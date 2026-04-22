Balogh Eleni: „Az esküvőnk bennünket is próbára tesz”

Balogh Eleni és vőlegénye szerelme irigylésre méltó, hiszen ők elmondásuk szerint nem csupán egy párt alkotnak, hanem egymás legjobb barátai és legfőbb támaszai is egyben.

Balogh Eleni Soós Dávid oldalán találta meg a boldogságot (Fotó: hot! Magazin)

Balogh Eleni párja mindenben a szépség oldalán áll

A modell és a vőlegénye, Soós Dávid kapcsolata az egyensúlyra épül. Ott erősítik egymást, ahol a másiknak szüksége van rá.

– Fiatalkorunk óta ismerjük egymást, és közösek a céljaink. Mindennap együtt küzdünk értük, együtt álmodozunk, és ezeket együtt szeretnénk megvalósítani. Nálunk nincs olyan, hogy valamit ne beszélnénk meg. Szerintem ha mindent kimondunk őszintén a másiknak, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy harmóniában éljünk egymással – kezdte a hot! Magazinnak Eleni.

„Igazi jin-jang páros vagyunk”

A TV2 Szerencselánya szerint a személyiségük különbözősége kovácsolta őket megbonthatatlan egységgé.

– Mi igazi jin-jang páros vagyunk: Dávid pont azt hozza a kapcsolatunkba, ami belőlem hiányzik. Én nehezen határozom el magam, ő viszont egy ízig-vérig férfi, aki minden döntésben nagyon elszánt.

A lánykérés kapcsán Eleni elárulta, hogy a vőlegénye korábban nem volt a titoktartás mestere.

– Vicces, de nálunk a meglepetés fogalma ismeretlen volt. Dávid nehezen tartotta titokban a nekem szánt ajándékokat. A születésnapjaim előtt mindig elszólta magát, ezért a gyűrű hatalmas meglepetés volt. Mindent egyedül tervelt ki, nekem pedig fogalmam sem volt róla, amíg féltérdre nem ereszkedett előttem – mesélte boldogan a gyönyörű menyasszony.

Balogh Eleni esküvője: „Hatalmas lagzit szeretnénk”

Ami a jövőt illeti, a pár már kitűzte a dátumot, bár a részletek kidolgozása még várat magára.

– A spontaneitás nagymesterei vagyunk. Nem tervezünk előre, így az esküvőnk bennünket is próbára tesz, de egyben biztosak vagyunk: 2027-re tűztük ki a dátumot. Ragaszkodtam ehhez az évszámhoz, mert javíthatatlanul babonás vagyok, és a páratlan évek eddig mindig szerencsét hoztak nekem. A szervezéssel még sehol nem tartunk, de hatalmas lagzit szeretnénk, ahol mindenki velünk ünnepli a szerelmünket!