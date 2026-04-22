Baleset történt a 4-es főúton, feszítővágóval szabadították ki a sofőrt

A baleset a főút 155-ös kilométerszelvényénél, Karcag és Kisújszállás között történt dél előtt. Egy eddig tisztázatlan okból letérő jármű nagy erővel egy út menti fának ütközött, amelynek következtében a sofőr a roncsba szorult.

Baleset történt Karcag és Kisújszállás között Fotó: Katasztrófavédelem

Teljes útlezárás van Karcag és Kisújszállás között

A műszaki mentést a karcagi hivatásos tűzoltók végezték, akik feszítővágó berendezés segítségével, 12 órára szabadították ki a sérültet a gépjárműből. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, a sérült állapotáról egyelőre nem közöltek pontos információt – írja a Katasztrófavédelem.

A hatóságok a mentési munkálatok és a helyszíni szemle idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.