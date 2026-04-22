Súlyos balesetnek volt szemtanúja a szolgálaton kívüli rendőr az autópályán

Érdről jöttem vissza Budapestre az autópályán, a csomagtartóban a Ragnar hívónevű, otthon tartós, szolgálati növendék kutyával, és végig kellett néznem, ahogy az előttem haladó utánfutós Toyota Land Cruiser árokba csapódott. Léceket szállított, és szemlátomást sietett, ami nagy valószínűséggel szerepet játszott abban, hogy a lejtős szakaszon a vontatmány belengett, majd a kocsival együtt ingázni kezdett. A sofőr nem tudta megfogni, és oldalvást rábicskáztak a szalagkorlát végére. Az utánfutó leszakadt, és az is a vízelvezető árokba csapódott, a lécek lepotyogtak. Szerencsére nem ütköztek, de többször is átfordultak