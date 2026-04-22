Balogh Eleni: „Az esküvőnk bennünket is próbára tesz”

Balogh Eleni és vőlegénye szerelme irigylésre méltó, hiszen ők elmondásuk szerint nem csupán egy párt alkotnak, hanem egymás legjobb barátai és legfőbb támaszai is egyben.
A modell és a vőlegénye, Soós Dávid kapcsolata az egyensúlyra épül. Ott erősítik egymást, ahol a másiknak szüksége van rá.
– Fiatalkorunk óta ismerjük egymást, és közösek a céljaink. Mindennap együtt küzdünk értük, együtt álmodozunk, és ezeket együtt szeretnénk megvalósítani. Nálunk nincs olyan, hogy valamit ne beszélnénk meg. Szerintem ha mindent kimondunk őszintén a másiknak, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy harmóniában éljünk egymással – kezdte a hot! Magazinnak Eleni.
A TV2 Szerencselánya szerint a személyiségük különbözősége kovácsolta őket megbonthatatlan egységgé.
– Mi igazi jin-jang páros vagyunk: Dávid pont azt hozza a kapcsolatunkba, ami belőlem hiányzik. Én nehezen határozom el magam, ő viszont egy ízig-vérig férfi, aki minden döntésben nagyon elszánt.
A lánykérés kapcsán Eleni elárulta, hogy a vőlegénye korábban nem volt a titoktartás mestere.
– Vicces, de nálunk a meglepetés fogalma ismeretlen volt. Dávid nehezen tartotta titokban a nekem szánt ajándékokat. A születésnapjaim előtt mindig elszólta magát, ezért a gyűrű hatalmas meglepetés volt. Mindent egyedül tervelt ki, nekem pedig fogalmam sem volt róla, amíg féltérdre nem ereszkedett előttem – mesélte boldogan a gyönyörű menyasszony.
Ami a jövőt illeti, a pár már kitűzte a dátumot, bár a részletek kidolgozása még várat magára.
– A spontaneitás nagymesterei vagyunk. Nem tervezünk előre, így az esküvőnk bennünket is próbára tesz, de egyben biztosak vagyunk: 2027-re tűztük ki a dátumot. Ragaszkodtam ehhez az évszámhoz, mert javíthatatlanul babonás vagyok, és a páratlan évek eddig mindig szerencsét hoztak nekem. A szervezéssel még sehol nem tartunk, de hatalmas lagzit szeretnénk, ahol mindenki velünk ünnepli a szerelmünket!
Lázban égve
Taylor Swift és Travis Kelce esküvője a rajongóik szerint az évszázad eseménye lesz. A pár 2026. június 13-át jelölte ki a nagy nap időpontjául, ami nem véletlen: a tizenhármas a szerencseszáma az énekesnőnek, aki egyébként 13-án is született – igaz, decemberben.
