani a tüneteket és lassítani az állapot romlását.

A mozgás mint orvosság

A gyógyszeres kezelés mellett az életmódod is meghatározó tényező. A rendszeres mozgás segít megőrizni a testünk erejét és koordinációját. Nem intenzív edzésre van szükség, csupán következetes és rendszeres aktivitásra. A séta, a könnyű torna vagy a célzott gyógytorna hozzájárul ahhoz, hogy a mozgásbiztonságod tovább fennmaradjon. A zene és a ritmus különösen sokat segít: a ritmusos dallamok segíthetnek az agynak áthidalni azokat a pillanatokat, amikor a mozgás hirtelen megakadna.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
