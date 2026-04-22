Baleset történt a 4-es főúton, feszítővágóval szabadították ki a sofőrt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 12:32
Fának ütközött és az út menti árokba csapódott egy személygépkocsi szerda délelőtt a 4-es főút Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szakaszán.
A baleset a főút 155-ös kilométerszelvényénél, Karcag és Kisújszállás között történt dél előtt. Egy eddig tisztázatlan okból letérő jármű nagy erővel egy út menti fának ütközött, amelynek következtében a sofőr a roncsba szorult.

Fotó: Katasztrófavédelem

A műszaki mentést a karcagi hivatásos tűzoltók végezték, akik feszítővágó berendezés segítségével, 12 órára szabadították ki a sérültet a gépjárműből. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, a sérült állapotáról egyelőre nem közöltek pontos információt – írja a Katasztrófavédelem.

A hatóságok a mentési munkálatok és a helyszíni szemle idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
