Súlyos balesetnek volt szemtanúja a szolgálaton kívüli rendőr az autópályán

Autópályán mentett életet a szolgálaton kívüli rendőr. Horváth Krisztián őrmester, a Készenléti Rendőrség kutyás járőre civilben, szolgálati növendék kutyájával tartott Budapest felé, amikor szemtanúja volt egy súlyos balesetnek.
– áll a Zsaruhírek bejegyzésében.
Érdről jöttem vissza Budapestre az autópályán, a csomagtartóban a Ragnar hívónevű, otthon tartós, szolgálati növendék kutyával, és végig kellett néznem, ahogy az előttem haladó utánfutós Toyota Land Cruiser árokba csapódott. Léceket szállított, és szemlátomást sietett, ami nagy valószínűséggel szerepet játszott abban, hogy a lejtős szakaszon a vontatmány belengett, majd a kocsival együtt ingázni kezdett. A sofőr nem tudta megfogni, és oldalvást rábicskáztak a szalagkorlát végére. Az utánfutó leszakadt, és az is a vízelvezető árokba csapódott, a lécek lepotyogtak. Szerencsére nem ütköztek, de többször is átfordultak
– mesélte Krisztián a zsaruhíreknek.
A rendőr azonnal megállt, és megkezdte a mentést. A járműben egy felnőtt férfi és egy kisgyermek utazott. A helyzet súlyosságát jelezte, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A rendőr végül sikeresen megállította a háromsávos autópálya forgalmát, amíg a helikopter leszállt, majd a kiérkező egységek átvették a helyszínt.
